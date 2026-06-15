Costa de Marfil golpea al final y deja a Ecuador contra las cuerdas

15 de junio de 2026. Ecuador estuvo cerca de alcanzar un empate que, aunque fuera sin goles, habría sido un hito histórico. Sin embargo, Costa de Marfil se llevó la victoria en el último suspiro. El 1-0 llegó gracias a un potente zurdazo de Amad Diallo en el tiempo de descuento, cuando casi todos pensaban que el partido terminaría con un insípido 0-0.

Este resultado deja claro que los Elefantes supieron resistir mejor en los momentos finales y supieron aprovechar la falta de efectividad de la Tri, que generó múltiples ocasiones pero terminó sufriendo por no haber abierto el marcador antes. El duelo, celebrado en Filadelfia, tuvo más tensión que espectáculo y se decidió por un momento de calidad en el instante más doloroso para los ecuatorianos.

Un partido que se rompió por centímetros

Ecuador dominó en varios momentos y tuvo la oportunidad que pudo haber cambiado la historia: tres remates al palo. Tanto John Yeboah como Alan Minda vieron cómo sus disparos impactaron en la madera durante la primera parte, y Enner Valencia también se topó con ella al inicio del segundo tiempo. Durante mucho tiempo, parecía que el gol ecuatoriano estaba más cerca que el marfileño.

Pero así es el fútbol, lleno de pequeñas crueldades. Cuando Ecuador comenzó a sentir el cansancio, Costa de Marfil empezó a crecer sin prisa ni excesos. El tanto decisivo llegó tras una jugada por la banda derecha protagonizada por Wilfried Singo, quien asistió a Diallo, permitiéndole ajustar su remate al poste y desatar así la celebración entre los africanos.

Lo que deja la derrota para la Tri

Esta derrota complica seriamente las aspiraciones ecuatorianas en el Grupo E. La selección sudamericana necesita reaccionar con urgencia si desea mantener opciones reales de clasificación, porque iniciar con cero puntos en un grupo tan apretado no es precisamente lo ideal. Como bien resumió AS, esto ha sido una “pesadilla” para Ecuador, golpeado por su falta de gol y su desgaste físico.

Por otro lado, Costa de Marfil se posiciona excelentemente para encarar su próximo encuentro con confianza y margen. El gol de Diallo no solo suma tres puntos; también refuerza la idea de que el equipo marfileño sabe competir sin necesidad de dominar todos los aspectos del juego. En torneos como este, esa capacidad vale su peso en oro. Y a veces, un zurdazo en el último minuto puede cambiarlo todo.

Pronóstico inmediato

Ecuador deberá cambiar su enfoque emocional y competitivo para su próximo partido. Si no mejora su definición ni gestiona mejor su esfuerzo, se le presentará una clasificación realmente complicada. Por su parte, Costa de Marfil sale fortalecida y con una victoria que suele servir como impulso psicológico para lo que queda del torneo.