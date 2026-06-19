Topuria, en el dique seco por la paliza recibida: medio año fuera y revancha descartada

La derrota ante Justin Gaethje no solo puso fin a su racha invicta; también dejó a Ilia Topuria lidiando con lesiones que lo obligan a mirar al futuro cercano con pesimismo. El hispano-georgiano presenta dos fracturas orbitarias y otra en el tabique nasal, y la evaluación médica es contundente: mínimo seis meses sin poder pelear y escasas posibilidades de regresar en 2026.

La información que ha trascendido coincide con los primeros reportes médicos y con lo que otros medios especializados ya habían anticipado: la lesión es seria, aunque no necesariamente devastadora si la recuperación avanza favorablemente.

Sin embargo, en deportes de contacto, la precaución suele prevalecer sobre el espectáculo. Y en este caso, esa precaución llega acompañada de hielo, casco y mucha paciencia.

Por lo tanto, la propia UFC ha decidido la máxima suspensión médica, de 180 días, para el peleador. La medida define un panorama complicado, alejando cualquier esperanza optimista sobre un regreso o una revancha inminente de Topuria.

Un especialista consultado por Mundo Deportivo considera imposible que vuelva a competir este año, coincidiendo con la idea de una recuperación larga y complicada. Otros expertos también apuntan en esta dirección: no se prevé cirugía, pero sí varios meses de descanso y un retorno muy cauteloso.

Desde una perspectiva deportiva, esto cambia radicalmente las cosas. Topuria no solo pierde ritmo competitivo; también queda fuera del juego inmediato en una división donde cada semana cuenta y donde los movimientos son rápidos, a veces demasiado para las capacidades humanas. Si todo va bien en su recuperación, deberá centrarse en fortalecer los huesos, recuperar movilidad y volver a entrenar sin contacto antes de pensar siquiera en una fecha real para su próximo combate.

Lo que realmente le sucedió al campeón

El combate de UFC Freedom 250 finalizó con una imagen impactante, incluso para un deporte habituado al dolor: Topuria salió visiblemente afectado y se retiró tras el segundo asalto. Según las informaciones disponibles, el golpe afectó tanto a la zona orbital como al tabique nasal, lo que justifica la decisión médica de detener el combate de inmediato.

La lesión en la órbita es especialmente preocupante porque afecta una zona crucial para la visión y la estabilidad facial. Este tipo de fracturas suele requerir meses para sanar y que, en casos más severos, pueden surgir complicaciones visuales si hay daño en el nervio óptico o en los músculos oculares. En resumen: no se trata solo de “aguantar el dolor”, sino de evitar jugarse el futuro visual.

Implicaciones para su carrera

En cuanto a las noticias positivas, los especialistas citados descartan hasta ahora lesiones con secuelas permanentes. No obstante, esto no implica que la situación sea menor. Significa que aún hay margen para una recuperación completa, siempre que no surjan complicaciones o daños adicionales en los ojos. La parte menos favorable es que el calendario juega en su contra: entre reposo, controles maxilofaciales y vuelta gradual a la actividad física, el año se le queda corto.

En términos deportivos, caer ante Gaethje ya fue un duro golpe; la lesión convierte ese tropiezo en un paréntesis mucho más pesado. En un ámbito tan competitivo como este, los paréntesis pueden prolongarse más allá de lo esperado. Si su regreso se produce bajo condiciones óptimas, será más bien una reconstrucción que un simple retorno.