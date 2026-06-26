Países Bajos se impone, Túnez se despide y Marruecos acecha en un cruce complicado

Países Bajos terminó la fase de grupos de manera contundente, venciendo 3-1 a una Túnez que ya no tenía fuerzas y asegurando así el primer puesto del grupo. Con esta victoria, el equipo evita enfrentarse a Brasil en los dieciseisavos de final. Este resultado, más allá del marcador, ratifica una sensación que venía en aumento desde la jornada anterior: el conjunto dirigido por Ronald Koeman no es una obra maestra, pero sí presenta una versión mucho más seria que en torneos pasados.

En Kansas City, la selección neerlandesa resolvió sin mayores complicaciones un partido que, a priori, podría haber traído algo de tensión. Sin embargo, terminó por parecer un mero trámite salpicado de momentos de comedia involuntaria. Se adelantó en el marcador, mantuvo el control del juego y logró una victoria que la deja con siete puntos y un camino más favorable en el cuadro. La elección es clara: es preferible medirse a Marruecos que arriesgarse a un cruce prematuro con Brasil, ya que en el fútbol actual se penaliza mucho menos a quien cierra bien los grupos que a aquellos que se dejan llevar por la emoción.

Un grupo que dejó una imagen renovada de los neerlandeses

La fase inicial muestra a Países Bajos con 10 goles a favor en sus tres partidos, una cifra que habla por sí sola sobre su posición final y sobre la percepción de su rendimiento. El equipo ha combinado pegada, físico imponente y una defensa más sólida que en otras competiciones. No es un conjunto deslumbrante, pero sí uno con una idea clara: competir, aprovechar los errores ajenos y no conceder demasiadas oportunidades.

Evitando a Brasil en el primer cruce no solo mejora el calendario, sino que también elimina una discusión innecesaria sobre jerarquías en una fase donde cualquier error puede ser fatal. En este sentido, el encuentro contra Túnez sirvió para reafirmar una tendencia: Koeman va muy en serio y, como destacó AS, la selección neerlandesa está aprovechando su experiencia y capacidad goleadora en el momento preciso. El análisis realizado por AS deja claro el contexto de esta clasificación y la satisfacción por haber terminado como líderes.

Túnez, al borde del ridículo

Para Túnez, el Mundial concluye con una sensación completamente diferente: derrota, eliminación y la etiqueta nada halagüeña de ser la selección más desdibujada del torneo hasta ahora. El balance es escaso y la imagen aún peor. Con poco gol y escasa amenaza ofensiva, pasó demasiados minutos persiguiendo el balón sin encontrar un plan que le diera alguna competitividad.

El equipo norteafricano se marcha sin puntos y con solo un gol anotado durante la fase de grupos; este registro explica la dureza del ambiente alrededor de su despedida. Frente a los neerlandeses apenas logró sobrevivir algunos tramos del partido, careciendo de continuidad o mordiente. En un Mundial donde no hay lugar para las debilidades, eso significa hacer las maletas antes de tiempo. La sensación es clara: Túnez no solo perdió partidos; también dejó escapar la oportunidad de mostrarse como algo más que un mero convidado incómodo.

Lo que viene: Marruecos, un cruce menos glamuroso pero lleno de peligros

El próximo reto para Países Bajos será ante Marruecos, un enfrentamiento mucho menos atractivo que uno potencial contra Brasil, pero sin duda más complicado de lo que parece. Los marroquíes llegan con esa competitividad capaz de dificultar la vida a cualquier favorito confiado en su superioridad tras haber pasado por desgaste. No habrá lugar para la autocomplacencia; ese viejo enemigo ha torcido muchas eliminatorias para selecciones que parecían tenerlo todo bajo control.

En cuanto a apuestas y pronósticos, los analistas prevén cierta ventaja para los neerlandeses gracias a su dinámica positiva y fondo de armario. Sin embargo, el fútbol eliminatorio tiene esa costumbre tan caprichosa de hacer triunfar al menos esperado. Si Países Bajos logra mantener la efectividad mostrada ante Túnez, tendrá recorrido; si baja el ritmo, puede encontrarse con un choque largo y lleno de tensión ante un rival motivado.