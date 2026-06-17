Haaland brilla en su debut y Noruega regresa al Mundial con fuerza

La selección escandinava se impuso a una Irak combativa, aunque no logró mantener el ritmo ni la eficacia de su rival. El resultado final de 1-4 evidenció una clara superioridad en las áreas, donde Noruega mostró más contundencia y madurez. Según lo narrado durante el partido, la resistencia iraquí se quebró en el minuto 29 con el primer gol de Haaland, y poco antes del descanso llegó el segundo, tras un robo cerca del área que desbarató cualquier intento de respuesta por parte de Irak.

El estreno tuvo un aire de guion perfecto, casi como una película de sobremesa: el delantero más temido en la clasificación mundialista debutando con un doblete justo cuando su país necesitaba un golpe de autoridad. Haaland no solo anotó; también marcó el ritmo del encuentro. A partir de su impacto, Noruega ganó confianza, el partido se abrió y llegaron los otros dos goles que sellaron una noche brillante para los escandinavos.

Este triunfo trasciende el simple marcador. Noruega vuelve al panorama global con una generación que ya no quiere depender de promesas. La presencia de Haaland como líder ofensivo eleva las expectativas competitivas del equipo, y su debut plantea una pregunta válida: si el delantero mantiene este nivel, ¿hasta dónde podrá llegar Noruega en el torneo? Por ahora, hay que ser cautos. El Mundial suele castigar a quienes se adelantan demasiado en las predicciones. Pero es innegable que pocos equipos se sienten cómodos cuando el ariete noruego arranca así de motivado.

Los goleadores del Mundial comienzan a tomar posiciones

Con este doblete, Haaland se sitúa desde el primer día entre los favoritos en la carrera por la Bota de Oro del torneo. No es un comentario exagerado: en una Copa del Mundo tan breve, dos goles en el debut tienen un valor inmenso. Y aún más si llegan acompañados de una actuación tan autoritaria como la que mostró Noruega ante Irak.

La tabla es provisional, pero deja claro que el noruego ha puesto presión desde la primera jornada. Lo ha hecho con la naturalidad de quien parece jugar este Mundial como si tuviera experiencia previa, aunque realmente esté debutando en esta edición con las ansias de todo un país a sus espaldas.

Reflexiones tras el partido

Noruega demostró más capacidad ofensiva que control, pero le bastó para imponerse sin problemas.

demostró más capacidad ofensiva que control, pero le bastó para imponerse sin problemas. Irak luchó con ímpetu, pero sufrió cada vez que aceleraron las acciones del juego.

luchó con ímpetu, pero sufrió cada vez que aceleraron las acciones del juego. Haaland firmó un doblete y se erigió como la gran figura de la velada.

firmó un doblete y se erigió como la gran figura de la velada. La goleada reafirma a Noruega como un equipo difícil para aquellos que se atrevan a subestimarla.

El inicio fulgurante del delantero del City lo coloca directamente en la conversación sobre los máximos goleadores del Mundial.

Contexto histórico

El regreso noruego al Mundial tenía mucho de examen emocional. Durante casi tres décadas, el país ha vivido más proyectos que logros en la elite internacional. Sin embargo, esta vez llega con un referente capaz de cambiar las reglas del juego. Haaland no solo promete goles; también transforma cómo lo ven sus rivales. Y eso, dentro de una fase de grupos, tiene un valor casi igual al resultado mismo.

La victoria sobre Irak también ofrece una lectura táctica clara: cuando Noruega logra conectar ese primer pase vertical y llevar rápidamente el balón a zona ofensiva, su amenaza crece instantáneamente. El problema para sus oponentes es que no necesitan dominar durante mucho tiempo para hacer daño; basta con sobrevivir a tres o cuatro arrancadas rápidas. Ayer, Irak no pudo.