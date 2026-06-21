El Real Madrid acelera las salidas: cuatro ventas seguras y dos dudas en la defensa y el medio

El Real Madrid ha entrado de lleno en la fase de venta y ajuste de plantilla, con cuatro salidas prácticamente confirmadas y otras dos que generan más incertidumbre que certezas. La situación actual es clara: hay futbolistas de sobra, escasean los espacios y el margen para seguir incorporando jugadores depende de que la puerta de salida funcione con la misma celeridad que la de entrada.

El contexto lo explica casi todo. El club cuenta con 27 fichas y la Liga solo permite inscribir 25 en agosto, así que el exceso es evidente y no admite demasiadas interpretaciones. Si además se concreta otro central, ya sea Schlotterbeck o Rúben Dias, la acumulación en defensa podría llegar a ser casi absurda: once defensas hoy, doce mañana y, según la planificación del club, quedaría un par sobrante entre los lesionados Militao y Mendy, quienes no están contemplados en el mercado.

Cuatro salidas, una necesidad y varias llamadas incómodas

La primera lista de prescindibles ya está definida. Fran García, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Gonzalo son las cuatro ventas seguras que el club considera más viables para generar ingresos y liberar espacio. El objetivo no es solo reducir la masa salarial; también se busca evitar una plantilla sobrecargada, llena de nombres esperando minutos que nunca llegarán. Y eso, en un vestuario de élite, suele resultar más problemático que una lesión mal curada.

En cuanto a Fran García, su salida parece la más sencilla. Tiene mercado y, además, el Madrid lo percibe como una pieza con valor de reventa antes de que el tiempo le juegue en contra. Con respecto a Ceballos, la operación ha avanzado hacia un estado casi definitivo, con el Ajax como posible destino por una cifra modesta, alrededor de cinco millones. Sin embargo, en este tipo de situaciones es mejor no cantar victoria antes de tiempo.

El caso de Asencio, por otro lado, es más delicado. El canterano ha pasado de ser una solución temporal a convertirse en un tema de debate abierto. En la planificación defensiva se le ve por detrás de varios centrales y si llega otro fichaje, su situación podría empeorar aún más. El club contempla su salida, pero no cualquier salida: venta o cesión dependerán del mercado y la presión deportiva. En otros tiempos esto se habría considerado “competencia”; hoy se traduce como “sobrecarga”.

Las dudas: Asencio, Camavinga y el famoso problema de las jerarquías

Si la defensa está saturada, el centro del campo tampoco respira con comodidad. Aquí entra en juego Camavinga, cuyo caso resulta más complicado porque combina juventud, potencial, un contrato largo y una temporada irregular que ha enfriado el entusiasmo a su alrededor. El escenario del club es claro: solo escuchará ofertas elevadas, superiores a los 50 millones, aunque tampoco hay garantías de que surjan compradores dispuestos a desembolsar esa cantidad.

La clave radica en las jerarquías internas. Si el Madrid ficha a otro centrocampista más, Camavinga dejaría de ser esencial en la rotación y pasaría a engrosar una lista donde el talento no basta si no encaja en los planes. En el fútbol moderno esto implica una verdad poco romántica: el valor de un jugador también depende del espacio que deja libre. Y ese espacio cada vez es menor.

Situación de plantilla

Línea Jugadores actuales Riesgo de exceso Portería 2 Bajo Defensa 11 Alto Centro del campo 7 Medio Delantera 7 Medio

Las cifras empujan al club a actuar rápidamente. No solo se trata de vender; hay que hacerlo bien, sin depreciar activos ni regalar soluciones por pura urgencia. Y aquí es donde el mercado puede volverse complicado. El Madrid desea reforzarse, pero antes necesita organizar su armario. De lo contrario, los nuevos fichajes entrarán por la puerta grande mientras los descartes seguirán aparcados en un pasillo.

Pronóstico de mercado

Lo más probable es que Fran García y Ceballos salgan sin demasiadas complicaciones; además, se espera que Gonzalo busque minutos fuera del club mientras que Asencio se convierta en un ejercicio equilibrado entre necesidad deportiva y oportunidad financiera. El caso de Camavinga será el verdadero termómetro este verano: si llega una oferta fuerte, será estudiada; si no aparece nada relevante, seguirá formando parte del equipo pese a las dudas existentes. Y así las cosas van tomando forma para un Madrid que nunca ha sido amigo de las medias tintas durante julio; tendrá que decidir si presiona más el botón de reestructuración o si frena antes de convertir su vestuario en una sala espera llena de botas.

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