Mundial 2026: las ‘trampas’ que enfrenta España para poder levantar la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya tiene su mapa delineado tras el sorteo que tuvo lugar en Washington D. C. el 5 de diciembre de 2025. Para España, la situación es un arma de doble filo: aunque el grupo es manejable, el cuadro final presenta una trampa considerable si no logra terminar en primera posición. La trayectoria de la Roja podría complicarse rápidamente en cuanto arranque la fase eliminatoria.

La FIFA configuró los 12 grupos del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, con un total de 48 selecciones y un formato que penaliza más de lo que parece a aquellos que no logran ganar su grupo. Los dos primeros clasificados de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, avanzan a la siguiente ronda. Por tanto, cualquier tropiezo puede tener consecuencias severas: acabar segundo o incluso tercero transforma por completo el panorama.

En lo que respecta a España, la situación quedó clara desde el sorteo: se encuentra en el Grupo H, junto a Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde. A primera vista, no se trata de un grupo aterrador, pero tampoco invita a un optimismo desmedido. Esa ilusión nacional suele desvanecerse rápidamente ante el primer partido serio. Uruguay requiere ritmo y competitividad; Arabia Saudí compite mejor de lo que su nombre sugiere y Cabo Verde llega como una incógnita incómoda.

La trampa se encuentra en el primer cruce

Aquí radica la clave: si España finaliza en primera posición, se enfrentará en dieciseisavos al segundo del Grupo J, que está compuesto por Argentina, Argelia, Austria y Jordania. Si termina en segunda posición, su rival sería el primero del mismo grupo, lo que podría abrir la puerta a un anticipado duelo entre España y Argentina.

Este detalle altera radicalmente la narrativa del torneo. En un Mundial ampliado y con más partidos que nunca, la fase final no recompensa tanto la regularidad como la habilidad para apagar fuegos antes de tiempo. Además, el cuadro diseñado hace que la Roja pueda toparse con una selección de élite mucho antes de lo deseado por cualquier seleccionador con insomnio.

Por otra parte, el formato del torneo establece caminos diferenciados para los favoritos, aunque no todos por igual. La FIFA ha dispuesto rutas distintas para las selecciones mejor clasificadas, buscando evitar enfrentamientos prematuros entre equipos como España, Argentina, Francia e Inglaterra, siempre que cumplan con sus expectativas. Sin embargo, esto no elimina el riesgo clásico de los dieciseisavos, donde un error puede arruinar meses de arduo trabajo.

Los favoritos y la realidad del tablero

Entre los aspirantes al título, los favoritos siguen siendo bastante reconocibles. Tanto Francia como Argentina figuran en casi todas las apuestas serias; además, Brasil mantiene su peso histórico gracias a su plantilla. Por otro lado, e aunque le cuesta resistir ante situaciones adversas, Inglaterra conserva un estatus que nunca desaparece del todo. En este contexto, España se suma al grupo de favoritos con una etiqueta más cautelosa, aunque su rendimiento actual le permite formar parte de esa conversación.

La ventaja para la Roja es que su trayectoria evita cruzarse con varios grandes hasta fases muy avanzadas del torneo; sin embargo, eso también implica que cualquier segunda plaza podría llevarla a enfrentar a un rival complicado desde el inicio de las eliminatorias. Y una lección importante que deja este formato es que las teorías pueden quedar muy bien sobre el papel; luego hay que jugarlo todo. En un Mundial tan extenso y cargado como este, el orden puede ser tan crucial como el talento.