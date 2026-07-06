España y Portugal, un duelo ibérico con billete a cuartos: dónde, cuándo y cómo ver el partidazo de octavos del Mundial

España y Portugal vuelven a encontrarse en un partido que trasciende la simple búsqueda de un pase de ronda. Este enfrentamiento, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, tendrá lugar este lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, comenzando a las 21:00 en España, 20:00 en Portugal y alrededor de las 15:00-16:00 en Dallas, según las conversiones horarias previas al encuentro.

Esta cita está impregnada de viejas cuentas pendientes. El equipo dirigido por Luis de la Fuente aspira a alcanzar los cuartos frente a una Portugal que llega al mando de Cristiano Ronaldo y con un bloque sólido que ya dejó atrás a Croacia. En la memoria reciente resuena la final de la Nations League, donde los lusos vencieron a la selección española, un antecedente que añade morbo al choque: en una eliminatoria mundialista, cualquier detalle puede significar medio billete hacia la siguiente ronda.

Dónde ver por televisión el España – Portugal

El partido será retransmitido en La 1 de RTVE, así como también se podrá seguir a través de RTVE Play, además de la plataforma DAZN, que ofrece la emisión del Mundial 2026 en varios mercados. Esta cobertura televisiva convierte el encuentro en uno de los grandes eventos del lunes para los aficionados españoles, con un horario ideal para disfrutarlo tras una buena cena.

La 1 : retransmisión abierta en España

: retransmisión abierta en España RTVE Play : seguimiento online

: seguimiento online DAZN: emisión digital del torneo

Además, otras plataformas han anunciado el partido como una cita para seguir minuto a minuto, aunque las principales opciones para verlo desde España son esos canales.

El contexto: un choque de estilos y emociones

Este duelo no solo enfrenta nombres destacados; también representa dos maneras distintas de afrontar un torneo implacable. España ha sido caracterizada como una selección robusta y en evolución, con un juego que mezcla posesión y verticalidad. Por su parte, Portugal llega con su habitual competitividad, capaz de convertir partidos cerrados en oportunidades ideales para Cristiano.

El interés está servido en varios emparejamientos. Las previas destacan hasta seis duelos clave que podrían influir en el resultado: desde Lamine Yamal contra Nuno Mendes, hasta Cristiano Ronaldo enfrentándose a Laporte y Cubarsí, sin olvidar las batallas tanto por fuera como por dentro que pueden determinar el ritmo del partido. No se trata simplemente de fútbol táctico ni tampoco es un espectáculo deslumbrante; es más bien un enfrentamiento donde cualquier distracción puede llevarte a ver el Mundial desde la comodidad del hotel.

Horarios, escenario y lo que hay en juego

Dato Información Partido España vs Portugal Fase Octavos de final Fecha Lunes 6 de julio de 2026 Hora en España 21:00 Hora en Portugal 20:00 Hora local 15:00-16:00 aprox. Estadio AT&T Stadium, Arlington (Dallas), Texas

España se juega su acceso a unos cuartos que, si logra alcanzar, se disputarán el viernes 10 de julio, también a las 21:00 pero esta vez en Los Ángeles, según lo previsto antes del torneo. Antes hay que superar a un rival potente y decidido.

La selección española afronta este partido con la confianza de que el proyecto liderado por De la Fuente ha superado su examen inicial. Sin embargo, durante un Mundial esa aprobación puede evaporarse tan rápido como llega un contragolpe. En cambio, Portugal trae consigo experiencia y la capacidad para presionar cuando las circunstancias se tornan complicadas. Es ese tipo de encuentro donde muchas veces lo decisivo es mantener la calma más que seguir estadísticas; aunque ambas cosas son siempre bienvenidas.