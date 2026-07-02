España – Austria del Mundial 2026: guía para no perderse el partido por televisión

El enfrentamiento entre España y Austria en los dieciseisavos del Mundial 2026 trasciende un simple partido en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Se trata del primer encuentro de eliminación directa para una selección que llega con la etiqueta de campeona de Europa y la responsabilidad de avanzar a octavos como si fuera una rutina. No es una final, pero la atmósfera se asemeja a tal, y los aficionados españoles están ansiosos por conocer, sobre todo, dónde, cómo y cuándo ver por TV un duelo que puede definir su camino en el torneo.

Este evento tendrá lugar el jueves 2 de julio en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), ubicado en la costa oeste estadounidense, lo que implica ajustar relojes en diversas partes del mundo. Para los seguidores españoles, la cita será en horario nocturno, con la ventaja de poder seguirlo tanto en abierto como a través de plataformas de pago.

En España, este partido se ha convertido en el gran evento del día.

La FIFA ha programado su inicio para las 21:00 horas en la península, mientras que en Canarias será a las 20:00. Esto significa que será una noche dedicada al Mundial, con sofá, tertulias y quizás algún debate anticipado sobre posibles penaltis.

El horario ha sido diseñado para captar la atención del mercado europeo sin descuidar el atractivo del prime time televisivo en Estados Unidos, un aspecto clave en esta Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Dónde ver el España – Austria por televisión en España

Los aficionados españoles no tendrán excusas para no seguir el partido. Este se podrá ver en abierto y también a través de plataformas de pago.

En territorio español se podrá sintonizar:

La 1 (RTVE) : emisión abierta, siendo la opción más accesible para la mayoría de los hogares.

: emisión abierta, siendo la opción más accesible para la mayoría de los hogares. RTVE Play y La 2 Cat : alternativas dentro del paquete público que ofrecen señal simultánea en algunas comunidades autónomas.

: alternativas dentro del paquete público que ofrecen señal simultánea en algunas comunidades autónomas. DAZN Mundial / DAZN Spain : plataforma de pago que adquirió los derechos del torneo y que retransmite todos los partidos del Mundial.

: plataforma de pago que adquirió los derechos del torneo y que retransmite todos los partidos del Mundial. Otros operadores incluyen la señal de DAZN dentro de su oferta, como es el caso de Movistar+, permitiendo a sus clientes disfrutar del choque desde su descodificador habitual.

La combinación entre televisión pública y plataforma especializada brinda a los espectadores la posibilidad de optar entre la narración más “tradicional” de La 1 o un enfoque más analítico que suele ofrecer DAZN, con énfasis en estadísticas y análisis táctico durante el encuentro.

Cómo ver el partido online y en streaming

El consumo futbolístico ya no se limita al sofá y al mando a distancia. Para aquellos que prefieren seguirlo desde dispositivos móviles, tabletas o portátiles, las opciones son claras:

RTVE Play : acceso gratuito con registro previo; permite ver el encuentro en directo y ofrece la opción de volver a verlo a la carta.

: acceso gratuito con registro previo; permite ver el encuentro en directo y ofrece la opción de volver a verlo a la carta. Aplicación de DAZN y DAZN Mundial : emisión bajo suscripción con señal directa y contenido adicional antes y después del partido.

: emisión bajo suscripción con señal directa y contenido adicional antes y después del partido. Las páginas web oficiales y aplicaciones permiten seguir el choque desde cualquier dispositivo con conexión estable.

Además, será posible seguir el partido minuto a minuto en directo a través de las principales cabeceras deportivas digitales, donde se ofrecerán análisis, alineaciones e informes inmediatos tras el pitido final.

Radio y seguimiento en directo

Para quienes estén viajando, trabajando o simplemente sean nostálgicos del transistor, también podrán seguir el España–Austria gratis por radio. Emisoras como Cope, Cadena SER, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Estadio de Los Ángeles para narrar lo acontecido durante este importante encuentro, incluyendo conexiones desde la zona mixta y debates posteriores al partido.

El plan de Luis de la Fuente: volver a Arabia para romper a Austria

El choque no solo se analiza desde la pantalla; también desde el pizarrón donde Luis de la Fuente ha decidido retomar un plan exitoso contra Arabia Saudí, cuando España mostró su mejor cara ofensiva en este torneo.

Los pilares fundamentales son claros:

Salida limpia desde atrás junto con laterales profundos.

Control central con Rodri y Pedri como ejes centrales.

y como ejes centrales. Una línea compuesta por tres mediaspuntas que puedan penetrar interiormente mientras abren espacios hacia las bandas.

Frente a una Austria dirigida por Ralf Rangnick, conocida por presionar alto y recuperar rápidamente para lanzar contraataques, De la Fuente busca ampliar el campo e incrementar las líneas de pase para minimizar riesgos en zonas delicadas.

Pedro Porro y Dani Olmo regresan al once

Dos nombres brillan sobre la pizarra: Pedro Porro y Dani Olmo, quienes regresan al once titular para lo que muchos consideran “el primer verdadero partido del Mundial”. En esta primera eliminatoria cada error puede significar despedida anticipada.

Pedro Porro está destinado a ocupar nuevamente ese lateral derecho que defendió ante Arabia; aportando profundidad y dinamismo constante por banda. Su inclusión ayuda a ampliar espacios ofensivos mientras fija a los extremos austríacos obligándolos más a preocuparse por defender que por atacar hacia la portería defendida por Unai Simón.

Por su parte, Dani Olmo, regresa al rol de mediapunta que tanto faltó frente a Uruguay; diseñado teóricamente para dar fluidez al ataque español. El jugador barcelonista buscará moverse entre líneas recibiendo pases orientados hacia atrás mientras intenta girar rápidamente hacia adelante.

La combinación entre la creatividad innata de Olmo y la energía desbordante de Porro es parte esencial del plan español para asegurar su paso hacia octavos según diversos análisis previos.

Alineación probable de España y perfil del partido

Todo indica que De la Fuente mantendrá casi intacto el once que goleó a Arabia Saudí; buscando preservar ese sistema flexible 4-3-3 que puede transformarse en un 4-2-3-1 durante las fases ofensivas.

Posible alineación española contra Austria:

Portero : Unai Simón

: Unai Simón Defensa : Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella Centro del campo : Rodri, Pedri, Dani Olmo

: Rodri, Pedri, Dani Olmo Ataque: Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal

Enfrente tendrán a una selección austríaca estructurada con un sistema 4-2-3-1 bajo liderazgo defensivo de David Alaba, así como con presencia clave en mediocampo gracias a jugadores como Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, además del constante peligro representado por Marko Arnautović.

Las casas de apuestas colocan a España como clara favorita para avanzar; algunas predicciones incluso sugieren un resultado favorable como un 3-1 para La Roja. Sin embargo, tras las experiencias recientes vividas durante Rusia 2018 y Marruecos 2022 nadie se atreve demasiado con pronósticos mágicos—especialmente si llegamos nuevamente al dilema penalti donde nuestra selección ha sufrido lo indecible anteriormente.

Entre ambición contenida y prudencia estratégica muchos análisis subrayan cómo este duelo es visto como “el primer peaje hacia la gloria”, marcando un momento crucial donde comienza realmente este Mundial sin red ni margen para errores futuros.

Curiosidades del España – Austria

Este enfrentamiento será solo la segunda ocasión que España se mida ante Austria en una Copa Mundial; recordemos que ya hubo un cruce previo en 1978 donde los austríacos se llevaron el triunfo por 2-1.

que España se mida ante Austria en una Copa Mundial; recordemos que ya hubo un cruce previo en 1978 donde los austríacos se llevaron el triunfo por 2-1. España llega tras haber alcanzado fase eliminatoria consecutivamente durante tres Mundiales; aunque fue eliminada sorpresivamente tanto en 2018 como en 2022 tras sendas tandas penaltis.

El partido tendrá lugar en el moderno SoFi Stadium ubicado en Los Ángeles—un recinto habitual para eventos NFL ahora transformado para esta cita mundialista.

El árbitro designado es el sueco Glenn Nyberg , quien cuenta con experiencia previa dirigiendo partidos tanto en Champions League como Eurocopa.

, quien cuenta con experiencia previa dirigiendo partidos tanto en Champions League como Eurocopa. La combinación entre La 1 junto con DAZN convierte este choque entre España–Austria uno destacado dentro del campeonato dado su amplia cobertura mediática.

Las casas apuestas posicionan nuevamente a España como favorita; aunque cualquier mención sobre penaltis evoca recuerdos inquietantes después tanto doloroso recuerdo reciente.

La vuelta tanto de Pedro Porro como de Dani Olmo, ha sido interpretada como una clara apuesta hacia velocidad e imaginación—una estrategia analizada frecuentemente denominándose “la doble llave” capaz abrir puertas durante este vital enfrentamiento.

Cuando comience este esperado duelo sobre el césped angelino queda claro algo seguro para los aficionados españoles: no habrá escasez ni pantallas ni narradores listos para acompañarlos durante lo que promete ser uno de los primeros grandes exámenes serios dentro del torneo—y quizás un paso hacia algo mucho más significativo.