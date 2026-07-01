México derriba el muro del quinto partido y enciende el Mundial

La noche en el Estadio Ciudad de México no fue simplemente un triunfo en el terreno de juego; se vivió como una especie de terapia colectiva. México se impuso 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, asegurando su pase a octavos como anfitrión. Sin embargo, el marcador refleja apenas una parte de la historia. La otra cara habla de fantasmas, del “quinto partido” que se ha convertido en una obsesión y de cuatro décadas de frustraciones que, por fin, empiezan a verse bajo una nueva perspectiva.

El equipo dirigido por Javier Aguirre protagonizó un encuentro sobrio y serio, lejos de las histerias que han marcado tantas eliminaciones pasadas. El plan se ejecutó a la perfección: presión alta en los primeros minutos, un golpe de autoridad antes del descanso y control emocional cuando Ecuador intentó reaccionar.

La anfitriona que vuelve a creer

Un dato revelador sobre la magnitud del resultado es simbólico: México, que comparte la sede del Mundial con Estados Unidos y Canadá, logra superar por primera vez una eliminatoria mundialista en su propio territorio desde 1986, cuando el Tri de Manuel Negrete y sus compañeros alcanzaron los cuartos de final en “su” Copa del Mundo.

Desde entonces, la historia ha sido invariable:

Presencia casi continua en Mundiales.

Nueve apariciones en octavos desde 1994.

Solo dos llegadas a cuartos en toda su historia, siendo la última precisamente en 1986.

Ahora, con el Mundial nuevamente disputándose en casa, el guion comienza a reescribirse. El pase a octavos no es aún el ansiado “quinto partido”, pero tiene un peso emocional evidente: en un torneo que México comparte como sede, la selección responde, se planta en la segunda ronda y recupera el orgullo del anfitrión que lucha por algo más que disfrutar de la fiesta.

La sensación entre los aficionados y en todo el país es clara: por primera vez en décadas, hay razones futbolísticas para hablar seriamente de cuartos sin caer en el autoengaño.

El partido: autoridad, golazos y un plan que funciona

El 2-0 ante Ecuador surgió de un guion relativamente clásico pero ejecutado con maestría. La primera mitad sentó las bases del triunfo: México llegó al descanso con una ventaja de dos goles y una sensación de superioridad que calmó muchos nervios.

El primer tanto llegó tras una jugada elaborada, con circulación rápida y una finalización que reflejó la idea del seleccionador: pocos toques innecesarios y presencia ofensiva por parte de los interiores.

El segundo fue un golazo de Raúl Jiménez, un disparo desde lejos que hizo vibrar al estadio y convirtió esa noche en un auténtico evento “grande”.

A partir de ese momento, el Tri supo manejar la ventaja, lidiando con momentos controlados de sufrimiento. Ecuador estiró líneas buscando el empate, se realizaron cambios y el encuentro se transformó en una prueba de madurez. México aprobó con un fútbol menos épico que generaciones anteriores pero mucho más eficiente, tal como se destacó durante la cobertura directa de 20minutos sobre el México-Ecuador del Mundial 2026, donde se resaltaba su control del ritmo y solidez defensiva.

Ecuador protesta y abre otro debate mundialista

La derrota sufrida por La Tri trajo consigo más que lamentos deportivos. Desde su vestuario surgieron críticas sobre las condiciones físicas del torneo: largas horas viajando entre sedes, alteraciones en las rutinas de descanso y tiempos ajustados para recuperarse han generado un debate incómodo acerca del estado físico de los futbolistas al enfrentarse a partidos decisivos.

No se trata solo de una queja aislada:

La lista de lesionados para este Mundial crece semana tras semana; roturas ligamentarias, problemas con tendones de Aquiles y lesiones musculares graves han dejado fuera a nombres importantes como Luis Ángel Malagón en México, entre otros muchos.

en México, entre otros muchos. Las casas de apuestas y los análisis previos al torneo ya mencionaban este aspecto físico como un factor crucial, casi tan determinante como la calidad misma de las plantillas.

En este escenario, las denuncias ecuatorianas han puesto bajo la lupa el calendario apretado, los desplazamientos entre ciudades y las exigencias propias de un torneo repartido entre tres grandes países. Este Mundial está evidenciando que no solo hace falta talento; también es vital llegar entero a octavos.

México y la vieja maldición: del trauma al reto

La célebre “maldición del quinto partido” ha estado construida sobre cimientos pesados: tandas penaltis fallidas, errores puntuales convertidos en símbolos e una presión abrumadora para los jugadores. El recuerdo del Tri cayendo repetidamente en octavos había adquirido casi tintes inevitables.

Ahora parece haber un ligero cambio narrativo:

Se supera una eliminatoria mundialista como anfitrión por primera vez desde 1986.

El equipo presenta una versión táctica más madura y menos dependiente únicamente del talento individual.

Aunque eufórico, el ambiente comienza a centrarse más en lo futbolístico que en supersticiones.

¿Se ha roto realmente la maldición? Sería arriesgado afirmarlo sin ver cómo avanza la competición. Sin embargo, parece claro que México ha dejado atrás esa condena asociada al quinto partido para comenzar a contemplarlo como un objetivo legítimo. El próximo rival marcará gran parte del rumbo narrativo y las casas de apuestas ya ajustan sus cuotas ante un Tri al que ahora le otorgan más credibilidad.

El Mundial que se juega en el césped… y también en las camillas

La situación vivida por Ecuador junto a su protesta resalta cómo este Mundial también se desarrolla entre lesiones y tratamientos médicos. Roturas ligamentosas cruzadas, problemas musculares recurrentes e incidencias con tendones han pasado a ser parte habitual del torneo.

En un campeonato con sedes tan distantes, los cuerpos sufren:

Los viajes afectan tanto ciclos de sueño como hidratación.

La acumulación excesiva tras una temporada intensa convierte cualquier molestia menor en potencial baja.

Las selecciones capaces de gestionar mejor cargas físicas están destacando tanto como aquellas con mayor talento sobre el campo.

México aparece así como ejemplo positivo; ha conseguido llegar intacto al momento decisivo pese a contar con bajas notables. Y eso vale tanto o más que tener once brillantes.