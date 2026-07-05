La familia que respalda a Mbappé y la fortuna que lo rodea

El Real Madrid ha incorporado a un goleador; no obstante, el fútbol ha acogido a un jugador que creció en una familia donde el deporte era casi sagrado. La trayectoria de Kylian Mbappé no puede entenderse sin la presencia de Fayza Lamari, Wilfried Mbappé y un clan acostumbrado a vivir entre vestuarios, disciplina y decisiones difíciles. Según un retrato publicado por OKDIARIO, la madre del delantero, conocida como la “dama de hierro”, ha jugado un papel crucial en su carrera, mientras que su padre ha sido un apoyo silencioso en una casa donde nada se dejaba al azar.

Mbappé pasó su infancia en Bondy, al norte de París, en un hogar donde el balón siempre estuvo presente. Su madre fue jugadora profesional de balonmano y luego asumió un rol decisivo como representante y asesora; su padre, vinculado al fútbol base, contribuyó a esa educación exigente que hoy se refleja en su carrera. La familia incluso estableció una estructura empresarial propia, KEWJF, cuyas siglas representan los nombres de sus miembros, lo cual indica que el proyecto Mbappé siempre ha sido más que una simple carrera individual.

La ‘dama de hierro’ y el padre que habla poco pero deja huella

Fayza Lamari se presenta como la gran estratega del clan. OKDIARIO la describe como la persona con mayor influencia en la trayectoria del jugador, llegando al punto de intervenir en operaciones clave, incluida la que llevó al francés al Santiago Bernabéu. No es una figura decorativa: detrás de su gesto firme se encuentra una negociadora experimentada, con pasado deportivo y mentalidad de mando. En un entorno futbolístico donde abundan los comisionistas y los discursos vacíos, la familia Mbappé ha optado por controlar su narrativa desde adentro. Además, han logrado evitar que el negocio se les escape de las manos.

Por otro lado, Wilfried Mbappé suele mantenerse en un segundo plano, pero no uno irrelevante. Goal recoge que el padre del delantero ha reconocido el costo humano de alcanzar la fama, explicando que Kylian dejó muy joven el hogar familiar y que el éxito tuvo un alto precio personal. Esta reflexión se alinea con la imagen de un entorno que priorizó el rendimiento y la protección sobre el brillo superficial. En otras palabras: menos apariencias y más estructura. No siempre resulta efectivo en el fútbol contemporáneo, pero con Mbappé este enfoque ha dado frutos difíciles de discutir.

El clan también rodea a Ester Expósito

El apellido Mbappé no solo coexiste con la élite deportiva; también está relacionado con el ámbito mediático y sentimental de Ester Expósito, según información publicada por OKDIARIO. Esta conexión alimenta el interés por una familia que ha evolucionado desde las gradas de Bondy para convertirse en parte del ecosistema global de celebridades. El fenómeno es conocido: cuando un deportista se convierte en marca, su entorno también entra en juego. Y ahí todo se amplifica, desde una foto familiar hasta una simple aparición en redes sociales.

Cuánto gana Mbappé y dónde reside su fortuna

En términos económicos, el delantero vive en otra liga. De acuerdo con Sports Illustrated, Mbappé recibe en el Real Madrid un salario bruto anual de 31,25 millones de euros, cifra que asciende a 40,42 millones con bonos incluidos. Otras estimaciones sitúan su sueldo neto alrededor de los 15 millones, con una carga tributaria en España bastante elevada, lo cual lo convierte en uno de los grandes contribuyentes del fútbol europeo. Pocas trayectorias ofrecen una combinación tan generosa entre salario, primas y derechos de imagen. Pocas nóminas hacen tan poco por ser discretas y tanto por estimular la creatividad.

Su fortuna también está diversificada. Diferentes estimaciones le atribuyen alrededor de 250 millones de dólares. Una parte considerable de esa riqueza proviene del salario deportivo, pero otra igualmente importante llega mediante patrocinios, inversiones y participaciones empresariales. Mbappé ha invertido en el Stade Malherbe Caen a través de Coalition Capital e impulsado proyectos relacionados con tecnología y comunicación. Es decir, no solo gana dinero: también busca no depender exclusivamente del éxito futbolístico.

El hogar donde el deporte marcó su vida

La biografía de Mbappé ratifica que el talento rara vez surge del vacío. Está precedido por una cultura familiar fundamentada en sacrificio, disciplina y ambición que comenzó mucho antes de su debut profesional. Su madre dirige, su padre sostiene y el resto del clan acompaña. El resultado es un jugador que creció con referentes deportivos claros, una gestión familiar muy cuidada y una visión casi empresarial respecto al éxito. En un mundo futbolístico repleto de improvisaciones, la familia Mbappé ha apostado por lo opuesto.

Curiosidades sobre la familia Mbappé

Fayza Lamari fue jugadora profesional de balonmano antes de convertirse en la gran gestora de la carrera de su hijo.

fue jugadora profesional de balonmano antes de convertirse en la gran gestora de la carrera de su hijo. Wilfried Mbappé ha reconocido las implicaciones emocionales que supuso para Kylian alcanzar la fama.

ha reconocido las implicaciones emocionales que supuso para Kylian alcanzar la fama. La familia fundó la empresa KEWJF utilizando las iniciales de sus miembros.

utilizando las iniciales de sus miembros. Kylian abandonó su hogar siendo muy joven para seguir su carrera profesional.

Su patrimonio estimado ronda los 250 millones de dólares , cifra que sigue creciendo gracias a salarios e inversiones.

, cifra que sigue creciendo gracias a salarios e inversiones. Su sueldo en el Real Madrid lo coloca entre los futbolistas mejor remunerados del continente europeo.

El apellido Mbappé también ha aparecido vinculado al entorno mediático de Ester Expósito, lo cual ha incrementado notablemente la atención sobre este clan.

Esta historia pone claramente sobre la mesa que para la familia Mbappé, el fútbol no fue solo una vocación aislada; fue una forma integral de estructurar toda su existencia.