Kane se convierte en rey ante Modric y guía a Inglaterra hacia el Mundial 2026

En Arlington, con Luka Modric al timón de una Croacia experimentada pero digna, el Mundial presenció uno de esos cambios generacionales que no requieren palabras: solo hay que observar el marcador. Inglaterra inició su andadura en la Copa del Mundo 2026 con un contundente 4-2 frente a Croacia, un partido que tuvo como protagonista a su capitán, Harry Kane, quien anotó un doblete, acompañado por Jude Bellingham y Marcus Rashford. Por su parte, la resistencia croata se mantuvo gracias a los tantos de Martin Baturina y Petar Musa, quienes lograron empatar en dos ocasiones antes de rendirse.

El choque, celebrado en el estadio de Dallas y correspondiente al Grupo L, se vivió con la intensidad de una eliminatoria y el aire de venganza. Inglaterra no solo logró la victoria; también lanzó una clara advertencia al resto de las selecciones contendientes. Además, reforzó la imagen que se ha ido forjando en torno a su capitán, descrito en recientes crónicas como el líder que finalmente guía a “la Inglaterra de Harry Kane”.

El desarrollo del 4-2: penaltis, remontadas y un cambio generacional

El encuentro comenzó con un enfrentamiento entre pasado y presente. Modric, a sus 40 años, mantenía el control del juego croata, pero una falla en la salida bajo presión de Noni Madueke resultó en un penalti para los ingleses. El primer lanzamiento de Kane fue anulado por el VAR y en su segundo intento no falló: 1-0 y primera estocada del capitán.

Croacia reaccionó con determinación. Un error defensivo inglés permitió a Baturina realizar un tiro desde lejos que igualó el marcador al 36′ con un 1-1. Inglaterra demostró su capacidad táctica y liderazgo: tras un saque de esquina, Kane apareció con fuerza en el área para marcar con un cabezazo al 42′, elevando así su cuenta mundialista y confirmando su dominio en el área rival.

Cuando parecía que se iba al descanso sin más novedades, el equipo de Zlatko Dalić aún tenía una oportunidad. Una jugada elaborada por banda culminó con una volea de Musa para poner el 2-2 justo antes del descanso, lo que supuso un duro golpe anímico para los ingleses.

La segunda mitad fue diferente. Inglaterra salió con más energía y quizás algo herida en su orgullo. Bellingham, activo en tres cuartos del campo pese a ciertas dudas sobre su estado físico, rompió líneas y definió cruzado para poner el 3-2 nada más comenzar la segunda parte. Croacia intentaba mantenerse firme, pero el partido dio un giro decisivo cuando Modric fue sustituido alrededor del minuto 58: sin su guía, los balcánicos perdieron claridad y capacidad para responder.

Con los croatas volcados buscando el empate, Inglaterra aprovechó los espacios. Bukayo Saka inició una rápida contra y Rashford, quien había ingresado desde el banquillo, selló el definitivo 4-2 con una elegante definición al 85′, poniendo así la guinda a un debut que resuena como un contundente aviso.

Inglaterra se posiciona como seria candidata: juego sólido, fondo de armario y ambición

Más allá del resultado final, esta victoria refuerza la idea de que Inglaterra es una candidata real al título del Mundial 2026. Comenzó sumando sus primeros tres puntos en el Grupo L, lidera por diferencia goleadora y aleja algunas dudas acumuladas de torneos anteriores. El equipo mostró:

Potencia ofensiva : cuatro goles distribuidos entre Kane y dos grandes secundarios (Bellingham y Rashford).

: cuatro goles distribuidos entre Kane y dos grandes secundarios (Bellingham y Rashford). Capacidad para recuperarse : Croacia logró empatar dos veces pero el equipo mantuvo la compostura.

: Croacia logró empatar dos veces pero el equipo mantuvo la compostura. Profundidad del banquillo: Rashford entra, anota y cierra el partido; Madueke provoca un penalti crucial.

Sin embargo, también dejó algunos aspectos por mejorar. La fragilidad defensiva evidenciada en los goles de Baturina y Musa recordó viejos fantasmas: Inglaterra concede más goles de lo que debería permitir un aspirante serio. A pesar de esto, la sensación general es que la selección ha mostrado signos de madurez: donde antes había nerviosismo ahora hay oficio… todo ello bajo la batuta de un capitán en plena forma.

Desde una perspectiva estadística, la figura de Kane sigue creciendo. Algunos registros ya lo colocan por encima del centenar de goles en Copas del Mundo, siendo uno de los máximos goleadores históricos del torneo tras haber disputado apenas una docena larga de encuentros. No hay duda: llega como estrella del campeón alemán Bayern Múnich y está inmerso en la conversación sobre el Balón de Oro. Y ahora, tras este doblete frente a una selección histórica como Croacia, queda claro que este Mundial podría ser finalmente su gran oportunidad.

Modric, Croacia y el cierre a una era

El otro gran relato del partido gira alrededor de Modric. El capitán croata es símbolo indiscutible de una generación que llevó a su país hasta la final mundialista; sin embargo, enfrenta ahora al tiempo junto con rivales cada vez más jóvenes e imponentes. Aunque dejó destellos ante Inglaterra, también mostró las limitaciones propias de alguien obligado a gestionar sus esfuerzos bajo constante presión inglesa.

Una vez salió del campo, Croacia perdió rápidamente su capacidad para salir limpio e intentar controlar el ritmo del partido. El resultado final puede interpretarse casi como una metáfora: mientras sus jóvenes futbolistas se preparan para alcanzar su máximo potencial, Modric comienza a despedirse lentamente de las grandes noches futbolísticas. Aún tiene oportunidades dentro del grupo –su próximo desafío será ante Panamá– pero ya no hay mucho margen para errores.

Por otro lado, Inglaterra asume sin problemas un rol que históricamente le ha pesado demasiado. Las casas de apuestas ya le consideraban entre las favoritas antes del torneo; este debut confirma que hay argumentos tácticos y futbolísticos sólidos detrás del cartel. Aunque aún no está claro si será realmente el Mundial para Inglaterra, sí parece evidente –como han remarcado diversos análisis periodísticos– que será definitivamente “el Mundial donde Harry Kane brilla como líder indiscutible”.

Y mientras el antiguo rey croata se aleja poco a poco del centro del escenario futbolístico, el nuevo monarca inglés toma asiento cómodamente en su trono dentro del área sabiendo que esta vez cuenta con suficiente artillería respaldándolo.