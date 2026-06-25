Maseko firma un gol histórico y lleva a Sudáfrica a sus primeros cruces mundialistas

El Mundial 2026 ya cuenta con uno de sus momentos memorables: el disparo de Thapelo Maseko que cruzó la portería de Corea del Sur, abriendo una puerta que Sudáfrica jamás había cruzado: la de las eliminatorias mundialistas. Ese 1-0 no solo definió un partido, también puso fin a años de frustración, alimentó un relato generacional y posicionó a Bafana Bafana en el mapa competitivo del torneo como uno de esos rivales que generan inquietud y que nadie desea enfrentar en los cruces.

La victoria, lograda en territorio mexicano, llegó en un ambiente de máxima tensión clasificatoria. Corea del Sur tenía casi todo previsto: le bastaba un empate para asegurar la segunda plaza de Grupo A y avanzar sin complicaciones a la ronda de 32, mientras que Sudáfrica se encontraba al borde entre la eliminación y la gloria. El desenlace, a 63 minutos del encuentro, desbarató las proyecciones estadísticas y recordó que el fútbol aún tiene espacio para las sorpresas.

Cómo se resolvió el partido y la clasificación

En cuanto al desarrollo del juego, el encuentro siguió el guion habitual de las grandes noches en jornadas decisivas: nerviosismo, precauciones y escasas concesiones. Corea, tras haber caído por 1-0 ante México en otro encuentro complicado, se presentaba con la calculadora en mano: cuatro puntos garantizaban su continuidad, mientras que tres eran suficientes si su derrota no se acompañaba de un desastre numérico.

Por otro lado, Sudáfrica necesitaba cambiar su historia. Con solo un punto tras las dos primeras jornadas —una clara derrota ante México seguida de un empate agónico contra Chequia— Bafana Bafana requería una victoria para salir del rincón estadístico y meterse en los cruces.

En ese contexto, el gol de Maseko fue mucho más que una simple acción:

Ocurrió pasada la hora de juego, justo cuando el partido parecía deslizarse hacia un empate que beneficiaba a Corea.

Surgió tras una jugada bien trabajada, con Tshepang Moremi enviando un centro preciso y Maseko atacando el espacio con la determinación de quien sabe que una jugada puede cambiarlo todo.

enviando un centro preciso y Maseko atacando el espacio con la determinación de quien sabe que una jugada puede cambiarlo todo. Descolocó por completo los planes defensivos de Corea, que había apostado más por controlar que por atacar y se vio obligada a realizar un esfuerzo final infructuoso.

Con ese 1-0, los números dieron un giro inesperado:

Sudáfrica finalizó segunda en el grupo, detrás de México, asegurando así su plaza directa en la ronda de 32.

finalizó segunda en el grupo, detrás de México, asegurando así su plaza directa en la ronda de 32. Corea del Sur, por su parte, cayó al tercer puesto y pasó de depender únicamente de sí misma a tener que mirar con recelo las tablas de terceros mejor clasificados; ahora llevaban la incómoda etiqueta de equipo que “tenía todo a favor pero se complicó solo”.

La evolución del grupo A puede resumirse así:

México: líder sólido con tres victorias y billete asegurado como cabeza de serie.

Sudáfrica: una reacción competitiva notable; pasó de una derrota inicial a un empate clave y culminó con este triunfo histórico.

Corea del Sur: comenzó fuerte contra Chequia pero frenó ante México y sufrió el golpe definitivo contra Bafana Bafana.

Chequia: víctima colateral del vuelco sudafricano; no tuvo margen suficiente para recuperarse.

Dimensión histórica: el primer paso a los cruces

La clasificación de Sudáfrica para las eliminatorias tiene una importancia mucho mayor que el simple marcador. Se trata de la primera vez que Bafana Bafana alcanza la ronda de 32 en un Mundial masculino; un avance que transforma completamente la narrativa habitual sobre el país en esta competición. Durante años, Sudáfrica había sido vista como un anfitrión carismático o como una selección combativa pero casi siempre quedaba atrapada en la fase de grupos. En 2026, esa historia ha cambiado.

Las implicaciones son numerosas:

Deportivas : se consolida un bloque capaz de competir bajo presión, con una defensa más sólida y transiciones ofensivas donde emergen figuras como Maseko o Appollis.

: se consolida un bloque capaz de competir bajo presión, con una defensa más sólida y transiciones ofensivas donde emergen figuras como Maseko o Appollis. Económicas y mediáticas : simplemente entrar en los cruces multiplica ingresos por premios FIFA, aumenta su visibilidad internacional y expone a sus jugadores al mercado europeo y asiático.

: simplemente entrar en los cruces multiplica ingresos por premios FIFA, aumenta su visibilidad internacional y expone a sus jugadores al mercado europeo y asiático. Sociales: el impacto es significativo en un país donde el fútbol convive con un rugby dominante; puede ser decisivo para las generaciones jóvenes que ahora ven a Bafana Bafana avanzar en grande.

Mientras tanto, Corea del Sur enfrenta ahora un panorama complicado: aunque la tercera plaza ofrece alguna esperanza estadística hacia las eliminatorias, las probabilidades ya han disminuido considerablemente tras perder lo que parecía ser un partido favorable.

Qué viene ahora: Canadá en el horizonte y apuestas en movimiento

La recompensa para Sudáfrica es significativa: se medirá frente a Canadá, segundo clasificado en su grupo, en el SoFi Stadium ubicado en Los Ángeles. Este duelo reúne dos historias paralelas: la de un país anfitrión celebrando su primera presencia en eliminatorias junto a una selección africana estrenando esta fase.

Desde lo táctico, este enfrentamiento promete:

Canadá tiende más hacia el ataque y propone ritmo frente al juego controlado mostrado por Corea; tiene capacidad para marcar pero también para dejar espacios abiertos.

Sudáfrica ha evolucionado desde ser reactiva hasta convertirse en un equipo más atrevido cuando se presenta la oportunidad; podría aprovechar interesantes transiciones siempre que evite verse obligada a defender demasiado cerca.

Las casas de apuestas siguen otorgando ligero favoritismo a Canadá debido a su condición como coanfitrión y su capacidad ofensiva mostrada durante la fase grupal. Sin embargo, tras la victoria sudafricana sobre Corea hay nuevos matices; ya nadie descarta otra sorpresa por parte de Bafana Bafana entre aquellos que han visto repetido hasta la saciedad el gol histórico de Maseko.

Por otro lado, Corea se encuentra atrapada entre dos aguas:

Necesita confiar en que los resultados entre terceros le favorezcan.

Su esperanza radica en si sus tres puntos junto con su diferencia goleadora serán suficientes para acceder por medio del escuálido camino hacia los cruces.

Vive además bajo la incómoda sensación de haber dejado escapar una oportunidad ideal; algo impensable antes del encuentro según los modelos estadísticos que le otorgaban más del 90% chance clasificarse antes del choque.

Curiosidades del partido, el grupo y sus protagonistas

Primeros cruces para Sudáfrica : es la primera vez que Bafana Bafana supera una fase grupal mundialista masculina.

: es la primera vez que Bafana Bafana supera una fase grupal mundialista masculina. El minuto del cambio : Maseko anotó pasada la hora cuando Corea parecía manejar bien la situación.

: Maseko anotó pasada la hora cuando Corea parecía manejar bien la situación. Maseko destaca como nueva figura sudafricana : su nombre ha cobrado protagonismo en redes sociales con miles de clips recordando esa jugada clave.

: su nombre ha cobrado protagonismo en redes sociales con miles de clips recordando esa jugada clave. Corea enfrenta críticas por ser excesivamente cautelosa , lo cual dejó al equipo sin margen para reaccionar.

, lo cual dejó al equipo sin margen para reaccionar. Grupo A sirve como laboratorio para evaluar este nuevo formato , donde terceros luchan por ocho plazas adicionales; Sudáfrica y Corea representan ejemplos opuestos sobre cómo una sola acción puede alterar destinos.

, donde terceros luchan por ocho plazas adicionales; Sudáfrica y Corea representan ejemplos opuestos sobre cómo una sola acción puede alterar destinos. Los modelos estadísticos quedaron desbordados , ya que apuntaban a Corea con más probabilidades antes del partido; hoy esos números son solo anécdotas.

, ya que apuntaban a Corea con más probabilidades antes del partido; hoy esos números son solo anécdotas. Un nuevo foco africano emerge, sumándose al éxito reciente mostrado por otras selecciones africanas; así Sudáfrica aporta diversidad geográfica al cuadro clasificatorio.

En este Mundial donde crece tanto el número de equipos como partidos disputados, Sudáfrica ha hallado esa forma tan primigenia pero efectiva para hacerse notar: mediante un gol memorable esa noche logró clasificar algo que quedará grabado durante mucho tiempo.