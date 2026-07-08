Las primas históricas que esperan a la selección española si conquista el Mundial 2026

El emocionante gol de Mikel Merino en el tiempo añadido ante Portugal ha llevado a España a los cuartos de final del Mundial 2026, activando así uno de los aspectos más delicados fuera del terreno de juego: las primas económicas para los jugadores. Hasta este momento, solo ha habido fútbol y ningún sobresueldo. Pero desde ahora, cada avance en Estados Unidos se traduce en más dinero… y no solo para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La FIFA ha hecho de esta Copa del Mundo la más lucrativa de todas: el campeón se llevará 50 millones de dólares en premios deportivos, una cifra sin precedentes que marca un antes y un después en la economía de los Mundiales. Sin embargo, ese dinero no llega directamente a las cuentas de los futbolistas; primero pasa por las oficinas de Las Rozas.

Cómo funciona el dinero del Mundial 2026

La estructura económica del torneo arroja luz sobre el debate acerca de las primas:

La FIFA repartirá 871 millones de dólares entre todas las selecciones participantes.

entre todas las selecciones participantes. Cada federación recibirá, como mínimo, 12,5 millones de dólares por conceptos como preparación y clasificación.

por conceptos como preparación y clasificación. El campeón obtendrá 50 millones de dólares por rendimiento deportivo, a lo que se pueden añadir cantidades adicionales por preparación que elevan el total hasta aproximadamente 53,5 millones .

por rendimiento deportivo, a lo que se pueden añadir cantidades adicionales por preparación que elevan el total hasta aproximadamente . Los premios son cobrados siempre por la federación nacional, nunca directamente por los jugadores.

En el caso español, esto implica que la RFEF tiene control sobre toda la bolsa de premios y aplica un sistema de reparto acordado con los capitanes. En otras palabras, primero cobra la Federación y luego distribuye las primas según lo pactado internamente. Este mecanismo es clave para entender por qué no todos los partidos “aportan dinero” a los futbolistas.

Un análisis reciente destacaba este esquema y señalaba que, por primera vez, el campeón mundial obtendrá 50 millones de dólares, siendo la RFEF responsable única de distribuirlo entre futbolistas y cuerpo técnico conforme a lo establecido antes del torneo.

El pacto con la RFEF: hasta octavos, gloria sin prima

Una particularidad del modelo español radica en el inicio del pago de las primas. De acuerdo con el acuerdo firmado entre los capitanes —Rodri, Unai Simón y Ferran Torres— y la RFEF, los jugadores solo comenzarán a recibir primas específicas a partir de los cuartos de final.

Esto implica varios aspectos:

Superar la fase de grupos , así como los dieciseisavos y octavos de final , no genera primas extraordinarias.

, así como los y , no genera primas extraordinarias. Los primeros sobresueldos vinculados al rendimiento llegan únicamente con el pase a cuartos.

Este modelo pretende recompensar “grandes logros” más que simplemente participar en el torneo.

El salto económico coincide con el escalado propuesto por la FIFA: el premio se incrementa notablemente precisamente en los cuartos de final, donde la cantidad asciende a 19 millones de dólares. Desde ese momento, todo sigue creciendo: semifinales, final y, si se logra conquistar el título, esos ansiados 50 millones reservados para el campeón.

¿Cuánto podrían cobrar los jugadores si España gana el Mundial?

Aquí comienza un juego con cifras… y con cierta cautela. Por un lado, la FIFA asegura que el campeón se llevará esos 50 millones de dólares; por otro lado, la RFEF aún no ha hecho pública una tabla definitiva sobre las primas.

Lo que sí está claro es lo siguiente:

No hay todavía una cifra oficial desglosada según tramos (cuartos, semifinales, final o campeón).

Entidades financieras como Bankinter han recordado que la Federación no ha revelado cómo se concretará ese reparto específico; solo han compartido un diseño general del acuerdo.

Diversos medios especializados sitúan una posible prima por ganar el Mundial por encima de los 600.000 euros brutos por jugador, aunque estas son estimaciones no confirmadas.

Si España logra levantar la Copa del Mundo, sus internacionales firmarían las primas más altas en la historia del equipo nacional, superando ampliamente las obtenidas en torneos anteriores. La unión entre una bolsa récord proporcionada por la FIFA y un modelo que concentra las recompensas en las etapas finales crea una especie de “todo o nada” especialmente atractivo para una plantilla que ya ha alcanzado zonas donde se juegan premios significativos.

Pronósticos y apuestas: cuánto vale que España sea favorita

Paralelamente al debate económico, el mercado apostador está muy activo durante esta competición. Con España ya en cuartos y mostrando una solidez competitiva notable, muchas casas han ajustado sus cuotas posicionando a nuestra selección entre las grandes candidatas al título junto a otras potencias tradicionales.

Las tendencias observadas en las principales plataformas son claras:

España figura entre los 3–4 máximos favoritos al título; sus cuotas varían dependiendo del rival en cuartos y su parte del cuadro.

al título; sus cuotas varían dependiendo del rival en cuartos y su parte del cuadro. A medida que aumentan las posibilidades para lograr el título también crecen las apuestas combinadas relacionadas con resultados del Mundial y premios individuales (como máximo goleador o mejor jugador).

Algunas campañas publicitarias han capitalizado sobre las primas y jackpots ofrecidos por FIFA: varias promociones juegan con mensajes como “el verdadero premio del Mundial 2026 es el dinero”.

Pronosticadores, streamers e “influencers” del Mundial añaden ruido al análisis deportivo: desde directos donde desglosan todos los cruces hasta retos virales sobre quién será finalmente campeón o cuántos goles marcará la estrella del torneo. En casi todos estos escenarios aparece España como un contendiente sólido; sin embargo, experiencias recientes invitan a abordar cualquier predicción con cierto escepticismo… recordando siempre que ningún algoritmo ha logrado anticipar un gol en el descuento como hizo Merino.

Curiosidades del negocio de las primas y del Mundial 2026

La FIFA incrementó su premio al campeón desde 42 millones (Argentina 2022) hasta 50 millones de dólares para 2026; esto representa un aumento superior al 19%.

para 2026; esto representa un aumento superior al 19%. Aunque el campeón puede llegar a recibir unos 53,5 millones de dólares sumando preparación y rendimiento deportivo, este dinero pertenece a la federación y no directamente a los jugadores.

sumando preparación y rendimiento deportivo, este dinero pertenece a la federación y no directamente a los jugadores. En muchos países, los futbolistas perciben entre el 20% y el 30% del total entregado por FIFA; lo restante queda para federaciones y estructuras técnicas.

del total entregado por FIFA; lo restante queda para federaciones y estructuras técnicas. España ha decidido no otorgar primas hasta alcanzar cuartos; esta elección es poco común comparada con otras selecciones donde suelen premiar desde fases iniciales.

Los cálculos sugieren unas posibles primas superiores a 600.000 euros brutos por jugador si logran ser campeones; esto convertiría a esta generación en la mejor remunerada en toda su historia.

si logran ser campeones; esto convertiría a esta generación en la mejor remunerada en toda su historia. El Mundial 2026 será recordado como aquel con mayor distribución económica jamás vista en este deporte: se repartirán 871 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes.

entre las 48 selecciones participantes. El premio correspondiente a cuartos asciende a unos 19 millones de dólares , marcando así un primer gran salto económico dentro del torneo.

, marcando así un primer gran salto económico dentro del torneo. A pesar de manejar cifras récords, la RFEF mantiene bajo secreto cómo serán distribuidas esas primas; esto alimenta especulaciones e intensos debates mediáticos.

España avanza hacia esta fase tras eliminar a Portugal con un gol agónico; esta clasificación activa por primera vez durante este Mundial las primas acordadas.

Cuando dé inicio esa fase decisiva en cuartos, cada pase, cada parada y cada gol tendrán un valor doble: tanto deportivo como económico. Y si nuestra selección logra convertir esta oportunidad en su segundo título mundial, será un premio histórico… tanto para su vitrina como para sus nóminas.

Fuentes: análisis basado en información publicada en Infobae sobre cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan cuartos y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas.