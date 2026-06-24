Ghana frena a Inglaterra y deja el grupo abierto hasta la última jornada

Inglaterra buscaba asegurar su clasificación, pero se encontró con una Ghana bien organizada, incómoda y con un colmillo mucho más afilado de lo que muchos anticipaban. El 0-0 en Boston obliga a los de Thomas Tuchel a confirmar su primer puesto ante Panamá en la última jornada, mientras que las Black Stars mantienen vivas sus esperanzas en un grupo que promete emoción hasta el final.

Este resultado ofrece dos lecturas. Para Ghana, el empate sabe casi a victoria por cómo se dio: defendieron con disciplina, mantuvieron el pulso físico y sobrevivieron a un final apretado donde Inglaterra desperdició varias oportunidades claras. En contraste, los ingleses se marchan con una sensación familiar y poco gratificante: dominar no siempre se traduce en efectividad y su posesión dejó más dudas que certezas.

Inglaterra atacó mucho, pero golpeó poco

El partido siguió un guion bastante predecible. Inglaterra controló el juego, avanzó metros y empujó a Ghana hacia su área, pero la falta de precisión en los momentos decisivos fue evidente. Ni Bellingham, ni Kane, ni los jugadores de segunda línea lograron superar una defensa ghanesa que se hizo más sólida conforme pasaban los minutos.

En los instantes finales, los ingleses tuvieron suficientes oportunidades para sellar el triunfo antes del pitido final. Sin embargo, se encontraron con una combinación clásica en este tipo de partidos: precipitación, un toque de ansiedad y un rival decidido a no regalar nada. Así las cosas, el empate no es un simple accidente; es el reconocimiento del esfuerzo ghanés y el castigo para una Inglaterra que careció de mordiente.

Queiroz, VAR y un toque de sarcasmo

Otro momento destacado de la noche ocurrió en la banda. Carlos Queiroz, visiblemente alterado tras una jugada controvertida en el área inglesa, dejó caer una frase que ya resuena como reflejo del descontento ghanés: “El VAR se fue a tomar un café”. El seleccionador reclamó un penalti no señalado y planteó una pregunta cargada de ironía: “¿Todavía tenemos VAR? ¿Funciona? Tengo serias dudas sobre ello”.

Aunque esta queja no cambia el resultado final, sí ilustra el estado anímico de Ghana: creen haber hecho lo suficiente para merecer más que un empate. En un Mundial donde cada detalle cuenta como oro molido, este tipo de protestas también forman parte del relato. Y si el VAR llega tarde a las jugadas clave, las sospechas perduran más allá del silbato final.

Lo que viene para ambos

El empate mantiene abierto el grupo y añade presión para la jornada decisiva.

Para los hombres de Tuchel, queda claro que no pueden permitirse otro partido gris si quieren cerrar la primera plaza sin complicaciones. Por otro lado, Ghana tiene motivos para sentirse optimista: ha demostrado que puede pelearle la pelota y la paciencia a uno de los favoritos al título. Y eso, en medio del torbellino mundialista, suele tener más valor del que parece en junio y menos del que se recuerda en julio.