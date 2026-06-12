Carlos Sainz revive su pasado en Girona: un viaje en bicicleta por la memoria del Rally Costa Brava

Carlos Sainz ha vuelto a uno de los escenarios que ayudaron a construir su leyenda, aunque esta vez lo ha hecho lejos del rugido de los motores. El piloto madrileño regresó al tramo de Els Àngels, en la provincia de Girona, un lugar icónico del Rally Cataluña-Costa Brava, casi 40 años después de haberlo recorrido en plena competición.

El viaje no fue en coche de rally, sino sobre dos ruedas. Sainz decidió recorrer la carretera en bicicleta, una forma distinta y más pausada de redescubrir un enclave que marcó sus inicios en el automovilismo. Durante el trayecto, no ocultó su sorpresa al comprobar que tanto el asfalto como el entorno natural apenas han cambiado con el paso del tiempo.

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“Es como si los años no hubieran pasado”, comentó, evocando los recuerdos de una época en la que comenzaba a forjarse como uno de los grandes nombres del rally mundial. En los años 80, Els Àngels era uno de esos tramos que exigían precisión, valentía y una conexión total con el coche, características que acabarían definiendo el estilo de conducción de Sainz.

El bicampeón del mundo destacó especialmente la conservación del paisaje, rodeado de vegetación y curvas que siguen manteniendo el mismo carácter técnico que en sus años de competición. Para él, volver a este lugar no ha sido solo una visita nostálgica, sino también una forma de reconectar con sus raíces deportivas.

Este tipo de escenarios, explicó, tienen un valor especial porque representan una etapa en la que el rally era más imprevisible y exigente, con carreteras menos adaptadas y un contacto más directo con el entorno. En ese contexto, Els Àngels se convirtió en uno de los tramos más recordados por pilotos y aficionados.

La visita de Sainz no ha pasado desapercibida entre los seguidores del motor, que ven en este regreso una oportunidad para reivindicar la historia del rally en España y la importancia de preservar sus escenarios más emblemáticos. Su recorrido en bicicleta, lejos de la competición, simboliza también una mirada más serena hacia un pasado que sigue muy presente.

Casi cuatro décadas después, el piloto madrileño ha comprobado que algunos lugares no solo resisten el paso del tiempo, sino que conservan intacta su esencia. Y en ese equilibrio entre memoria y paisaje, Els Àngels sigue siendo mucho más que una carretera: es un fragmento vivo de la historia del automovilismo.