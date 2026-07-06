España se hunde en Tiflis: de la paliza al naufragio ante Georgia

Durante casi tres cuartos, la selección española mostró una exhibición de control, buena defensa y un ritmo ofensivo notable en Tiflis. Ganaba 42-64, dominaba el rebote, movía el balón con inteligencia y parecía haber sentenciado el último encuentro de la primera ronda de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Pero la noche del 5 de julio se convirtió en una advertencia seria: desconectar ante un rival talentoso puede tener consecuencias inmediatas.

El resultado final, 91-89 para Georgia tras la prórroga, refleja más el colapso psicológico y táctico de España que el dominio inicial del partido. La selección sufrió un devastador parcial de 41-17 en apenas 14 minutos, pasando de liderar por 22 puntos a llegar al tiempo extra sufriendo. Perdió un encuentro que parecía un mero trámite. Aunque fue ventana FIBA, el guion recordó a esas derrotas que dejan huella en toda una fase.

En la crónica del partido, España desperdicia 22 puntos de ventaja y cae contra Georgia en la prórroga detalla cómo el equipo se vio con una ventaja considerable y terminó inmerso en un thriller con final amargo.

La primera mancha en el expediente de Chus Mateo

Un dato queda grabado: primera derrota de Chus Mateo como seleccionador, y lo hace en su sexto partido al frente del equipo nacional. Hasta llegar a Tiflis, su balance era impecable, 5-0, con sensaciones de grupo sólido y un camino claro hacia el Mundial. Sin embargo, el 5-1 final matiza esa imagen; no es motivo para alarmarse, pero sí una llamada de atención.

Chus Mateo se queda con 5 victorias y 1 derrota al cierre de la primera fase.

al cierre de la primera fase. Pierde su invicto en un partido que parecía destinado a ser una exhibición.

Acepta la derrota como “una primera experiencia para crecer desde el tropiezo”, consciente de que esta caída puede servir como vacuna competitiva.

El técnico había advertido que Georgia sería “una prueba exigente” y el equipo lo comprobó de manera dolorosa: no supo cerrar un partido que tenía prácticamente ganado. La gestión del ritmo en los momentos finales, el rebote defensivo y la elección del tiro exterior fueron aspectos clave.

Del 42-64 al caos: cómo se desmoronó España

El punto crucial es evidente tanto en análisis estadístico como táctico. España llega a 16:49 antes del final con una amplia ventaja de 22 puntos, gracias a un gran tercer cuarto, una defensa agresiva y buena circulación del balón. A partir de ese momento, todo cambia.

En esos 14 minutos, España recibe un parcial de 41-17 , mientras Georgia crece impulsada por Tornike Shengelia y Marcquise Reed .

, mientras Georgia crece impulsada por y . La selección española se estanca en ataque, abusa del lanzamiento exterior (9 aciertos en 41 intentos según diversas crónicas) y pierde control sobre los rebotes.

El duelo se va a la prórroga gracias a una acción decisiva de Jaime Pradilla, quien logró empatar a 83 tras una buena jugada colectiva.

En tiempo extra se mantiene el mismo guion: España tiene opciones para llevarse la victoria, pero el último tiro desde más allá del arco no entra y el marcador final queda en 91-89 tras la remontada georgiana. El colapso no solo es numérico; también es emocional: el equipo pasa de dominar con autoridad a jugar con nerviosismo, sin esa madurez que caracteriza a las grandes selecciones en finales apretados.

Shengelia y Reed, verdugos de una España desdibujada

Si este encuentro será recordado por esa cifra (22 puntos), también estará marcado por dos nombres destacados. Tornike Shengelia firmó un partido estelar: 37 puntos y 10 rebotes, liderando la remontada e impactando constantemente sobre la defensa española. Junto a él, Marcquise Reed aportó hasta 32 puntos, castigando desde lejos y aprovechando situaciones uno contra uno.

Por parte española, Willy Hernangómez y Álvaro Cárdenas fueron los más destacados anotando 19 y 14 puntos respectivamente; también brillaron durante algunos tramos Saint-Supéry y Pradilla con su intervención vital para forzar la prórroga. El problema no radicó tanto en su capacidad ofensiva —España anotó 89 puntos— sino en su incapacidad para frenar el ataque georgiano cuando todo se descontroló.

Balance competitivo y cuentas rumbo a Qatar 2027

Más allá del golpe emocional sufrido, el contexto clasificatorio sigue siendo positivo. España cierra esta primera fase con cinco victorias y una derrota (5-1), suficiente para avanzar a la segunda ronda con un colchón sobre sus perseguidores en el Grupo A.

España avanza con un balance de 5-1 , manteniendo al menos una victoria sobre varios rivales directos.

, manteniendo al menos una victoria sobre varios rivales directos. En la siguiente fase se volverá a enfrentar a Georgia y Ucrania , además de los tres primeros del Grupo B , donde figuran selecciones como Grecia y Montenegro , junto a otras como Portugal y Rumanía .

, además de los tres primeros del , donde figuran selecciones como , junto a otras como . Las victorias acumuladas aseguran que, pese al tropiezo reciente, la selección tiene opciones sólidas para sellar su billete hacia Qatar 2027.

La lectura táctica es clara: España no corre peligro inmediato pero ha recibido un aviso pensando ya en escenarios más exigentes. Cerrar partidos correctamente, ajustar su defensa ante los bloqueos indirectos e mejorar las decisiones sobre tiros exteriores serán tareas esenciales para las próximas ventanas.

Curiosidades del colapso en Tiflis