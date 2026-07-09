El fichaje de Cucurella por el Real Madrid le obliga a despedirse de su Mercedes de 300.000 euros

La llegada de Marc Cucurella al Real Madrid no solo sacude el mercado de fichajes. También pone en el centro del debate uno de los temas más comentados en el fútbol actual: qué automóvil conduce la nueva estrella y qué ajustes deberá hacer al integrarse en un club donde la imagen se cuida tanto como las exigentes sesiones de entrenamiento en Valdebebas.

El lateral internacional con la selección española, formado entre La Masia y curtido en la Premier, había tomado como costumbre desplazarse por Londres en un Mercedes-AMG G 63 de altísimas prestaciones. Este SUV imponente y exclusivo, en versiones muy equipadas, puede alcanzar fácilmente los 300.000 euros si se suman personalizaciones, paquetes de lujo y algún capricho adicional. Con una potencia desmesurada, un diseño icónico y una presencia arrolladora, su única pega es que el Real Madrid prefiere otros tipos de iconos cuando sus jugadores llegan a la ciudad deportiva.

De Londres a Valdebebas: adiós al G 63, hola al “coche corporativo”

En la capital británica, Cucurella había convertido su Mercedes-AMG G 63 en una extensión de su estilo sobre el campo: agresivo, confiable y difícil de ignorar. Con un motor V8 biturbo que supera los 580 CV, logra acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de cuatro segundos. Su elevado precio, cercano a esos 300.000 euros, lo coloca en la misma categoría que muchos superdeportivos. En un Chelsea acostumbrado a ver Ferraris y Lamborghinis aparcados, su SUV no desentonaba para nada.

Sin embargo, el cambio de escenario es radical. En el Real Madrid, los futbolistas utilizan vehículos proporcionados por la marca BMW patrocinadora del club. Estos coches son de alta gama pero mucho más homogéneos. Esto significa que Cucurella tendrá que dejar su Mercedes-AMG G 63 en Londres y adaptarse al modelo que le asigne la entidad blanca. No es algo excepcional: desde hace años, los jugadores del Madrid circulan con coches del mismo fabricante, lo que refuerza la imagen corporativa y evita que el aparcamiento de Valdebebas parezca un desfile de caprichos personales.

Así se entiende el relato que ofrecen medios especializados sobre cómo el fichaje por el Real Madrid obliga a Cucurella a cambiar su coche habitual, pasando del SUV valorado en casi 300.000 euros a un modelo acorde con las directrices del club, menos personal pero más institucional. Este aspecto ha sido objeto de un detallado análisis en una conocida publicación del sector automovilístico.