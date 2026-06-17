Florentino cumple su advertencia y el Madrid actúa ante la UEFA por el caso Negreira

El Real Madrid ha pasado de advertencias a acciones concretas al enviar un informe a la UEFA sobre el caso Negreira. Esta maniobra, presentada por el club blanco como una defensa de la integridad del deporte, reabre una batalla institucional llena de ruido y con pocas intenciones de calmarse.

De acuerdo con la información divulgada el 17 de junio, la entidad bajo la presidencia de Florentino Pérez sostiene que hay “evidencias relevantes” que apuntan a pagos prolongados, opacos y sin justificación del FC Barcelona hacia José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Así, el Madrid busca llevar este asunto al plano europeo, aunque ya cuenta con un recorrido judicial en España. Sin embargo, en el ámbito disciplinario, muchos juristas y voces del entorno arbitral consideran que llega tarde.

Qué implica realmente el caso Negreira

El meollo del asunto sigue siendo invariable: los pagos realizados por el Barça a empresas vinculadas a Negreira entre 2001 y 2018, alcanzando una cifra acumulada que diversas fuentes sitúan en torno a los 7,3 millones de euros. La versión oficial del club azulgrana ha sostenido durante años que se trataba de informes técnicos sobre arbitrajes. Sin embargo, esta explicación no ha convencido del todo, especialmente porque el receptor de esos pagos era precisamente una figura clave dentro del estamento arbitral.

La investigación judicial sigue abierta y ha dejado testimonios incómodos y versiones contradictorias. Todo ello genera una sensación difícil de ocultar: hay demasiadas explicaciones para un asunto que, desde fuera, se asemeja más a un expediente administrativo mal gestionado que a otra cosa. El club culé insiste en que no hubo compra de voluntades arbitrales, pero la sombra de la sospecha se cierne sobre una época en la que mantuvieron una relación económica anómala con un alto cargo del arbitraje español.

La estrategia del Madrid y las limitaciones de la UEFA

El movimiento del Madrid tiene una carga simbólica indiscutible. Florentino había dejado claro que no iba a dejar pasar este caso sin denunciarlo. El informe enviado a la UEFA se alinea con su estrategia de presión tanto pública como judicial. El club blanco demanda al organismo europeo que considere una posible reactivación del expediente disciplinario y tome medidas para salvaguardar la credibilidad de las competiciones.

Sin embargo, parece que el margen real para actuar por parte de la UEFA es bastante limitado. Mundo Deportivo indicó que el expediente podría estar condicionado por los plazos de prescripción de las infracciones deportivas, lo cual también afectaría al ámbito federativo español. Traducido a palabras sencillas: puede haber escándalo, puede haber informes y discursos solemnes; lo que no está nada claro es si habrá sanciones deportivas efectivas. El fútbol europeo tiende a ser menos valiente cuando se trata de abordar asuntos con tantos años acumulados.

La batalla narrativa entre Madrid y Barcelona

Este caso ha evolucionado más allá de ser solo una investigación sobre pagos; se ha transformado en una lucha por las narrativas. El Madrid presenta esta situación como un riesgo sistémico para la igualdad competitiva; mientras tanto, el Barça lo presenta como un intento interesado por parte de su gran rival. Por su parte, el entorno arbitral teme que esto solo sirva para aumentar aún más la desconfianza hacia los árbitros.

En este marco, Florentino Pérez se erige como un presidente decidido a marcar territorio. Su mensaje es contundente: si hay un caso existente, debe generar consecuencias; si no las hay, al menos quedará constancia del empeño del Madrid hasta el final. Esto no es poca cosa en una rivalidad ya cargada y que ahora añade otro capítulo tanto jurídico como político.

Qué podemos esperar ahora

A corto plazo, habrá atención en dos frentes. Primero está lo judicial, con la instrucción del caso en España aún en marcha y declaraciones pendientes. Por otro lado está el ámbito deportivo, donde queda por ver si la UEFA responderá al informe presentado por el Madrid o si archivará todo bajo el habitual paraguas de la prescripción.

También será interesante observar las repercusiones reputacionales. El Barça lleva tiempo lidiando con un desgaste evidente relacionado con este tema, mientras que el Madrid fortalece su papel como acusador institucional. Y entre ambos queda atrapado el aficionado, quien observa un serial lleno de giros inciertos y con un detalle incómodo: cada nueva revelación no aclara completamente lo ocurrido en el pasado pero sí complica cada vez más pedirle al público que pase página.

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