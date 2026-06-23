Barcelona 80 – 88 Valencia: un Montero sideral frustra la remontada del Barça y acerca los toronjas al título

La noche del 22 de junio en el Palau Blaugrana culminó con un sonido poco frecuente: el silencio. Barcelona 80-88 Valencia Basket, 1-2 en la final, dejando la impresión de que el verdadero campeón emocional de esta serie ahora se viste de naranja. El principal responsable tiene un nombre: Jean Montero, un base dominicano de 22 años que anotó 29 puntos, capturó 5 rebotes y repartió 6 asistencias, alcanzando una increíble valoración de 37, un registro que lo coloca en el panteón de las finales ACB.

El partido pareció seguir por momentos el guion habitual de una gran remontada culé: reacción en el último cuarto, empuje del Palau y orgullo de veteranos como Vesely, junto a una versión brillante de Shengelia, quien firmó 25 puntos y logró una valoración de 30. Sin embargo, cada vez que el Barça se acercaba a la hazaña, Montero aparecía para recordarle que esta final tiene otro protagonista emocional. El parcial de 21-31 en el tercer cuarto transformó la serie y, probablemente, toda la temporada.

La crónica del encuentro, que detalla la exhibición del dominicano y la remontada fallida del Barça, se puede leer en esta pieza sobre cómo Montero frustra la remontada del Barça y acerca al Valencia al título, que refleja a la perfección el cambio competitivo y emocional vivido en esta final.

El partido: del dominio taronja al espejismo azulgrana

El Valencia comenzó fuerte. Tras una primera mitad equilibrada, el equipo dirigido por Pedro Martínez aceleró en el tercer periodo hasta abrir una ventaja de 18 puntos (53-71), apoyado en un baloncesto ágil y dinámico, con una lectura impecable por parte de Montero en cada bloqueo directo.

El Barça, desbordado en defensa, sobrevivió gracias al talento individual. Shengelia mantuvo al equipo con su constante despliegue ofensivo, mientras Brizuela aportaba chispa y puntos cruciales en momentos decisivos. En solo seis minutos, el Palau pasó de la resignación a la esperanza: 73-73 y la sensación de que el partido estaba cambiando de rumbo.

Pero ahí se desvaneció el sueño azulgrana. Según los análisis estadísticos del encuentro, tras ese empate llegó un triple clave de Badio, seguido por una falta provocada por Montero que actuó como todo un veterano. La serenidad del dominicano se hizo evidente al gestionar cada posesión como si fuera la última. Una vez más, el Barça no recuperó la ventaja; mientras tanto, los taronja parecían tener claro que no podían dejar escapar un partido así en el Palau.

En defensa, los jugadores del Valencia ajustaron bien durante los minutos finales: ofrecieron más ayudas sobre Shengelia, contactaron más intensamente en las líneas de pase y prestaron atención especial para evitar triples liberados por parte de los exteriores azulgranas. El encuentro concluyó con una madurez digna de mención para un equipo que hace unos meses se estrellaba en Copa y quedaba cerca en Euroliga.

Montero: cifras legendarias y mensaje al vestuario

La actuación de Montero no es solo un gran encuentro; es un hito histórico para las finales ACB. Sus 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 37 de valoración constituyen la mejor marca jamás registrada por un jugador del Valencia Basket en una serie por el título y está entre las mejores cifras alcanzadas este siglo durante unas finales. Solo figuras como Pau Gasol o Walter Tavares han logrado valoraciones similares bajo estas circunstancias.

Sus números durante estos playoffs son realmente impresionantes:

Media de 31 puntos de valoración a lo largo de la serie.

Seis partidos superando los 35 puntos en estos playoffs.

Un control absoluto sobre el ritmo ofensivo del Valencia, tanto en transición como en juego estático.

Y a pesar de todo ello, su discurso tras finalizar el partido fue sorprendentemente sereno: «Debemos mantenernos humildes; estamos jugando contra un gran rival». Montero recordó que aún no han logrado nada y que la línea entre héroe y villano puede ser extremadamente fina durante unas finales a cinco partidos.

Valencia Basket a un paso del título… con match ball en el Palau

Con este resultado parcial de 2-1, el Valencia Basket se encuentra a solo una victoria de levantar su segunda Liga Endesa. Este miércoles tiene un match ball, nuevamente en el Palau Blaugrana; podría consagrarse campeón como visitante si logra repetir su triunfo.

El panorama competitivo es claro:

El Valencia depende únicamente de sí mismo: Si gana este miércoles, se convierte en campeón. Si pierde, tendrá otra oportunidad en un posible quinto partido en el Roig Arena.

Por su parte, el Barça necesita encadenar dos victorias consecutivas; algo que parece más cuestión de fe que estadística ahora mismo. Sin embargo, no es imposible gracias al nivel mostrado por Shengelia y al factor Palau.

A nivel emocional, la serie ha dado un giro radical. Hace apenas una semana, la remontada del Barça en el Roig Arena dejó al Valencia tocado y con sensaciones complicadas. Hoy, los taronja ven su meta a solo 40 minutos después de haber tenido una temporada que ya incluye tanto la Supercopa como su presencia en la Final Four europea.

Las casas de apuestas muestran cierto favoritismo hacia el Barça para este cuarto partido debido a su condición local; sin embargo, muchos analistas consideran que las tendencias actuales favorecen al Valencia con opciones reales para cerrar el título este miércoles.

El Barça: orgullo herido y dudas ante su “último baile”

Desde la perspectiva azulgrana, esta derrota deja varias reflexiones encontradas. De un lado está claro que el equipo dirigido por Xavi Pascual mostró carácter tras esa remontada hasta igualar a 73 e hizo gala del excelente nivel mostrado por Shengelia, quien se ha ganado a pulso a los aficionados tras sus grandes actuaciones. Por otro lado está presente nuevamente esa herida abierta llamada defensa exterior: se otorgaron demasiadas libertades a Montero y hubo excesivos puntos encajados uno contra uno junto con lecturas tardías sobre algunas ayudas defensivas.

El contexto añade dramatismo: este cuarto partido podría convertirse en lo que sería su “último baile” para Pascual si no hay quinto encuentro posterior. El entrenador lleva consigo una carga emocional significativa ligada al club y está habituado a jugar finales ante su afición; ahora enfrenta un reto donde deben confluir táctica e ingenio junto con una narrativa que podría marcar cierre para su ciclo.

Para revertir esta situación complicada, necesitarán:

Reducir las posesiones rápidas donde Montero se siente como pez en el agua.

Castigar más los emparejamientos interiores e intentar forzar faltas dentro del juego taronja.

Encontrar un equilibrio adecuado entre destacar a Shengelia mientras se busca mayor aportación desde las posiciones exteriores.

La cuestión es si será suficiente. Este miércoles no habrá margen para experimentar: o hay quinto partido o habrá celebración visitante sobre el escudo del Palau.

Curiosidades sobre este tercer partido y sus protagonistas