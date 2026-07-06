Djokovic rompe el récord de Federer en Wimbledon y se acerca a otro título

En Wimbledon 2026, Novak Djokovic ha vuelto a escribir su nombre en la historia del tenis, un capítulo que parecía reservado para Roger Federer. El serbio ha superado el récord de triunfos del suizo en el All England Club y se ha clasificado nuevamente para los cuartos de final. Esto no solo reafirma su conexión casi obsesiva con la hierba londinense, sino que también solidifica su estatus como el gran dominador de esta era.

El camino hacia esta nueva hazaña se desarrolla en un torneo donde Djokovic, con 39 años cumplidos en mayo, compite contra el tiempo, las estadísticas y un circuito repleto de jóvenes promesas. Su pase a cuartos no es simplemente un dato más: es la evidencia de que el serbio sigue siendo el especialista por excelencia del torneo, capaz de reinventarse y manejar la presión con una frialdad casi clínica, tal como se detalla en el análisis del partido que le otorgó el récord, publicado por la BBC.

El récord que transforma la narrativa en la hierba

Durante más de diez años, al hablar de Wimbledon y sus récords, la atención recaía automáticamente sobre Federer: más títulos, más victorias y más noches memorables en la pista central. Sin embargo, la irrupción constante de Djokovic ha cambiado radicalmente esa historia. Inicialmente visto como “el villano” entre los aficionados británicos, hoy es considerado una leyenda inevitable.

Este triunfo no solo le otorga el récord, sino que también desafía la narrativa sobre su posible declive desde que jugadores como Alcaraz, Sinner o Rune comenzaron a poner en entredicho su hegemonía en los Grand Slam. Por ahora, las estadísticas siguen favoreciendo al serbio.

Cuartos de final: camino hacia otra final soñada

El avance a cuartos de Djokovic en este Wimbledon se apoya en diversos factores destacados por el propio torneo:

Consistencia con el saque, concediendo pocas oportunidades claras de ruptura.

Manejo preciso de los momentos cruciales: tie-breaks, bolas de break y tramos bajo presión.

Capacidad para elevar su rendimiento cuando las circunstancias se complican.

No obstante, el cuadro no será un paseo. La presencia de jóvenes pegadores en su parte del cuadro convierte cada ronda en una prueba más mental que física. Sin embargo, las casas de apuestas continúan considerando a Djokovic como principal favorito al título frente a los nuevos aspirantes. Esto refleja la confianza del mercado en su experiencia durante las finales y su historial en Londres.

Apuestas para Wimbledon 2026

Las cuotas este año en Wimbledon presentan características claras:

Djokovic comenzó como gran favorito entre los hombres, con una cuota significativamente inferior a sus competidores.

comenzó como gran favorito entre los hombres, con una cuota significativamente inferior a sus competidores. Los jóvenes campeones recientes han acortado distancias, pero aún no logran desplazar al serbio del primer puesto.

En categoría femenina, la situación es mucho más abierta; varias jugadoras compiten con cuotas muy similares y cambios constantes tras cada jornada.

La lógica es sencilla: mientras Djokovic permanezca activo en el torneo, será complicado que las casas de apuestas lo excluyan como referencia a batir.

Españoles en Wimbledon: una semana corta y sensaciones encontradas

En contraste con la fortaleza demostrada por Djokovic, el tenis español ha tenido una actuación mucho más discreta en Wimbledon 2026. A estas alturas del torneo, la situación es complicada: España se queda fuera de la segunda semana en individuales, algo que solía ser una excepción durante la última década.

Varios factores explican esta caída:

Jugadores adaptados a tierra batida que aún no logran mostrar su mejor versión sobre hierba.

Cuadros difíciles desde primera ronda enfrentándose a grandes sacadores y especialistas en superficies rápidas.

Inconsistencia entre las nuevas generaciones que aún están adaptándose al calendario.

No todo ha sido negativo. Momentos brillantes aislados han surgido; por ejemplo, un espectacular punto de Alejandro Davidovich Fokina levantó al público y dejó al comentarista Álex Corretja asombrado. Esto demuestra que hay talento presente y que el tenis español puede competir también sobre césped. Sin embargo, el balance general revela un déficit claro en esta superficie frente a la solidez mostrada sobre tierra o pista dura.

Como resultado, este Wimbledon transcurre sin protagonistas españoles destacados durante los partidos importantes de la segunda semana. Un vacío que subraya cierta dependencia hacia las estrellas consolidadas y ejerce presión sobre los proyectos emergentes para futuras temporadas.