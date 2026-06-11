Las cinco grandes favoritas del Mundial 2026 y la selección que aspira a brillar

La Copa del Mundo 2026 da el pistoletazo de salida este jueves en Estados Unidos, México y Canadá, donde 48 selecciones lucharán por alcanzar el mismo sueño, aunque algunas cuentan con más posibilidades que otras. El nuevo formato, las reglas renovadas y un calendario apretado convierten a este torneo en un auténtico desafío, donde las grandes potencias parecen tener ventaja, aunque no tanto como en ocasiones anteriores.

En este panorama, el consenso entre casas de apuestas, modelos estadísticos y analistas financieros posiciona a España, Argentina, Francia, Brasil y Alemania como las cinco grandes favoritas al título. Mientras tanto, una selección de menor renombre —con todos los ojos puestos en Países Bajos— se perfila como la gran contendiente para conseguir su primera estrella gracias a una generación experimentada y un camino que podría ser favorable.

Las cinco que miran el trofeo de cerca

La imagen antes del inicio del Mundial muestra jerarquías claras pero no inamovibles. En las apuestas predominan cinco nombres que llegan con una mezcla de talento, experiencia reciente en competiciones importantes y profundidad de plantilla.

España

Con un grupo joven que ya ha pasado por el filtro de eliminatorias, llega tras su destacada actuación en la última Eurocopa. La selección dirigida por Luis de la Fuente (o quien finalmente esté al mando) ha reforzado su identidad con un juego más ofensivo y una presión alta bien coordinada. La sitúan entre las máximas candidatas para levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Con un grupo joven que ya ha pasado por el filtro de eliminatorias, llega tras su destacada actuación en la última Eurocopa. La selección dirigida por (o quien finalmente esté al mando) ha reforzado su identidad con un juego más ofensivo y una presión alta bien coordinada. La sitúan entre las máximas candidatas para levantar el trofeo el próximo 19 de julio. Argentina

Como defensora del título y con Lionel Messi cerrando (teóricamente) su ciclo mundialista, se mantiene entre los favoritos. Conserva gran parte del bloque campeón y cuenta con un sistema muy consolidado bajo el mando de Scaloni , además de una defensa sólida y una línea ofensiva más potente proveniente de los mejores clubes.

Como defensora del título y con cerrando (teóricamente) su ciclo mundialista, se mantiene entre los favoritos. Conserva gran parte del bloque campeón y cuenta con un sistema muy consolidado bajo el mando de , además de una defensa sólida y una línea ofensiva más potente proveniente de los mejores clubes. Francia

Finalista en 2022 y con Kylian Mbappé en plena forma, Francia disfruta del privilegio de contar con la plantilla más completa. Tiene recambios de élite en casi todas las posiciones y es capaz de dominar el juego con posesiones largas o presionar fuertemente al rival.

Finalista en 2022 y con en plena forma, Francia disfruta del privilegio de contar con la plantilla más completa. Tiene recambios de élite en casi todas las posiciones y es capaz de dominar el juego con posesiones largas o presionar fuertemente al rival. Brasil

Se encuentra en un proceso de renovación peculiar: quizás con menos solidez defensiva que en 2014 pero con una línea ofensiva impresionante , capaz de desequilibrar cualquier encuentro gracias a sus individualidades. Su gran desafío será mantener la estructura sin balón y gestionar la presión de un país que no celebra un título desde 2002.

Se encuentra en un proceso de renovación peculiar: quizás con menos solidez defensiva que en 2014 pero con una , capaz de desequilibrar cualquier encuentro gracias a sus individualidades. Su gran desafío será mantener la estructura sin balón y gestionar la presión de un país que no celebra un título desde 2002. Alemania

Tras varias decepciones en Mundiales y Eurocopas, la Mannschaft se presenta como la favorita silenciosa. Ha rejuvenecido su centro del campo, recuperado liderazgo defensivo y añadido talento creativo en el ataque. Si logra estabilidad atrás, su potencial es tan alto como el de cualquiera.

En todos estos casos hay un elemento común: plantillas extensas, experiencia competitiva acumulada y sistemas ofensivos diseñados para explotar al máximo el tiempo efectivo de juego, algo crucial bajo las nuevas regulaciones.

La aspirante sin estrella que desafía lo establecido

Más allá del grupo de campeones del mundo, hay una selección que se perfila como posible campeona debutante: Países Bajos. La histórica «Naranja» ha sido subcampeona en tres finales mundialistas pero llega a 2026 combinando experiencia en ligas importantes, una defensa sólida y un ataque más directo que generaciones pasadas; características que encajan bien con las nuevas reglas enfocadas a maximizar los minutos efectivos.

En los mercados internacionales de apuestas, los neerlandeses se encuentran justo detrás del quinteto favorito pero superando a otros rivales como Portugal o Inglaterra. El Mundial ampliado a 48 selecciones, junto a fases grupales más largas e inesperados cruces eliminatorios, podría favorecer a un equipo históricamente sólido durante la fase inicial y competitivo cuando llega la hora decisiva.

En este torneo donde se penalizará severamente el tiempo perdido, aspectos como la presión alta, la agresividad tras pérdida y la capacidad para mantener ritmos intensos marcarán diferencias. Ahí es donde Países Bajos —junto a otras selecciones sin estrella como Portugal— puede encontrar oportunidades que antes no existían.

Un Mundial de 48 selecciones… y nuevas reglas

El Mundial que acogerán Estados Unidos, México y Canadá no solo introduce un formato con 48 participantes, grupos ampliados y un calendario comprimido; también será el escenario donde debutará un conjunto de normas que promete transformar cómo se gestionan los partidos.

Entre las modificaciones más significativas:

Cuenta atrás de 5 segundos en reanudaciones

En saques de meta o banda, si el árbitro detecta pérdida deliberada de tiempo comenzará una cuenta atrás. En saque de meta: si no se ejecuta a tiempo habrá un córner para el rival . En saque de banda: pérdida inmediata para el equipo infractor.

En saques de meta o banda, si el árbitro detecta pérdida deliberada de tiempo comenzará una cuenta atrás. Gestión del tiempo durante sustituciones El jugador sustituido tendrá 10 segundos para abandonar el campo; si no lo hace deberá esperar un minuto mientras su reemplazo queda fuera hasta entonces. Cualquier jugador atendido sobre el terreno deberá permanecer fuera al menos un minuto tras reanudarse el juego —salvo lesiones graves o golpes en la cabeza—.

Porteros bajo control estricto

Si un guardameta controla el balón con las manos tendrá solo ocho segundos para ponerlo en juego; incumplir esta regla puede resultar en un córner para el rival.

Si un guardameta controla el balón con las manos tendrá solo ocho segundos para ponerlo en juego; incumplir esta regla puede resultar en un córner para el rival. VAR con mayor autoridad

El VAR podrá intervenir para: Revisar expulsiones por segunda amarilla cuando haya errores claros. Corregir casos donde haya habido confusión sobre identidad. Rectificar decisiones erróneas sobre córners si se revisan inmediatamente. Detectar infracciones evidentes por parte del equipo atacante antes de conceder goles o penaltis.

El VAR podrá intervenir para: Tolerancia cero ante insultos y protestas extremas

Los futbolistas que cubran su boca para insultar o protestar podrán ser expulsados directamente; lo mismo ocurre si abandonan el campo como método protestativo organizado.

Todo indica que la pérdida de tiempo dejará de ser una táctica eficaz, convirtiéndose más bien en un riesgo. Equipos acostumbrados a manejar ventajas “con astucia” tendrán que adaptarse a este fútbol más dinámico donde la condición física, la profundidad del banquillo y el autocontrol serán aún más decisivos.

Cómo afectan estas reglas a las grandes favoritas

La llegada de estas normas transforma el panorama competitivo favoreciendo generalmente a selecciones con:

Plantillas amplias y homogéneas.

Estrategias basadas en presión coordinada.

Capacidad para sostener ritmos elevados durante los partidos.

Mayor disciplina táctica sin depender tanto de “atajos” para ralentizar encuentros.

En este sentido:

España, Francia y Alemania parecen particularmente preparadas para adaptarse a este estilo más continuo gracias a su organización colectiva y versatilidad en mediocampo.

parecen particularmente preparadas para adaptarse a este estilo más continuo gracias a su organización colectiva y versatilidad en mediocampo. Mientras tanto, Argentina y Brasil , aunque poseen talento suficiente para desatascar partidos abiertos, deberán ajustar sus comportamientos ante ventajas obtenidas así como sus reacciones históricamente expresivas ante decisiones arbitrales.

, aunque poseen talento suficiente para desatascar partidos abiertos, deberán ajustar sus comportamientos ante ventajas obtenidas así como sus reacciones históricamente expresivas ante decisiones arbitrales. La posible campeona debutante —con Países Bajos como principal representante— podría salir fortalecida si logra traducir su habitual vocación ofensiva hacia una estrategia basada en presión sostenida y verticalidad constante sin interrupciones.[11 ]

El Mundial 2026 promete ser implacable con quienes especulen demasiado e impulsará al valiente que decida jugar abiertamente; algo conocido por las grandes favoritas… al menos sobre el papel.