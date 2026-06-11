Los Knicks se acercan al título tras la mayor remontada en la historia de las Finales

Los New York Knicks han transformado una final que parecía perdida en un emocionante relato con final feliz, o casi. El equipo dirigido por Mike Brown logró levantar una desventaja de 29 puntos para vencer a los San Antonio Spurs, colocándose así a un triunfo de hacerse con el título, marcando la mayor remontada jamás registrada en unas Finales de la NBA.

La secuencia fue pura adrenalina: Jalen Brunson lideró el ataque con 36 puntos y OG Anunoby contribuyó con 33, cerrando el encuentro con una acción caótica que selló el 107-106, una mezcla de caos y fe que quedará en la memoria. Este resultado sitúa a los Knicks con un 3-1 en la serie, dándoles tres oportunidades para alzarse con el campeonato. Una ventaja que, históricamente en la liga, suele oler a sentencia, aunque en la NBA es prudente desconfiar hasta del reloj del vestuario.

La remontada que reescribió el guion de las Finales

Lo realmente impactante no es solo haber ganado, sino cómo lo hicieron. Los Knicks lograron completar la mayor remontada en unas Finales, superando un déficit que, al inicio del segundo tiempo, parecía ya insalvable. En este contexto, el partido dejó de ser un simple encuentro para convertirse en una leyenda, con Madison Square Garden vibrando en una noche llena de ruido, alivio e incredulidad.

La clave estuvo en su reacción tras el descanso. Según los relatos de la NBA, los Spurs habían encontrado finalmente su ritmo ofensivo después de dos partidos difíciles. Sin embargo, su castillo se desmoronó cuando los Knicks aceleraron su juego, cerraron espacios y castigaron cada error rival. El propio escenario avivó la narrativa: una ciudad que ha estado esperando décadas por volver a coronarse ahora ve el anillo al alcance de su mano.

«Do whatever it takes to win… I just tried to make a play.» OG Anunoby (33 PTS) on his GAME-WINNER as the Knicks mount the largest comeback in NBA Finals history (29 points) 🤯🚨 https://t.co/Xu4OesLdPQ pic.twitter.com/D47Z6qric8 — NBA (@NBA) June 11, 2026

Qué puede suceder ahora: presión, historia y un rival herido

Con ese 3-1 a su favor, los Knicks son favoritos para cerrar la serie. Más aún por el impacto emocional que supone haber ganado de esa manera. Sin embargo, este margen no permite relajaciones. Un quinto partido podría convertirse en una trampa si San Antonio recupera su puntería y los neoyorquinos caen en una espiral precipitada.

El precedente histórico favorece al líder de la serie; no obstante, el baloncesto siempre deja espacio para el drama. Si los Knicks logran mantener el nivel de sus dos principales figuras ofensivas y si vuelven a brillar en rebotes y defensa, podrían alcanzar el título antes de lo previsto. Si no es así, la final se extenderá y esta remontada quedará como una noche memorable pero aún sin finalizar.

OG ANUNOBY’S GAME WINNING TIP IN. pic.twitter.com/5GOGHutoYc — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 11, 2026

Lo que ganan las estrellas de la NBA

La otra cara de esta final es económica. En la NBA, los salarios de las estrellas pueden oscilar desde contratos máximos superiores a los 40 millones por temporada hasta cifras aún más elevadas por extensiones y acuerdos supermáximos según la trayectoria y derechos del jugador. En otras palabras: ganar tiene peso; pero ganar siendo franquicia pesa muchísimo más.

En una liga donde el valor comercial se multiplica con cada aparición en unas Finales, esta serie no solo reparte gloria deportiva. También consolida bonificaciones económicas, potencia futuras renovaciones y eleva el precio de cada figura sobre la mesa de negociaciones. Brunson y Anunoby no solo están escribiendo una historia deportiva; están revalorizando su estatus como activos premium en una NBA que paga muy bien a quienes deciden partidos como este.

De cualquier forma, esta serie ya ha cruzado un umbral significativo. Lo que comenzó como unas Finales equilibradas se ha transformado en una oportunidad histórica para Nueva York; una remontada ya inmortalizada en los anales de la NBA que espera ansiosa por convertirse en título.