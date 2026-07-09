Marruecos presiona a la FIFA: quiere quitarle a España la final del Mundial 2030

Marruecos ha dejado de ocultar sus intenciones. El tono oficial en Rabat es el de quien se siente triunfador, incluso antes de que se celebre la votación decisiva en la FIFA para elegir la sede de la final del Mundial 2030. El mensaje que circula entre los diplomáticos es contundente: Casablanca será el corazón del torneo y el nuevo estadio Hassan II, aún en construcción, el escenario del encuentro que todos los países anhelan albergar.

Mientras tanto, España continúa promoviendo el Santiago Bernabéu como el gran favorito para acoger la final y símbolo de una candidatura que debería ser indiscutible. En este contexto, Marruecos ha sabido aprovechar el Mundial 2026 y las dinámicas de poder en torno a la FIFA para llevar a cabo una estrategia de influencia con un contraataque bien orquestado. En este juego han entrado nombres relevantes que convierten la disputa por una sede en un tablero geopolítico: Donald Trump, Catar y Arabia Saudí.

En el relato marroquí, expuesto en un reciente artículo sobre cómo Marruecos asegura los votos para conseguir la final del Mundial 2030 gracias a Trump, Catar y Arabia, se jacta de haber logrado ya el respaldo mayoritario en el Consejo de la FIFA, controlando 22 de los 37 votos que decidirán dónde se jugará la final. No se trata solo de una muestra de confianza; también es una manera de presionar a los indecisos: nadie quiere quedarse fuera del tren ganador.

Rabat destaca su ventaja… y sus aliados incómodos para España

En esta ofensiva, Marruecos ha jugado sus cartas con astucia:

Apoyo en la FIFA Mantiene una relación cercana con Gianni Infantino , presidente del organismo, con varias reuniones recientes y una promesa: celebrar la final en Casablanca sería el evento más lucrativo en la historia del fútbol, generando entre 150-200 millones de euros más que si se celebrara en Madrid o Barcelona. Se observa un aumento del poder africano y árabe dentro del Consejo, donde Marruecos se presenta como portavoz de un bloque que desea ver la final cruzar el Estrecho.

Donald Trump Según diversas fuentes, el expresidente estadounidense estaría utilizando su influencia sobre ciertos miembros de la FIFA y su entorno empresarial para respaldar la opción marroquí, alineándose con su buena relación con las monarquías del Golfo. En la Federación Española se percibe esto como una “amenaza externa” complicada de contrarrestar, ya que no solo está en juego el fútbol, sino también intereses políticos y económicos.

Catar y Arabia Saudí Dos actores fundamentales tras el Mundial 2022 y la asignación de la Copa del Mundo 2034 a Arabia Saudí. Su respaldo a Marruecos refuerza el argumento sobre un eje árabe capaz de garantizar patrocinio, turismo y audiencias; además, presentan al estadio Hassan II como la gran joya para los próximos años.



En Rabat se transmite un ambiente casi victorioso. Se habla de esos 22 votos sobre 37 como si fueran resultado al descanso, con Marruecos dominando sin oposición aparente mientras España queda relegada sin poder presionar arriba.

España: de anfitriona segura a sentirse desbordada

Por otro lado, tanto el Gobierno español como la Federación están viviendo esta situación como un revés justo cuando daban por hecha la final en el Bernabéu. Se apoyaban en el peso histórico del fútbol español y las multimillonarias reformas realizadas al estadio.

Las críticas internas van más allá del ámbito deportivo:

Se acusa al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez de haber actuado con ingenuidad y falta de estrategia al aceptar en 2023 incluir a Marruecos dentro de su candidatura conjunta con Portugal. Se pensó que sería una jugada maestra para asegurar su victoria ante otras candidaturas.

de haber actuado con ingenuidad y falta de estrategia al aceptar en 2023 incluir a Marruecos dentro de su candidatura conjunta con Portugal. Se pensó que sería una jugada maestra para asegurar su victoria ante otras candidaturas. Fuentes diplomáticas españolas lamentan que mientras Rabat lleva a cabo una ofensiva coordinada e intensa, Madrid apenas ha activado una defensa eficaz tanto política como económica. Esto ha dejado espacio para que Marruecos tome ventaja.

En círculos futbolísticos se habla directamente de “golpe a España” y pérdida difícilmente justificable ante clubes y una opinión pública que daba por hecho que la final tendría lugar en suelo español.

La delegación española siente que han dejado escapar una oportunidad única: Marruecos ha transformado su coorganización en una ventana para disputarle al país ibérico lo que parecía tener asegurado desde hace tiempo.

Cómo será el Mundial 2030 si Casablanca acoge la final

Más allá del enfrentamiento por decidir quién albergará esa sede crucial, el Mundial 2030 se perfila como un torneo sin precedentes:

Formato y sedes Será un Mundial compartido entre España, Portugal y Marruecos , incorporando partidos inaugurales adicionales en Uruguay, Argentina y Paraguay para celebrar así el centenario del torneo. Se baraja incluso aumentar hasta 64 selecciones , lo cual incrementaría tanto el número total de partidos como las necesidades infraestructurales correspondientes.

Calendario previsto Las ceremonias inaugural y apertura están programadas para mediados de junio de 2030. La gran final está prevista alrededor del 21 de julio de 2030 , aunque aún no hay sede definitiva confirmada.

Reparto de protagonismo España contaría con más estadios (se estima hasta once sedes), Portugal tendría tres y Marruecos seis. Sin embargo, la elección final podría influir notablemente en cómo se percibe cada país dentro del evento. El estadio Hassan II en Casablanca tendría capacidad para aproximadamente 115.000 espectadores , convirtiéndose así en uno de los más grandes si las previsiones marroquíes se cumplen, superando incluso al coloso norteamericano situado en Pyongyang.



En las casas internacionales de apuestas, aunque el Bernabéu sigue siendo considerado favorito, sus cuotas han ido ajustándose hacia arriba debido a las presiones diplomáticas provenientes desde Marruecos y las informaciones sobre apoyos respaldados por Rabat. Los operadores más cautelosos ya hablan abiertamente sobre un “escenario abierto”, conscientes de que dentro de FIFA un solo voto puede cambiar todo lo planeado durante años.