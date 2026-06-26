Japón se complica la vida: empate ante Suecia y ‘premio’ Brasil en los cruces

En teoría, el Japón 1-1 Suecia del Grupo F parecía un resultado favorable: ambos equipos logran avanzar a los dieciseisavos, el marcador no escandaliza y el partido tuvo momentos de buen ritmo y alternativas. Sin embargo, ese punto sabe a decepción para los nipones, que se han visto emparejados con un rival infernal como Brasil. Por su parte, Suecia avanza con una actitud de «trabajo cumplido», colocándose en la ruta hacia una Francia que se perfila como otro gigante a batir.

El encuentro disputado en el Dallas Stadium reafirmó las tendencias del grupo: Países Bajos como equipo más sólido, Japón como el más audaz con el balón y Suecia como un conjunto pragmático, capaz de adaptar su estrategia según lo que dictara el marcador. Al finalizar la fase de grupos, la clasificación del Grupo F quedó así:

Países Bajos : 7 puntos, +6 de diferencia de goles

: 7 puntos, +6 de diferencia de goles Japón : 5 puntos, +4

: 5 puntos, +4 Suecia : 4 puntos, 0

: 4 puntos, 0 Túnez: 0 puntos, -10

Los cruces que se presentan no son precisamente relajantes: Japón vs Brasil, Países Bajos vs Marruecos, y Suecia podría encontrarse con Francia si todo sigue el rumbo previsto.

El partido: de la siesta al susto en seis minutos

Durante gran parte de la primera mitad, el encuentro fue más estratégico que emocionante. Japón tomó la iniciativa con más del 52% de posesión, moviendo el balón con paciencia y realizando ataques organizados en campo rival. Mientras tanto, Suecia mantenía una posición ordenada, sabedora de que un empate también le beneficiaba para avanzar a la siguiente ronda.

Todo cambió tras el descanso. El partido cobró vida con dos goles casi consecutivos:

Minuto 56: Daizen Maeda culminó una jugada bien elaborada tras un pase filtrado de Ritsu Dōan , definiendo con calma ante el portero sueco tras revisar el VAR.

culminó una jugada bien elaborada tras un pase filtrado de , definiendo con calma ante el portero sueco tras revisar el VAR. Minuto 61-62: respuesta inmediata de Suecia; Viktor Gyökeres, aguantando la pelota de espaldas, asistió a Anthony Elanga, quien cruzó su disparo para marcar el 1-1.

A partir de ese momento, el choque se transformó en una partida estratégica. Japón sabía que una victoria podría abrirle un camino menos complicado si Países Bajos tropezaba. Pero también comprendía que no perder era esencial para evitar complicaciones como mejor tercer clasificado. Suecia pareció aceptar tácitamente que el empate era un acuerdo razonable: tercer puesto asegurado y billete a dieciseisavos sin arriesgarse más.

El final del partido dejó una sensación ambigua; Japón ralentizando su juego más de lo esperado mientras Suecia no se lanzaba al ataque. Esto alimentó la impresión de que el 1-1 fue un resultado tan funcional como ‘pactado’ desde una perspectiva competitiva.

Unos cruces que asustan: Japón, Brasil y los gigantes del cuadro

El nuevo formato del Mundial 2026 incluye a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Premia a los dos primeros y a los ocho mejores terceros con acceso a los dieciseisavos. El verdadero dilema para Japón no es tanto avanzar; es dónde ha terminado al hacerlo.

Con este empate y la victoria de Países Bajos por 1-3 ante Túnez, el equipo dirigido por Ronald Koeman aseguró liderar su grupo y disfrutar de un camino relativamente más accesible contra Marruecos, campeón del Grupo C junto a Brasil. Los neerlandeses concluyen la fase con dos victorias y un empate, anotando ocho goles y encajando solo dos; todo un reflejo de su solidez en ambas áreas.

Por su parte, Japón finalizó segundo y ahora se enfrentará a Brasil en Houston. Este cruce une al bloque más ordenado del Grupo F con uno de los planteles más completos y talentosos del torneo. La situación es casi cruel para los nipones: hicieron lo necesario al no perder ningún partido pero aún así deberán lidiar con uno de los máximos favoritos.

Suecia avanza como tercera clasificada hacia la ronda de mejores terceros. A menos que ocurra algo inesperado, parece destinada a enfrentarse a una Francia que ha dominado su grupo sin contemplaciones. Aunque no es exactamente un premio consuelo, la perspectiva competitiva invita a pensar que al menos han cumplido con su objetivo mínimo: estar en la fase final.

Lectura táctica: control nipón, pragmatismo nórdico

Las estadísticas del encuentro ayudan a comprender cómo se llegó a este empate tan provechoso como arriesgado:

Posesión aproximada: Japón 52,3% – Suecia 47,7%

Japón realizó más pases y pasó más tiempo en campo rival

Suecia mostró una mayor verticalidad al recuperar el balón buscando rápidamente a Gyökeres y Elanga

Japón mantuvo su estilo característico: presión alta en momentos clave, laterales profundos y gran movilidad entre líneas. Esto coincide con su actuación anterior frente a Países Bajos (2-2) y su contundente victoria sobre Túnez (0-4). El conjunto asiático exhibe una identidad clara; cuenta con futbolistas técnicamente dotados y una notable capacidad para acelerar desde tres cuartos hacia adelante. Sin embargo, ahora tendrán que ponerlo en práctica ante Brasil, un equipo capaz de castigar cualquier desajuste con una pegada sobresaliente.

Suecia aceptó jugar durante más tiempo sin balón ajustando sus líneas defensivas para cerrar espacios interiores. La utilización del delantero referencia (Gyökeres) para facilitar transiciones rápidas junto con la agresividad puntual por banda gracias a Elanga les otorgan un perfil competitivo incómodo incluso para selecciones del nivel francés.

Panorama general del Grupo F y lo que viene

El Grupo F deja varios titulares destacados rumbo a los dieciseisavos:

Países Bajos llega como aspirante serio Con 7 puntos y +6 en diferencia de goles; única derrota evitada gracias a su solidez.

Trayectoria: goleada sobre Suecia, empate trabajado contra Japón y victoria contundente ante Túnez. Japón paga caro cada pequeño detalle Se va sin conocer la derrota pero cae al lado más complicado del cuadro.

Su recompensa es medirse ante una Brasil candidata al título. Suecia avanza lo justo pero sigue viva Un partido brillante seguido por uno desastroso y otro práctico le permiten seguir adelante.

Como tercera clasificada podría enfrentar a Francia; si sorprenden podrían reescribir su historia mundialista.

En este contexto, el empate entre Japón y Suecia será recordado como algo más que simplemente eso; fue un movimiento significativo en el tablero de cruces.

Curiosidades del Japón–Suecia y del Grupo F

Este es el cuarto empate entre Japón y Suecia en sus últimos cinco encuentros oficiales o amistosos; reafirmando una curiosa tradición equilibrada.

en sus últimos cinco encuentros oficiales o amistosos; reafirmando una curiosa tradición equilibrada. Ambos equipos marcaron sus goles entre los minutos 56 y 62; seis minutos decisivos que cambiaron las dinámicas del grupo.

Japón acaba la fase sin perder ni un solo partido pero ahora enfrenta nada menos que a una reciente campeona mundial como es Brasil .

. Suecia clasifica como tercera logrando solo cuatro puntos con diferencia goleadora neutra; ejemplo claro de lo generoso que resulta este nuevo formato con 48 selecciones.

En este mismo grupo, Túnez se marcha sin sumar ningún punto y con -10 goles en diferencia; uno de los registros más duros vistos esta primera fase.

se marcha sin sumar ningún punto y con -10 goles en diferencia; uno de los registros más duros vistos esta primera fase. El Dallas Stadium se establece como uno de los escenarios clave del torneo; allí han tenido lugar partidos decisivos hasta el último minuto.

se establece como uno de los escenarios clave del torneo; allí han tenido lugar partidos decisivos hasta el último minuto. El empate inicial entre Japón e Países Bajos (2-2) junto con este 1-1 contra Suecia convierten a los nipones en uno de los equipos más emocionantes del Mundial… justo antes de enfrentarse al rival temido por todos.

A veces el fútbol premia al valiente; otras veces les da cita con Brasil en dieciseisavos.