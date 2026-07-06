‘Aztecazo’ Mundial: Inglaterra se atrinchera y elimina a México con un Bellingham matador

El Estadio CDMX fue testigo de una de esas noches que quedan grabadas en la memoria colectiva del fútbol mexicano: un ruido ensordecedor, una esperanza desbordante y, al final, una derrota que duele como una cicatriz abierta.

En los octavos de final del Mundial 2026, Inglaterra logró un ajustado 2-3 ante México, un resultado que no capta por completo el sufrimiento defensivo británico ni la tenacidad del Tri en los instantes finales del partido.

A lo largo de gran parte del encuentro, la selección mexicana mostró un juego superior y generó más sensación de peligro.

Sin embargo, en cuestión de minutos, Jude Bellingham hizo callar al coloso con un doblete que cambió la dinámica emocional del choque y desató un partido feroz, repleto de golpes, tarjetas y un desenlace que bien podría considerarse como el ‘Aztecazo’ definitivo para la historia inglesa.

El doblete que silenció al coloso y el Tri que murió de pie

En apenas dos minutos, entre el 38 y el 39, Bellingham convirtió el Estadio CDMX en una biblioteca: dos zarpazos consecutivos, llegadas desde segunda línea y una definición digna de una estrella mundial. El inglés, ya protagonista en este Mundial, rompió la racha mexicana sin recibir goles y estableció un 0-2 que parecía ser la sentencia anticipada.

Por su parte, Julián Quiñones levantó al Tri del suelo. Su gol justo antes del descanso, tras un centro preciso y un ataque al segundo palo, reactivó tanto al equipo como a la afición. Con esa anotación, alcanzó a leyendas como Chicharito y Luis ‘Matador’ Hernández en la lista histórica de goleadores mundialistas mexicanos. Este dato refuerza la idea de que este Tri compite con linaje y orgullo. Esa diana mantuvo viva la creencia de que El Tri no se rinde; como quedó demostrado hasta el último segundo, murió de pie: presionando, disparando y buscando el empate mientras obligaba a Inglaterra a replegarse casi desesperadamente.

Quansah, expulsión y trinchera inglesa

El partido dio un giro dramático cuando Jarell Quansah fue expulsado tras una entrada brutal sobre Jesús Gallardo, resultando en tarjeta roja directa tras revisión. La sensación era clara: Inglaterra se quedaba sin su red de seguridad. Con 2-3 en el marcador y más de media hora aún por jugarse, el equipo dirigido por Southgate se atrincheró en su campo y convirtió cada despeje en un pequeño acto de supervivencia.

Desde ese momento:

Inglaterra defendió con una línea de cinco emergente , transformando a sus extremos casi en laterales mientras los mediocentros se pegaban a los centrales.

, transformando a sus extremos casi en laterales mientras los mediocentros se pegaban a los centrales. México acumuló ocasiones con centros laterales y presión alta. Los ingleses tuvieron que vivir a dos toques: control y patadón largo.

El 2-3 se mantuvo como un hilo tenue, con la afición mexicana empujando como si cada ataque pudiera ser el empate soñado.

Los últimos minutos fueron un monólogo del Tri. Inglaterra apenas cruzó la mitad del campo; se atrincheró con Bellingham convirtiéndose en líder espiritual del sufrimiento: corrió hacia atrás, luchó por todas las disputas y gestionó cada balón como si fuera su último respiro.

El ‘Aztecazo’ definitivo y la cita con Noruega

El término ‘Aztecazo’ siempre ha tenido ese toque heroico para los visitantes en el coloso mexicano. Lo que logró Inglaterra esta vez encaja perfectamente: ganar en territorio hostil durante un Mundial ante un equipo que dominó gran parte del encuentro. La victoria británica en el Estadio CDMX se suma a las hazañas legendarias de los Three Lions lejos de casa. Junto a esos duelos memorables que alimentan la imagen de una selección dura e incómoda.

Con su billete a cuartos asegurado gracias al penalti convertido por Harry Kane para cerrar el 2-3, Inglaterra se prepara ahora para enfrentarse a Noruega, en un cruce inesperado al inicio del torneo. El conjunto nórdico llega como tapado, liderado por un ataque potente y una estructura física que promete otro combate aéreo intenso lleno de segundas jugadas. Las primeras casas de apuestas internacionales otorgan ligera ventaja a los ingleses debido a nombres como Bellingham y Kane; sin embargo, también reflejan respeto por la solidez noruega y cierta desconfianza sobre la capacidad inglesa para repetir otro ejercicio tan extremo.

Desde el lado mexicano, este encuentro deja sentimientos encontrados:

Decepción ante una eliminación que parecía remontable.

Orgullo porque el equipo peleó hasta el final mostrando descaro e incomodando a una potencia europea.

El Tri sale del Mundial con una imagen reforzada pero también con la herida abierta de las eliminatorias octavofinales. La certeza persiste: independientemente de los nombres nuevos que surjan cada año, la historia sigue exigiendo ese salto competitivo tan ansiado.