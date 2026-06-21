Curazao logra un milagro ante un atónito Ecuador y agita el Mundial

El Mundial 2026 ya ha dado lugar a su primera historia de tragedia y milagro. El 0-0 entre Ecuador y Curazao, disputado en Kansas City durante la segunda jornada del Grupo E, ha transformado por completo el panorama del grupo y, de paso, ha sacudido el torneo.

La nación más pequeña en participar en una Copa del Mundo ha logrado su primer punto histórico, solo unos días después de haber sido vapuleada 7-1 por Alemania.

Mientras los caribeños celebran como si hubieran ganado el trofeo, Ecuador se marcha con el rostro serio.

Dos partidos disputados, un único punto conseguido, cero goles a favor y una sensación de oportunidad perdida que amenaza con convertirse en un gran fracaso.

Curazao pasa del 7-1 al éxtasis

El contraste es abrumador. Curazao llegó a este segundo encuentro como colista del grupo, arrastrando la mayor goleada encajada hasta ahora en el Mundial (ese 7-1 frente a Alemania que parecía dejarla fuera de juego, al menos sobre el papel).

Sin embargo, lejos de hundirse, el equipo caribeño tomó el duelo contra Ecuador como una segunda oportunidad. Con orden, solidaridad y sin complejos, los caribeños resistieron un torrente de ocasiones de la Tri y hallaron un héroe inesperado en Eloy Room, quien se erigió como un muro con una actuación que en redes sociales ya se compara, entre risas, con “la reencarnación de Lev Yashin en su mejor versión”.

Curazao, que llegaba con una diferencia de goles de -6 y prácticamente descartada para avanzar, ahora se permite soñar con seguir compitiendo en el grupo y, sobre todo, se graba a fuego en la memoria colectiva como la cenicienta que se negó a desaparecer.

La Ecuador de las ocasiones perdidas

Para Ecuador, este empate sabe a tragedia desde el punto de vista deportivo. Venía de caer 1-0 ante Costa de Marfil en su debut, un tropiezo que exigía reaccionar frente al rival supuestamente más débil del grupo. Lo que ocurrió fue un monólogo ofensivo… sin final feliz.

Las crónicas indican que la Tri acumuló oportunidades claras de todo tipo: remates dentro del área, segundas jugadas, centros laterales y situaciones claras que quedaron en nada por falta de precisión o por las intervenciones del portero rival. La sensación fue de dominio territorial y control del balón, pero también una creciente ansiedad conforme pasaban los minutos sin que el marcador se moviera.

El resultado es demoledor: tras dos partidos disputados, Ecuador solo ha sumado un punto de seis posibles, no ha anotado goles y ahora debe enfrentarse a Alemania en modo ruleta rusa competitiva.

La calculadora del Grupo E: Ecuador contra las cuerdas

El 0-0 trae consigo consecuencias muy evidentes:

Ecuador: 1 punto en dos partidos y sin goles a favor.

Curazao: 1 punto y un impulso moral tras conseguir su primera suma en la historia mundialista.

Alemania y Costa de Marfil emergen como los grandes jueces del grupo.

Para que Ecuador no sea eliminada prematuramente, las opciones son escasas:

Necesita vencer a Alemania en la última jornada.

en la última jornada. Además requerirá que otros resultados le sean favorables, prestando especial atención a lo que haga Costa de Marfil.

En otras palabras: la Tri ha pasado de depender únicamente de sí misma a encomendarse a una combinación entre épica y matemáticas. Los sudamericanos están obligados a realizar la “machada” ante una potencia que ya demostró su contundencia frente a Curazao con ese aplastante 7-1.

El estado de ánimo: fiesta caribeña, angustia sudamericana

La imagen posterior al pitido final resume perfectamente lo vivido. Los jugadores de Curazao abrazados entre risas, señalando hacia la grada, conscientes de haber escrito un capítulo único. Para ellos, este 0-0 no es solo un empate: representa la confirmación de que pueden competir al más alto nivel pese al varapalo inicial.

En cambio, los futbolistas ecuatorianos abandonan el terreno con semblante caído y gestos frustrados. El relato mediático habla ya de papelón, ese punto que sabe a derrota y una selección que “se cansa de fallar” en un encuentro donde deberían haber despegado en el Mundial. La diferencia emocional es tan grande como las expectativas previas.

Contexto histórico: la gesta del debutante

Curazao arribó a esta Copa del Mundo como la nación más pequeña en disputar un Mundial, siendo un debutante absoluto entre los grandes del fútbol global al que muchos consideraban solo un convidado. El 7-1 sufrido inicialmente parecía confirmar esos pronósticos; sin embargo, el empate ante Ecuador cambia toda la narrativa: ya no son solo víctimas del grupo sino un símbolo claro del “cualquiera puede hacer historia” tan característico del torneo.

Esta mezcla entre tragedia para unos y milagro para otros se asemeja a lo descrito por algunos cronistas como un guion cinematográfico; es una “tragedia y milagro” que refleja perfectamente el choque entre potencias emergentes como Ecuador y selecciones humildes dispuestas a exprimir cada segundo sobre el césped.

Pronósticos y escepticismo para la última jornada

De cara al cierre del grupo, los pronósticos apuntan claramente hacia Alemania frente a una Ecuador presionada e incapaz de marcar goles. Aunque el fútbol ha demostrado demasiadas veces su capacidad para ridiculizar cualquier predicción excesivamente segura.

El escenario más comentado incluye:

Alemania parte como clara favorita.

Un triunfo alemán dejaría prácticamente sin opciones a Ecuador.

Cualquier resultado positivo para la Tri dependerá tanto de su eficacia como también lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Los caribeños han logrado algo intangible pero invaluable: respeto. Nadie volverá a plantear un partido contra Curazao pensando que será simplemente un trámite; por mucho que las estadísticas intenten demostrar lo contrario.

Curiosidades del Ecuador–Curazao

Primer punto histórico para Curazao en Mundiales.

en Mundiales. Aunque llegaron tras recibir la mayor goleada hasta ahora (7-1 ante Alemania), lograron mantener su portería imbatida.

Ecuador suma dos partidos sin marcar goles y solo lleva un punto; pese a ser considerada favorita para pelear por avanzar junto a Alemania y Costa de Marfil.

Eloy Room se convirtió instantáneamente en héroe nacional gracias a su destacada actuación, desatando memes e inundando las redes sociales.

Curazao es la nación más pequeña por población presente en esta Copa del Mundo; ya han dejado una imagen memorable dentro del torneo.

El grupo E se ha transformado inesperadamente en uno de los más abiertos y dramáticos del campeonato; con la Tri al borde una eliminación anticipada que nadie previó hace apenas una semana.

En este Mundial prometedor lleno emociones intensas, el 0-0 entre Ecuador y Curazao ha encontrado su lugar en nuestra memoria colectiva: para algunos será motivo de trauma; para otros representará ese día mágico cuando el fútbol les sonrió.

Fuentes: Para una crónica detallada sobre este encuentro puedes consultar Ecuador se cansa de fallar y empata contra Curazao.