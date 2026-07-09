Francia vs Marruecos: cómo seguir por TV el emocionante duelo mundialista con sabor a Real Madrid

La Copa del Mundo 2026 ha llegado a uno de esos momentos cruciales donde se forjan las leyendas: los cuartos de final. Esta noche, en Boston, Francia y Marruecos revivirán la historia de Catar 2022, pero con un toque muy especial desde Valdebebas: el duelo entre Kylian Mbappé y Brahim Díaz se convierte en el hilo conductor que une a ambos equipos con el escudo del Real Madrid.

Dónde ver el Francia vs Marruecos en España y Latinoamérica

El partido se llevará a cabo hoy jueves 9 de julio de 2026 en el Estadio Boston, ubicado en Foxborough (Massachusetts), marcando así el inicio de los cuartos de final del Mundial.

En España:

Hora: 22:00 (hora peninsular)

(hora peninsular) Televisión en abierto: La 1 de TVE

Streaming: RTVE Play

Plataformas: también se podrá seguir a través de DAZN Mundial en España

En México:

Hora: 14:00 (hora centro)

(hora centro) TV abierta: Canal 5 y Azteca 7

y TV de pago: TUDN

Streaming: ViX (Pase Mundial)

En Colombia:

Hora: 15:00

TV/streaming: disponible en DSports, DGO, así como en DAZN y Paramount+ para la región

En Latinoamérica (referencias generales):

Canales habituales incluyen: DSports, DGO, ESPN, plataformas como Disney+ Premium, además de operadores locales. En Argentina, se suman canales abiertos (TyC Sports, Telefe, TV Pública), lo que convierte este partido en uno de los más accesibles del torneo.

Para quienes prefieran la opción más sencilla, lo ideal en España sigue siendo seguirlo por La 1 + RTVE Play, que ofrece narración tradicional, versión digital y seguimiento minuto a minuto en su web.

Contexto del partido: revancha, historia y lo que está en juego

El enfrentamiento de esta noche rememora la semifinal de Catar 2022, donde Francia se llevó la victoria por 2-0 gracias a los goles de Theo Hernández y Kolo Muani, asegurando su lugar en la final contra Argentina. Cuatro años después, aunque la sede cambia de Al Bayt a Estados Unidos, la esencia permanece intacta.

Por un lado, Francia busca alcanzar su tercera semifinal consecutiva (2018, 2022 y ahora 2026), algo que solamente han logrado Alemania y Brasil a lo largo de la historia del torneo.

busca alcanzar su tercera semifinal consecutiva (2018, 2022 y ahora 2026), algo que solamente han logrado Alemania y Brasil a lo largo de la historia del torneo. Por otro lado, Marruecos intenta prolongar su cuento de hadas iniciado en 2022 al convertirse en la primera selección africana que accedió a unas semifinales mundialistas.

El trayecto hasta estos cuartos ha alimentado las expectativas sobre este gran cruce:

Francia ha llegado tras eliminar a Suecia (3-0) y a Paraguay (0-1) , mostrando un torneo sólido con pocas concesiones y un Mbappé letal.

y a , mostrando un torneo sólido con pocas concesiones y un Mbappé letal. Marruecos ha aterrizado en Boston después de superar una tanda de penaltis ante los Países Bajos, tras terminar 1-1 en dieciseisavos, además de imponerse por 0-3 ante Canadá en octavos, destacando a un incisivo Brahim Díaz.

El ganador se medirá en semifinales contra el vencedor del encuentro entre España–Bélgica, otro partido repleto de tácticas complejas y dinámicas inesperadas relacionadas con canteras y mercados.

Mbappé vs Brahim: un choque con escudo blanco

El encuentro promete un morbo especial para los aficionados madridistas. En el conjunto francés destacan nombres como Mbappé, Tchouaméni y Konaté, mientras que Marruecos cuenta con el talento emergente de Brahim Díaz. La contienda asegura al menos un madridista avanzando hacia las semifinales y refuerza la percepción del Mundial como una vitrina para el proyecto blanco.

Mbappé llega a Boston con unos impresionantes números: ha anotado ya siete goles y dos asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los delanteros más temidos del torneo. Esto respalda su estatus como uno de los grandes favoritos al título para Francia. En contrapartida, Brahim suma ya cuatro asistencias y su influencia va in crescendo dentro del juego marroquí; tanto es así que se está convirtiendo rápidamente en la brújula del equipo tras su destacado papel ante Canadá.

Este cara a cara puede interpretarse casi como una evaluación interna dentro del Real Madrid:

Por un lado, tenemos a Mbappé como fichaje estrella y figura central del nuevo proyecto.

Por otro lado está Brahim, quien ha pasado de ser una figura secundaria a convertirse silenciosamente en protagonista; busca demostrar que también puede liderar desde la sombra.

Ese contraste entre una estrella consagrada y un aspirante que crece recuerda las reflexiones recientes sobre el madridismo. Se describen estos enfrentamientos como “un duelo Real entre favorito y aspirante”, donde Mbappé parte desde su estatus global mientras Brahim lucha por hacerse un nombre entre los grandes.

Tchouaméni y el legado madridista bajo Mourinho: el Mundial como escaparate

Más allá del protagonismo ofensivo, este duelo también permite vislumbrar el futuro del centro del campo blanco. A pesar de llegar al torneo con algunas dudas físicas, Aurélien Tchouaméni ha sido señalado como pieza clave para Francia; su función es proteger la defensa central mientras proporciona equilibrio al equipo que tiende a abrirse por las bandas.

Recientemente, el club merengue blindó al mediocampista francés con una renovación hasta 2031. Este movimiento envía un mensaje contundente al mercado sobre su importancia dentro del nuevo proyecto liderado por José Mourinho; no está disponible pese al interés mostrado por varios gigantes europeos. Esta decisión reafirma que lo acontecido hoy en Boston podría tener repercusiones directas sobre la próxima temporada del Bernabéu.

Mientras Mbappé y Brahim luchan por acaparar la atención mediática, Tchouaméni representa ese engranaje menos brillante pero igualmente crucial; es quien permite que otros brillen. Para el Madrid, ver cómo interactúan Mbappé decisivo, Brahim competitivo y Tchouaméni dominante sería un escenario ideal.

Pronósticos, apuestas y narrativa previa

Las casas de apuestas junto con modelos estadísticos apuntan claramente hacia Francia como favorita. Se basan principalmente en su fondo de armario robusto, experiencia acumulada en fases finales y el peso específico que tiene Mbappé frente al arco rival. Sin embargo, existe cierto escepticismo debido principalmente a dos factores:

La posible ausencia o disminución del rendimiento esperado por parte de Tchouaméni; su lesión ya había generado incertidumbre previamente entre los franceses.

La habilidad demostrada por Marruecos para competir incluso durante partidos largos o cerrados cargados de tensión; algo que han demostrado tanto en Catar como durante esta edición.

Al final del día, el recuerdo vivido durante 2022 ofrece argumentos válidos para ambos lados. Francia sabe lo que es triunfar bajo presión; mientras tanto, Marruecos llega convencido de que aquella semifinal pudo haber tenido otro desenlace si hubieran tenido un poco más acierto frente al gol. Y ahí está también el madridismo dividido entre la lógica impuesta por las estrellas frente al deseo por apoyar al outsider.

Horarios internacionales del Francia vs Marruecos

Para facilitar las cosas sin necesidad de hacer cálculos complicados, aquí están algunos horarios destacados para el partido programado hoy:

España (peninsular) : 22:00

: 22:00 Islas Canarias: 21:00

21:00 México (centro) : 14:00

: 14:00 Colombia: 15:00

15:00 Argentina: 17:00 (aproximadamente según franjas horarias reportadas)

17:00 (aproximadamente según franjas horarias reportadas) Estados Unidos (Boston): 16:00

Los operadores ofrecen varias opciones entre televisión abierta, plataformas premium e incluso streaming. Sin embargo, muchos mercados importantes cuentan con al menos una alternativa gratuita disponible; algo poco común durante torneos internacionales.

Curiosidades sobre Francia vs Marruecos y sus protagonistas

Francia podría ser una de las pocas selecciones históricas capaces de enlazar tres semifinales consecutivas gracias a sus logros junto a Alemania y Brasil.

Marruecos ya hizo historia al ser la primera selección africana que alcanzó unas semifinales mundialistas en 2022; ahora buscan repetir o incluso superar esa hazaña.

El encuentro asegura presencia madridista entre los semifinalistas ya sea con Mbappé, Tchouaméni o Konaté por parte francesa; o Brahim representando a Marruecos.

Con siete goles acumulados hasta ahora en este torneo, Mbappé lucha por hacerse con la Bota de Oro; mientras tanto Brahim lidera las asistencias marroquíes con cuatro pases decisivos.

El Estadio Boston hará su debut como escenario mundialista durante estos cuartos; consolidándose así como uno importante dentro del fútbol estadounidense.

Este choque revive viejas heridas para Marruecos tras ser eliminados por Francia hace un año con aquel recordado marcador finalizado en 2-0; todavía resuena fuertemente entre sus seguidores como una oportunidad perdida histórica.

Aunque todos miren hacia Mbappé y Brahim como protagonistas principales esta noche; gran parte del desarrollo táctico dependerá enormemente del rendimiento solidario proveniente desde Tchouaméni —su actuación podría definir si este duelo acaba siendo una batalla intensa o simplemente una partida estratégica defensiva—.

Cuando comience el espectáculo futbolístico esta noche desde Boston será mucho más que solo un partido entre Francia–Marruecos; será también una oportunidad para observar cómo Valdebebas toma nota pensando ya hacia adelante para lo que les espera al próximo curso dentro del Real Madrid.