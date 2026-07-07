Cristiano Ronaldo rompe a llorar tras la derrota contra España: se despide de los Mundiales

El 6 de julio de 2026, en Dallas, el Mundial dejó una de sus imágenes más impactantes: Cristiano Ronaldo, con 41 años, avanzando hacia el túnel de vestuarios, sumido en lágrimas tras la eliminación de Portugal a manos de España en los octavos de final. El encuentro se decidió por un gol de Mikel Merino en el minuto 90+1. Este fue su sexto Mundial, y tal como él mismo había comentado días antes, sería el último.

El panorama no ayuda a mitigar el dramatismo: Portugal se despide con un 0-1, sin apenas reacción en los instantes finales. Así, el emblema del fútbol luso se marcha sin haber alzado jamás la Copa del Mundo, a pesar de haber participado desde Alemania 2006 hasta esta edición de 2026. Las cámaras documentan su llanto primero sobre el césped y luego en el banquillo, tras ser sustituido en un momento crítico que ha desatado un intenso debate nacional sobre Roberto Martínez.

En la crónica publicada por El Debate, se resalta esa combinación entre orgullo herido y la sensación de cierre competitivo. Un jugador que ha conquistado prácticamente todo… excepto el torneo que marca carreras.

La prensa portuguesa, entre la decepción y la guillotina

Mientras en España se celebra la épica de La Roja y la explosión de alegría tras el gol de Merino, Portugal vive otra realidad: frustración, reproches y una prensa implacable. Los titulares son contundentes: apuntan a que la selección “se echó una siesta” y que disfrutará del Mundial “desde casa”, burlándose sobre la falta de respuesta del equipo cuando parecía inminente la prórroga.

Las críticas se centran en tres aspectos clave:

La gestión de Roberto Martínez , cuestionada por sustituir a Cristiano en un momento crucial y por un planteamiento considerado excesivamente conservador.

, cuestionada por sustituir a Cristiano en un momento crucial y por un planteamiento considerado excesivamente conservador. La pasividad mostrada por varios jugadores en los minutos finales. Se les reprocha la falta de presión tras el 0-1 y una sensación generalizada de resignación prematura.

El enfoque táctico del partido: se enfatiza que Portugal aceptó el dominio español sin ajustar sus líneas cuando ya era evidente el desgaste y la pérdida de terreno.

Algunos medios deportivos lusos han dejado titulares que suenan casi como un epitafio para un ciclo: hablan de “fracaso colectivo”, mencionan cómo han “traicionado el talento” de una generación y sugieren que la presencia constante de Cristiano no puede seguir siendo un recurso táctico cada vez que el equipo enfrenta dificultades.

Cristiano, el jugador… y el símbolo

El impacto emocional del llanto tiene mucho que ver con la relevancia histórica del jugador. Cristiano deja los Mundiales con:

6 participaciones : Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y United 2026.

: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y United 2026. 27 partidos disputados y 11 goles, cifras que lo colocan entre los grandes del torneo aunque sin lograr la anhelada coronación final.

Las imágenes del llanto del astro han circulado por redes sociales y televisiones a nivel global:

Vídeos virales capturan su incredulidad tras ser sustituido, mirando atónito al banquillo.

En varias piezas informativas se destaca cómo al abandonar el campo es consolado tanto por compañeros como por rivales, reflejando un respeto intergeneracional.

Su mensaje posterior, cargado con tintes de despedida respecto a la Copa del Mundo pero sin aclarar si se retirará del fútbol profesional, mantiene viva la incógnita sobre si lo veremos aún en Eurocopas, ligas o Champions. A sus 41 años, las discusiones tácticas se entrelazan con otra cuestión más emocional: ¿cuánto tiempo podrá seguir llevando sobre sus hombros el peso simbólico de Portugal sin que su equipo asimile plenamente jugar sin él?

Fortuna, negocios y el “otro” Cristiano

Mientras se debate si continuará compitiendo al más alto nivel, hay algo indiscutible: Cristiano Ronaldo es uno de los deportistas más acaudalados del mundo. Aunque las cifras exactas varían según las estimaciones, diferentes informes recientes lo colocan repetidamente entre los atletas mejor pagados globalmente. Su fortuna supera ampliamente los cientos de millones de dólares gracias a salarios sustanciosos, primas jugosas, contratos comerciales lucrativos e inversiones propias.

Su riqueza está diversificada en un entramado empresarial que incluye:

Contratos en ligas top y acuerdos comerciales duraderos con grandes marcas internacionales.

Inversiones hoteleras como parte de su cadena Pestana CR7 , con establecimientos en ciudades como Lisboa, Madrid o Nueva York.

, con establecimientos en ciudades como Lisboa, Madrid o Nueva York. Negocios vinculados a su marca personal: líneas de ropa, fragancias, gimnasios y productos digitales.

Operaciones financieras repartidas entre Europa y otros mercados aprovechando estructuras societarias que optimizan fiscalidad e imagen.

Este contexto transforma su despedida mundialista más bien en una transición que en un cierre definitivo: incluso tras una derrota tan dura como esta, su impacto mediático refuerza tanto su valor como marca como la narrativa legendaria que continúa alimentando cada aparición pública.

Curiosidades de un adiós entre lágrimas

Cristiano ha participado en seis Copas del Mundo , pero su único gran título con Portugal sigue siendo la Eurocopa 2016 junto con la Liga de Naciones 2019.

, pero su único gran título con Portugal sigue siendo la junto con la Liga de Naciones 2019. El 6 de julio de 2026 será recordado como la fecha donde jugó su último encuentro mundialista; un doloroso 0-1 decidido en los últimos instantes.

Su llanto tras ser eliminado ha sido uno de los momentos más vistos del torneo en redes sociales; millones lo han compartido en TikTok, Instagram y YouTube.

A pesar del torrente crítico hacia lo táctico, Cristiano ha afirmado repetidamente que se marcha con “la conciencia tranquila”.

La prensa portuguesa ha sido especialmente dura tanto con Roberto Martínez como con su defensa; le acusan además por falta de agresividad durante los minutos decisivos.

como con su defensa; le acusan además por falta de agresividad durante los minutos decisivos. Cristiano compagina sus últimos pasos como futbolista con la expansión continua de su marca global abarcando hoteles, moda y gimnasios junto a acuerdos publicitarios millonarios.

En este Mundial 2026, Portugal volvió a cruzarse con España tal como ocurrió en 2018; sin embargo esta vez el desenlace fue mucho más cruel para el capitán luso.

El Mundial dice adiós a Cristiano Ronaldo; no obstante, su historia dentro del fútbol y todo lo relacionado con él aún tiene muchas páginas por escribir.