Valencia Basket protagoniza una hazaña histórica en el Palau y deja al Barça en la lona

La noche del 24 de junio de 2026 quedará grabada en la memoria de la Liga Endesa como el momento en que se produjo el asalto perfecto al Palau Blaugrana. Un Valencia Basket impresionante no solo superó al Barça, lo desbordó con un contundente 84-108 que ilustra mejor que cualquier análisis la diferencia competitiva entre ambos en esta final.

Fue el cuarto enfrentamiento de la serie, pero se sintió como el desenlace inevitable de una historia que llevaba semanas desarrollándose: un equipo cohesionado, potente, audaz y sin complejos frente a un gigante histórico que acumula dudas, desgaste y tres temporadas consecutivas sin títulos nacionales. En los momentos clave, un Valencia liberado contrastaba con un Barça paralizado.

La crónica más precisa lo resume todo al señalar un colosal Valencia que aplasta al Barça y conquista su segunda Liga de su historia, un resumen perfecto de una final donde la diferencia no solo fue táctica o de acierto, sino también de energía, convicción y hambre de victoria.

Montero, Taylor y Moore: el trío que firma la sentencia

La final tuvo un claro protagonista: Jean Montero, base dominicano de 23 años, elegido MVP del Playoff tras una serie sobresaliente. Sus estadísticas son dignas de un videojuego: cerca de 23 puntos por encuentro, más de 5 asistencias y más de 4 robos, alcanzando más de 30 de valoración en toda la serie.

En el cuarto partido, Montero volvió a marcar el compás y la carga emocional del encuentro:

Agresivo en duelos uno contra uno.

Líder en los bloqueos directos.

Capaz de castigar cualquier error defensivo.

Su actuación se conecta con lo que muchos calificaron como “inhumano” en el tercer partido, donde logró 29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 37 de valoración, destacándose como la mejor actuación de un jugador del Valencia Basket en una final ACB.

A su lado, Kameron Taylor (21 puntos en el último partido) se convirtió en el ejecutor ideal: anotación desde ambos lados del bloqueo, agresividad para atacar el aro y personalidad para asumir tiros decisivos. Este jugador ha demostrado durante toda la temporada que está preparado para grandes retos. En su primer año como taronja, ha respondido a las expectativas con creces.

El tercer componente del tridente, Moore (19 puntos en el choque decisivo), completó un perímetro que transformó el Palau en un territorio hostil para los locales:

Amenaza constante desde más allá del arco.

Lectura astuta de los espacios.

Capacidad para castigar defensas desajustadas.

El resultado fue devastador: Valencia firmó una exhibición ofensiva arrolladora, superando los 100 puntos en varios partidos y dejando al Barça sin respuestas tanto tácticas como emocionales.

El declive azulgrana: tres temporadas sin títulos y muchas incógnitas

Mientras Valencia celebra su triunfo, otro titular resuena fuerte: el declive del Barça. Tres temporadas seguidas sin conseguir la ACB representan algo más que un simple traspié; es una tendencia preocupante para los aficionados azulgranas.

En esta final quedó clara la radiografía del problema:

Derrota en casa en el tercer partido (80-88), con Montero desatado.

Colapso total en el cuarto encuentro ante el ritmo arrollador taronja.

Sensación permanente de estar a remolque a pesar de contar con jugadores de altísimo nivel.

El Barça comenzó la serie con una épica victoria fuera de casa (112-113 en el primer partido), robando así la ventaja del factor cancha e insinuando una final larga y equilibrada. Sin embargo, conforme avanzaban los minutos, se hizo evidente cómo la estructura competitiva se inclinaba hacia los valencianos: mejor gestión de las rotaciones, mayor claridad en los roles asignados y un plan defensivo perfectamente adaptado a las fortalezas blaugranas.

Esto deja abiertas muchas preguntas para este verano:

¿Se realizarán cambios profundos en la plantilla?

¿Habrá una revisión del proyecto deportivo?

¿Reacción o reconstrucción?

Por ahora, queda una certeza incómoda: el Barça ha vivido su tercera temporada consecutiva sin levantar la ACB y ha cedido protagonismo nacional a un rival que hace unos años parecía estar a otra escala.

Invasión taronja y una temporada memorable

La imagen que encapsula esa noche mágica no es solo el resultado final. Es la invasión taronja entre las gradas, donde cientos de aficionados del Valencia Basket tiñeron de naranja uno de los templos sagrados del baloncesto europeo. El bullicio, las bufandas ondeando al viento, los cánticos festivos y las celebraciones posteriores reflejan cómo este club ha elevado su dimensión emocional y social.

Este título llega además tras una temporada digna de recordar:

Se trata del segundo título liguero en la historia del club , lo que afianza su presencia entre los grandes.

, lo que afianza su presencia entre los grandes. Es también su primer doblete , tal como señalaron tras recibir el trofeo; combinando éxito liguero con otro título nacional que define este curso taronja.

, tal como señalaron tras recibir el trofeo; combinando éxito liguero con otro título nacional que define este curso taronja. Se confirma así el proyecto liderado por Pedro Martínez, quien ha construido un equipo con identidad definida, ritmo intenso y defensa agresiva.

La serie lo evidencia:

El Barça golpea primero con ese ajustado 112-113.

Valencia responde rápidamente en el segundo encuentro tomando las riendas del juego.

Se lleva también el tercero disputado en El Palau gracias a un Montero excepcional.

Cierra la final con autoridad en el cuarto partido sin dejar espacio para heroicidades locales.

Pasar de ser aspirante a campeón mostrando este nivel superior habla sobre una fuerza que va más allá simplemente de haber tenido buena racha. Valencia Basket ha entrado ya a formar parte activa en las conversaciones sobre los grandes equipos españoles.