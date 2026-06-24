Colombia avanza ante RD Congo y asegura su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Durante más de una hora, Colombia se vio obligada a luchar contra reloj frente a un rival que se aferró al partido como si fuera una eliminatoria decisiva. RD Congo dispuso un bloque bajo, disciplinado y sin concesiones, lo que llevó a la selección de Néstor Lorenzo a lidiar con la frustración, la falta de puntería y el temor de que un pequeño detalle pudiera cambiar el rumbo del encuentro.

El desenlace, no obstante, se produjo donde soñaba la afición cafetera: un 1-0 que asegura el paso a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sumando así su segundo triunfo consecutivo tras el 3-1 ante Uzbekistán y manteniendo un liderazgo sólido en el Grupo K. El héroe del encuentro fue un lateral derecho que vive este torneo como un extremo en plena forma: Daniel Muñoz, quien rompió la resistencia del portero Mpasi.

El muro de Mpasi y la hora perdida de Colombia

El partido evidenció cómo una selección puede “pagar” por su falta de efectividad sin haber recibido un gol. Colombia creó oportunidades, atacó por las bandas y se conectó con Luis Díaz y sus mediapuntas, pero se topó una y otra vez con un portero inspirado y una defensa que cerraba espacios con la calma de los veteranos.

Durante más de 60 minutos, la Tricolor acumuló remates claros dentro del área y centros laterales que pasaban sin rematador. Definitivamente, uno de esos días en los que el último pase parece siempre corto o largo.

El guion pudo haber cambiado antes. En los compases iniciales, Muñoz ya había celebrado un gol que fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego milimétrico, con el lateral apenas adelantado del hombro en el momento del pase. Esta decisión fue una advertencia tecnológica y emocional: Colombia estaba hallando caminos hacia el área, pero esa noche no habría regalos.

RD Congo, fiel a un esquema cercano al 5-3-2 trabajado durante la preparación, ofreció poco en ataque, aunque compensó con orden y agresividad defensiva. Cada recuperación era un pequeño triunfo para ellos; cada despeje sumaba ansiedad al equipo sudamericano, que veía cómo los minutos transcurrían mientras la clasificación empezaba a discutirse.

Daniel Muñoz, lateral y salvador

El desenlace llegó en los instantes finales del partido, cuando ya parecía inevitable un empate incómodo. Daniel Muñoz, lateral derecho con alma ofensiva, volvió a aparecer desde segunda línea para culminar una jugada que combinó paciencia y determinación.

Algunos detalles clave del gol:

Llegada desde banda derecha rompiendo la línea defensiva.

Definición exquisita ante Mpasi, quien finalmente vio vulnerada su portería.

Gol anotado en el tramo final, cuando RD Congo mostraba ya signos de fatiga.

Este tanto no solo resolvió una noche complicada; también confirmó lo que el cuerpo técnico ha estado potenciando: usar al lateral como arma ofensiva recurrente. Muñoz ya había sido clave en ataque durante el torneo y ante Congo se consolidó como uno de los jugadores fundamentales en esta fase grupal.

Colombia, séptima selección en alcanzar la segunda fase

Con este Colombia 1-0 RD Congo, la Tricolor suma seis puntos en el Grupo K y se convierte en la séptima selección en confirmar su presencia en la segunda fase del Mundial 2026: los ansiados dieciseisavos de final. Este paso no es solo una estadística; trae consigo consecuencias tanto tácticas como emocionales.

En términos competitivos:

Colombia asegura su clasificación con una jornada por delante.

Se establece como líder del grupo mientras espera cerrar esta primera fase.

Se prevé un cruce algo más accesible; aunque es cierto que los “caminos fáciles” en los Mundiales suelen ser más teóricos que prácticos.

La victoria reafirma que la fase de grupos ha sido terreno fértil para la selección cafetera: seis triunfos en sus últimos siete partidos mundialistas en esta etapa. Esa continuidad competitiva explica por qué este equipo llega con confianza pese a las dificultades específicas planteadas por cada rival.

Lo que deja el partido: lectura táctica y pronósticos

Desde una perspectiva táctica, el duelo contra RD Congo deja varias enseñanzas mirando hacia adelante:

El equipo se siente presionado cuando no marca pronto: aparece ansiedad y se prolonga la toma de decisiones.

La contribución de los laterales, especialmente Muñoz, es ahora parte estructural del juego, no solo un recurso puntual.

El bloque defensivo funciona bien; sin embargo, partidos tan cerrados exponen cualquier error en salida.

Con la clasificación asegurada, ahora las miradas se dirigen al futuro inmediato. Las casas de apuestas y modelos estadísticos comienzan a posicionar a Colombia como uno de los serios candidatos para avanzar al menos dos rondas más gracias a:

Pleno de victorias.

Buen registro goleador acumulado.

Sensación generalizada de equipo en crecimiento.

No obstante, mantener cierto escepticismo es tanto saludable como necesario: apenas estamos comenzando el torneo. La historia del Mundial está repleta de selecciones que brillaron durante la fase grupal pero se desmoronaron cuando desapareció cualquier margen de error.

La crónica detallada del partido incluye descripciones minuciosas del gol de Muñoz y el papel desempeñado por Mpasi. Esta pieza analítica sobre el Mundial 2026, publicada por un medio deportivo español reconocido, desgrana jugada tras jugada cómo Colombia logró derribar ese muro congoleño para acceder a la siguiente ronda.