Mundial 2026: el segundo doblete de Haaland que transforma el grupo I

Tras la memorable actuación de Kylian Mbappé con Francia, otro delantero de talla mundial ha decidido no ser un mero espectador. Erling Haaland brilló con un nuevo doblete, lo que permitió a Noruega vencer 3-2 a Senegal. De este modo, el grupo I del Mundial 2026 se ha convertido en un escenario explosivo donde los atacantes marcan el ritmo y las defensas solo pueden esperar.

Con este triunfo, Noruega asegura su clasificación para los dieciseisavos de final, después de haber derrotado a Irak por 4-1 en su primer encuentro. Ahora se prepara para el choque del viernes frente a Francia con la posibilidad real de pelear por el liderazgo del grupo. Por su parte, Senegal enfrenta un panorama complicado; necesita una victoria abultada contra Irak y dependerá del resultado entre los franceses y los nórdicos.

Un 3-2 lleno de intensidad

El marcador final refleja claramente la dinámica del encuentro: un partido lleno de acción, con una intensidad constante y un protagonista indiscutible en las áreas.

Noruega 3-2 Senegal Goles noruegos: Haaland (2) y Pedersen . Goles senegaleses: Ismaila Sarr (2) .



Noruega, que ya había superado a Irak con una clara victoria, mantuvo su estilo: defensa algo inestable pero una delantera que no perdona los errores rivales. En contraste, Senegal repitió los mismos errores que en su debut ante Francia: fallos defensivos, desajustes en las ayudas y un castigo severo cada vez que perdía la posición.

El encuentro tuvo lugar en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, donde ambas selecciones ofrecieron un espectáculo vibrante que favoreció a los nórdicos. Cada vez que el juego se abría, la figura de Haaland emergía aún más.

Haaland: cuatro goles en dos partidos y compitiendo con los grandes

Con su segundo doblete consecutivo, Haaland suma ya cuatro goles en dos partidos y entra de lleno en la conversación junto a Messi y Mbappé, quienes también han brillado con dobles anotaciones en mundiales recientes.

Algunos datos que destacan su impresionante rendimiento:

Dos partidos jugados en el Mundial, dos dobletes anotados, cuatro goles.

Protagonista indiscutible del ataque noruego, sirviendo como referencia para atraer defensores y liberar espacios para Pedersen y otros compañeros.

Según las crónicas deportivas, sus disparos combinan fuerza y precisión: uno al ángulo durante una rápida transición y otro remate que impactó en el travesaño antes de entrar.

Desde 1954 no coincidían tres jugadores con cuatro o más goles tras solo dos jornadas de fase de grupos. Este Mundial coloca a Haaland al lado de Mbappé y Messi, quien dejó una marca difícil de superar en 2022. Aunque llegó tarde a la competición mundialista, parece haber decidido pasar por alto cualquier periodo de adaptación.

En un análisis del grupo I se menciona que Haaland ya había marcado dos tantos en su debut contra Irak, donde abrió su cuenta goleadora durante una victoria contundente por 4-1. Esta tendencia ascendente se ha reafirmado ante un adversario considerado más fuerte como Senegal.

El grupo I: un tablero estratégico lleno de sorpresas

Después de dos jornadas disputadas, el grupo I presenta una situación clara en la parte alta y bastante dramática más abajo.

Francia : 6 puntos; ya clasificada y con un Mbappé brillante.

: 6 puntos; ya clasificada y con un Mbappé brillante. Noruega : 4 puntos; clasificada para dieciseisavos y con posibilidades reales para liderar.

: 4 puntos; clasificada para dieciseisavos y con posibilidades reales para liderar. Senegal : 1 punto; obligado a ganar por goleada contra Irak.

: 1 punto; obligado a ganar por goleada contra Irak. Irak: 0 puntos; prácticamente sin opciones.

El enfrentamiento entre Francia y Noruega promete ser emocionante: la campeona del mundo con un Mbappé desatado ante una Noruega que ha encontrado en Haaland al delantero más letal del torneo. Se anticipa un duelo abierto e intenso, donde será crucial cómo Noruega proteja su defensa ante las rápidas transiciones francesas y qué riesgos asumirá Deschamps frente a un ‘9’ implacable.

Por otro lado, Senegal se encuentra atrapado en una situación complicada. Necesita:

Vencer a Irak.

Hacerlo por una amplia diferencia.

Esperar resultados favorables entre Francia y Noruega o depender del ‘goal average’.

La sensación general entre los senegaleses es decepcionante; el equipo concede demasiados goles, comete errores críticos y depende excesivamente de momentos individuales brillantes como los ofrecidos por Ismaila Sarr, quien también logró un doblete durante esta contienda.

Análisis táctico: eficacia nórdica frente al caos africano

Noruega ha adoptado un estilo muy claro:

Defensa organizada sin presiones excesivas.

Transiciones veloces buscando siempre a Haaland .

. Laterales profundos apoyando al interior cercano al ‘9’ para llenar el área.

Esta fórmula puede parecer sencilla, pero resulta letal: cada error cometido por Senegal en su campo se convertía rápidamente en una oportunidad real para Noruega. En cambio, el equipo africano mostró deficiencias:

Defensores demasiado distanciados entre líneas.

Laterales vulnerables ante las incursiones noruegas.

Errores frecuentes desde atrás que costaron caro.

Los números reflejan esta dinámica: aunque Senegal marcó dos goles e hizo frente al rival en su área, cada fallo defensivo fue rápidamente aprovechado por los noruegos. Por ello, «decepción» es la palabra más utilizada para describir sus actuaciones.

En recientes análisis sobre el grupo se apuntaba que la lucha por el primer puesto entre Francia y Noruega dependería de pequeños detalles… así como de cómo cada uno contuviera a sus estrellas Mbappé y Haaland. Hasta ahora ambos han demostrado ser imparables.

Curiosidades sobre el Noruega–Senegal y sus protagonistas

Haaland logra marcar dos dobletes consecutivos en sus primeros partidos mundialistas; hazaña reservada para muy pocos delanteros históricos del torneo.

Desde 1954 no se observaba un inicio tan goleador dentro de una fase de grupos como ahora con Messi, Mbappé y Haaland todos rindiendo al máximo nivel.

Ismaila Sarr deja el partido con un doblete… pero también con la amarga sensación de haber perdido; su rendimiento individual contrasta fuertemente con los errores colectivos del equipo senegalés.

El grupo I ha sido denominado “grupo de la muerte” y hasta ahora parece cumplir esa etiqueta: cada jornada trae marcadores abultados y delanteros destacados.

Noruega logra encadenar dos encuentros anotando tres o más goles durante su debut mundialista en 2026; esto le otorga una carta presentación notable como posible sorpresa del torneo.

Entre Mbappé y Haaland acumulan gran parte de las anotaciones del grupo, avivando así el debate sobre quién dominará el fútbol internacional durante la próxima década.

La necesidad urgente de Senegal por golear a Irak convierte su próximo partido en una cuestión crítica que podría dejar espacios vulnerables atrás… justo lo que sus rivales saben explotar mejor.

En este Mundial lleno de contrastes extremos, Noruega junto a Haaland han optado por habitar ese territorio salvaje donde cada ataque podría convertirse en leyenda.

Fuentes: crónica y análisis del Noruega–Senegal en el Mundial 2026 vistos en un amplio reportaje sobre la victoria noruega por 3-2 ante Senegal con otro doblete de Haaland.