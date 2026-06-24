Croacia se aferra al Mundial, Modric tiene una velada histórica y Panamá se despide del torneo

El Mundial parece decidido a no dejar fuera de su guion a Luka Modric. En una noche rebosante de nostalgia, Croacia resistió el empuje de Panamá y logró una victoria por 0-1 gracias a un gol de Ante Budimir, alargando así su vida en el torneo mientras el exjugador del Real Madrid celebraba con gran pompa sus 200 partidos con la selección, recibiendo una merecida ovación.

Lejos de ser un mero trámite, el encuentro en Toronto se convirtió en una montaña rusa de emociones y fútbol. Panamá mereció más, luchó hasta el final y se despidió del Mundial, pero dejó la sensación de haber competido por encima de lo que reflejaba el marcador.

Un 0-1 que vale su peso en oro… y un billete para la última jornada

Croacia llegó al partido afectada por la dura derrota ante Inglaterra en su debut y necesitaba ganar para evitar una despedida anticipada. El guion estaba claro: dominio croata con el balón, potencia panameña en las transiciones y un ojo siempre puesto en la calculadora del Grupo L.

Resultado: Panamá 0-1 Croacia .

. Gol: Ante Budimir , minuto 54, tras un centro preciso de Stanisic desde la derecha.

, minuto 54, tras un centro preciso de desde la derecha. Contexto: Croacia suma tres puntos y llega a la última jornada con opciones; Panamá queda eliminada sin haber sumado.

En la primera mitad, Croacia mostró más posesión que efectividad. Panamá alternó entre presiones altas y momentos de bloque medio, cerrando líneas y atacando rápidamente los espacios detrás de la defensa balcánica. El partido pedía pausa y ahí fue donde apareció, como era de esperar, Modric.

El segundo tiempo cambió gracias a Budimir. Entró tras el descanso, debutó en un Mundial y necesitó solo unos minutos para justificar su presencia: un desmarque al primer palo, una lectura perfecta del centro de Stanisic y un remate certero que silenció a los panameños mientras desataba la euforia croata. La crónica oficial lo describía con precisión: el delantero debutó en el Mundial tras el descanso y tardó solo nueve minutos en marcar.

Budimir, del trabajador anónimo al héroe mundialista

El rol de Ante Budimir, delantero del Osasuna, suele permanecer alejado del foco mediático internacional. Sin embargo, su impacto en esta selección croata resulta vital: aporta juego de espaldas, fija a los centrales rivales, descarga balones y ofrece un respiro emocional a un equipo que frecuentemente se apoya en la magia de Modric.

Algunos datos que subrayan su relevancia:

Tiene características de un 9 clásico : juego aéreo potente, capacidad para recibir el balón de espaldas.

: juego aéreo potente, capacidad para recibir el balón de espaldas. Su estilo aporta algo diferente al resto de atacantes croatas, más móviles o asociativos.

Psicológicamente, su gol revitaliza al grupo y les recuerda que aún tienen posibilidades.

El tanto ante Panamá lo convierte en símbolo perfecto del futbolista que brilla desde las sombras: suplente que debuta mundialmente ya entrado el segundo tiempo, pero protagonista absoluto en un partido que podía mandar a casa a toda una generación.

Para aquellos que deseen revivir cada detalle del partido, la crónica “Budimir rescata a Croacia” ofrece un relato completo sobre el gol y el contexto del encuentro, haciendo hincapié en ese fulgurante debut del delantero y en el papel central de Modric durante la noche torontoniana.

Modric: 200 partidos y una ovación digna de homenaje

Mientras Budimir acaparaba los titulares por su gol, la verdadera historia del día tenía nombre propio: Luka Modric, quien alcanzó los 200 partidos con la selección croata. Un hito monumental para un jugador que sigue siendo el motor del equipo cerca ya de cumplir 40 años.

Modric alcanzó los 200 encuentros internacionales, cifra que lo sitúa definitivamente entre los grandes ídolos de su selección.

Fue titular indiscutible, manejó los tiempos del partido y cuando fue sustituido recibió una ovación estruendosa del público; mezcla perfecta entre agradecimiento y despedida anticipada.

El seleccionador Zlatko Dalić dedicó esta victoria a Modric subrayando su influencia tanto dentro como fuera del campo.

Su figura ha generado también un fenómeno económico considerable: cada aparición en grandes torneos incrementa su valor comercial, mantiene conectados a patrocinadores e imprime una narrativa ideal para FIFA y las grandes cadenas televisivas: la última gran actuación de un centrocampista legendario.

Panamá se despide del Mundial sin rendirse

Para Panamá, ese 0-1 duele más por cómo se desarrolló que por el resultado final. El equipo canalero mostró valentía, presionó en momentos cruciales e incluso estuvo cerca del empate varias veces durante el partido. Sin embargo, les faltó puntería y cometieron algún error defensivo crucial durante la jugada del gol.

Dos derrotas en dos partidos; sin puntos acumulados queda eliminada antes de tiempo.

Sensación generalizada: tenían un plan competitivo pero carecieron de calidad suficiente para castigar a un rival como Croacia.

A nivel simbólico, este Mundial deja a Panamá como una selección incómoda pero aún lejos del nivel necesario para estar entre las grandes.

Desde una perspectiva más positiva dentro del mercado futbolístico, algunos jugadores panameños podrían haber mejorado sus opciones para dar el salto hacia ligas mayores pese a esta eliminación. Para las casas de apuestas todo es diferente; este resultado encaja bastante bien con las previsiones iniciales que favorecían a Croacia. Sin embargo, lo vivido durante el juego sugería una paridad mucho mayor respecto a lo que indicaban las cuotas.

Lo que viene: Croacia se juega todo en la última jornada

Con este 0-1 conseguido ante Panamá, Croacia llega a la última fecha con vida. Se presenta ante ellos el típico escenario para generaciones veteranas: todo se resolverá en solo 90 minutos. El equipo croata deberá manejar varios aspectos importantes: la carga física acumulada por jugadores veteranos como Modric o Perisic; la dependencia crucial del talento en medio campo; cualquier baja o desconexión podría ser fatal y la necesidad urgente de que Budimir junto al resto mantengan el nivel mostrado frente a Panamá.

A nivel táctico es interesante pensar cómo podría usarse más frecuentemente a Budimir como referencia fija; esto liberaría responsabilidad sobre los mediocampistas respecto al área rival. Si Croacia logra combinar esa calma habitual con algo más de presencia ofensiva dentro del área rival, seguirán siendo adversarios difíciles para cualquiera; incluso si sus estrellas tienen edades avanzadas según sus documentos.