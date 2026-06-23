Mbappé brilla en medio de la tormenta y Francia derrota a Irak

La noche se tornó complicada, el cielo se desató y el fútbol tuvo que detenerse, pero Kylian Mbappé volvió a hacer lo que mejor sabe: marcar la diferencia. Francia se impuso a Irak con un contundente 3-1 en un encuentro que fue interrumpido durante más de una hora, justo cuando el juego comenzaba a cobrar ritmo y el equipo galo ya se encontraba al frente en el marcador. La historia es clara y casi despiadada para los rivales: una vez que la lluvia dio tregua, los campeones del mundo continuaron su asedio.

El gran protagonista fue, sin duda, Mbappé, quien anotó dos goles y demostró que su actuación en este Mundial se mueve entre la efectividad y la inevitabilidad. Con este doblete, el francés alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando así a Miroslav Klose, y se acerca peligrosamente a los registros de Lionel Messi, quien sigue manteniendo una ligera ventaja en esta carrera histórica por el título de máximo goleador. Según los datos oficiales del torneo, los tantos de Mbappé llegaron en los minutos 14 y 54, mientras que Ousmane Dembélé selló el resultado final para los dirigidos por Didier Deschamps.

Lo que deja el partido para Francia

Mbappé sigue siendo el termómetro del equipo.

sigue siendo el termómetro del equipo. Francia respondió adecuadamente ante una larga interrupción, algo que no siempre resulta fácil en torneos importantes.

La victoria refuerza su posición como serios candidatos; sin embargo, los octavos suelen exigir más cuidado ante la improvisación.

El equipo mostró capacidad ofensiva pero también cierta dependencia de su delantero clave.

Un partido bajo una nube muy literal

La tormenta alteró más el desarrollo del juego que su esencia. Francia salió al campo con la esperada superioridad, mostrando un bloque más cohesionado, con mayor profundidad y talento en el ataque. Mientras tanto, Irak intentó mantener el orden defensivo, pero antes de la pausa ya se sentía abrumado por la situación. Tras la suspensión, la sensación era aún peor: el equipo asiático regresó al terreno de juego con la confianza mermada.

La interrupción no es un detalle menor. Esa hora y cuarto parada enfrió no solo las piernas y las ideas, sino también al equipo que necesitaba encontrar fuerza en su resistencia. En contraste, para Francia fue casi un paseo con viento a favor. El conjunto de Deschamps no necesitó brillar constantemente; le bastó con controlar el ritmo del juego, mantener su estructura y dejar que su estrella brillara como tal. En días como este, el plan A suele ser sencillo: confiar en quien puede decidir por sí mismo. Y así fue.

La carrera por la historia está cada vez más cerca

El doblete de Mbappé no solo suma puntos. También reabre una competencia simbólica que empieza a parecerse más a una obsesión estadística. Ahora comparte posición con Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales hasta hoy, quedándose a un paso de esa cifra que durante años parecía inalcanzable. La comparación con Messi añade un toque irónico: dos leyendas contemporáneas, caminos diferentes y una tabla de goleadores que alimenta debates apasionados.

En este sentido, para Francia, la conclusión es clara: si mantiene este nivel de control sobre sus partidos, el Mundial le brinda un escenario perfecto para seguir avanzando. La verdadera pregunta no es si Mbappé marcará más goles; es cuántos podrá anotar antes de que la competición se vuelva más exigente. Porque vencer a Irak con autoridad es una cosa; sostener esa misma facilidad cuando aprieta el calendario es otro reto completamente diferente.