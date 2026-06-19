México avanza hacia la clasificación tras el fallo de Corea del Sur

México se encontró nuevamente con un partido que pesó más por el resultado que por su belleza estética. Frente a Corea del Sur, el equipo anfitrión padeció, compitió y logró sacar provecho de un fallo del portero Kim Seung-Gyu, quien dejó la puerta abierta para que Luis Romo anotara el gol decisivo, encauzando así la clasificación del Tri en el Mundial 2026.

El encuentro llevó la marca de esos choques donde el favoritismo local no se traduce en comodidad. Corea del Sur generó incomodidad con su orden, piernas frescas y una disciplina táctica que obligó a México a apretar los dientes. Sin embargo, el fútbol, tan poco romántico cuando se decide por detalles, terminó recompensando al equipo que supo aprovechar el traspié ajeno. La crónica del partido refleja precisamente ese desenlace: un duelo cerrado, resuelto por un error clamoroso del guardameta asiático y capitalizado por México para colocarse en una posición privilegiada.

Un partido áspero, con margen mínimo y nervios al máximo

La imagen de Kim Seung-Gyu chocando con un compañero en la jugada previa al 1-0 resume bastante bien lo que fue el encuentro: una contienda trabada, con poco espacio y más tensión que fluidez. Corea del Sur mantuvo el pulso durante gran parte del choque, pero finalmente fue condenada por ese instante de descoordinación que alteró el guion.

México, sin deslumbrar, supo leer mejor los momentos cruciales. En una fase de grupos donde cada error pesa como una losa, el conjunto de Luis Romo se apoyó en la paciencia y en saber aprovechar las oportunidades. No hubo un festival ofensivo ni una superioridad abrumadora, pero sí la eficacia suficiente para sumar tres puntos que valen media clasificación. Y en un Mundial, eso puede ser todo lo que se necesita.

El contexto: los anfitriones respiran y el grupo se aprieta

El triunfo deja a México en una posición muy favorable para acceder a los dieciseisavos de final, tal como indican las crónicas y reacciones del día. Además, este resultado tiene una lectura dual: refuerza al anfitrión y penaliza a una Corea del Sur que dejó una buena impresión competitiva, aunque pagó caro su única desconexión seria.

También es pertinente considerar el contexto del grupo. La victoria mexicana no solo suma puntos; proporciona aire emocional a una selección que, jugando en casa, es consciente de que cada partido es examinado con lupa y cierta crueldad añadida. Las expectativas de la grada suelen ser tan altas como impacientes. Y cuando el fútbol no acompaña, siempre surge el clásico debate nacional: si se jugó bien, si se sufrió demasiado o si el balón ha sido cómplice esta vez.

Lo que viene: control, cálculo y poco margen para relajarse

Con la clasificación al alcance de la mano, México enfrenta ahora la etapa más delicada: confirmar lo que ya parece encarrilado. Si hay algo que enseña un Mundial es que el partido “asequible” rara vez existe, especialmente cuando se aproxima el momento de sellar el pase. El equipo anfitrión necesitará más solidez que brillo, menos ansiedad que iniciativa y evitar a toda costa que su próximo rival convierta cualquier distracción en una historia incómoda.

Desde el punto de vista competitivo, la victoria ante Corea del Sur deja una lección clara: el Tri no está aquí para exhibiciones; está aquí para sobrevivir con oficio. Y hasta ahora lo está logrando. Puede que no sea fútbol para recordar con nostalgia, pero en un Mundial lo único que cuenta es el resultado.