El viaje interrumpido del aficionado inglés que “desapareció” rumbo al Mundial y apareció en un bar de Barcelona

La historia de Michael Hewitt, conocido como Little Mick, entrelaza el desasosiego familiar, la acción policial internacional y la vida cotidiana de un hincha apasionado por el fútbol. Este aficionado inglés, de 65 años, partió de Leeds hacia Estados Unidos para seguir el Mundial. Sin embargo, hizo una escala en Barcelona y se esfumó del radar de su familia durante diez días. Mientras sus seres queridos lo buscaban con desesperación, él se dedicaba a disfrutar de los partidos en diversos bares de la ciudad condal, sin tener idea de que se había puesto en marcha un operativo internacional para encontrarlo.

Según relata 20 Minutos en su crónica sobre este caso, Michael había informado que viajaría a Boston para asistir al encuentro entre Inglaterra y Ghana, pero nunca llegó a embarcar en su vuelo.

El punto de inflexión: pierde el móvil y se queda “atrapado” en Barcelona

El último contacto con su familia ocurrió el 21 de junio, ya en Barcelona, desde donde debía continuar su viaje hacia Estados Unidos. A partir de ese momento, reinó el silencio.

Los elementos clave del caso son:

Pérdida del teléfono móvil poco después de aterrizar en Barcelona, donde guardaba billetes, contactos y reservas vitales.

poco después de aterrizar en Barcelona, donde guardaba billetes, contactos y reservas vitales. Imposibilidad de recuperar los billetes para proseguir su ruta hacia Boston, quedando varado en España.

para proseguir su ruta hacia Boston, quedando varado en España. Desconocimiento de los números telefónicos familiares, lo que le dificultó restablecer el contacto con facilidad.

familiares, lo que le dificultó restablecer el contacto con facilidad. Decisión práctica: seguir disfrutando del viaje… pero ya centrado en Barcelona, viendo el Mundial en bares y hoteles.

Mientras tanto, en Reino Unido, la falta de noticias activó todas las alarmas. La familia denunció su desaparición y se inició una cadena de acciones:

Notificación a la policía española e Interpol .

e . Participación del Ministerio de Exteriores británico y la Embajada británica en España , que rastreó pagos con tarjeta hasta dar con su hotel en Barcelona.

, que rastreó pagos con tarjeta hasta dar con su hotel en Barcelona. Registro del piso de Hewitt en Leeds por parte de la policía de West Yorkshire, quienes confirmaron que no había regresado a casa.

Durante esos diez días, Michael permaneció ajeno a todo esto. Su hermano Gary resumió la paradoja: “no tenía ni idea de que el mundo entero lo estaba buscando”.

Un reconocimiento casual en un bar y la camiseta del Leeds

El desenlace llegó por pura casualidad. Un policía inglés que estaba de vacaciones en Barcelona entró a un bar y notó un detalle curioso: la camiseta del Leeds United que llevaba otro cliente, un hombre maduro cuya descripción coincidía con la del desaparecido.

El proceso fue tan sencillo como crucial:

El agente reconoce el escudo del Leeds y se fija en el hincha. Une las piezas con las publicaciones sobre un aficionado desaparecido. Da aviso a las autoridades correspondientes; se confirma la identidad y se da por cerrada la búsqueda.

La intervención de este agente fue decisiva para concluir un caso que ya involucraba a varias policías internacionales y a la diplomacia británica. Gary Hewitt celebró el desenlace en redes sociales como un “final vergonzosamente simple pero feliz”, tras haber vivido momentos angustiosos durante esos días.

Perfil de Little Mick: un hincha fiel y un viajero confiado

Más allá del revuelo mediático, el retrato que surge de Michael Hewitt es el de un aficionado metódico pero confiado. Este seguidor se fiaba plenamente de la tecnología y no contemplaba perderla.

Aspectos destacados:

Edad: 65 años; reside en Leeds.

65 años; reside en Leeds. Apodo: Little Mick, cariñosamente utilizado por amigos y familiares.

Little Mick, cariñosamente utilizado por amigos y familiares. Club favorito: seguidor leal del Leeds United , hasta tal punto que su camiseta fue clave para localizarlo.

seguidor leal del , hasta tal punto que su camiseta fue clave para localizarlo. Plan original: volar desde Reino Unido con escala en Barcelona para finalmente llegar a Boston y disfrutar del Mundial, especialmente del partido Inglaterra–Ghana.

volar desde Reino Unido con escala en Barcelona para finalmente llegar a Boston y disfrutar del Mundial, especialmente del partido Inglaterra–Ghana. Actitud durante su “desaparición”: continuó su viaje por Barcelona viendo partidos en bares y alojándose cómodamente sin acudir a la embajada porque tenía pasaporte y dinero; pensaba que nadie podría estar tan preocupado por él.

Su hermano indicó que Michael no tenía acceso a internet ni veía señales evidentes en la ciudad sobre una búsqueda activa; desde su perspectiva, era simplemente una aventura futbolística algo accidentada.

Anécdotas y curiosidades del caso

Algunos detalles ayudan a comprender por qué esta historia ha capturado tanta atención:

La camiseta del Leeds funcionó casi como una herramienta policial improvisada; sin ella, el agente británico difícilmente habría reparado en él.

funcionó casi como una herramienta policial improvisada; sin ella, el agente británico difícilmente habría reparado en él. Mientras su familia conversaba con Interpol , él disfrutaba tranquilamente viendo los partidos de Inglaterra desde distintos bares sin ser consciente del operativo internacional puesto en marcha para encontrarlo.

, él disfrutaba tranquilamente viendo los partidos de Inglaterra desde distintos bares sin ser consciente del operativo internacional puesto en marcha para encontrarlo. La frase pronunciada por su hermano respecto al final “vergonzosamente simple” refleja perfectamente la discrepancia entre el nivel de alerta generado y la realidad del caso.

Después de ser localizado, se supo que Michael no tenía prisa por abandonar Barcelona; deseaba quedarse allí para ver el siguiente partido inglés.

Este episodio ha circulado por redes sociales como ejemplo ilustrativo sobre cómo depender tanto del móvil puede convertir una situación menor en una desaparición con repercusiones internacionales significativas.

Historias como la de Little Mick nos recuerdan que a veces entre un titular sobre “desaparecidos internacionales” y un aficionado simplemente disfrutando fútbol hay solo un teléfono perdido y una camiseta reconocible.

Fuentes: crónica publicada por 20 Minutos sobre el hincha inglés hallado tras diez días sin señales .