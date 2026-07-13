Borja Iglesias entra en el debate de las palabras de Mariano Rajoy sobre Francia: «Me sorprende»

En plena resaca de semifinales y con el Mundial 2026 convertido en escaparate global de debates identitarios, el protagonista inesperado no es un goleador decisivo ni un seleccionador bajo presión, sino Borja Iglesias, delantero español sin minutos en la Copa del Mundo que ha decidido meterse de lleno en la controversia que rodea a Mariano Rajoy y sus palabras sobre la selección de Francia.

En un torneo acostumbrado a vivir de diagonales, presión alta y estadísticas avanzadas, el balón ha rodado hacia el terreno de la política y la multiculturalidad. Ahí, el atacante gallego ha demostrado que, aunque no salte al césped, no piensa quedarse al margen de lo que considera un debate importante sobre cómo se habla de los jugadores y de las sociedades que representan.

El punto de partida está en la columna del ex presidente del Gobierno en El Debate, publicada en plena antesala de las semifinales del Mundial 2026. En ese texto, Rajoy describe a la actual Francia como «una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses». Este giro retórico ha sido interpretado como una descalificación hacia el origen y la identidad de los jugadores franceses, muchos de ellos nacidos en el país, hijos de inmigrantes o con doble nacionalidad.

Varias personalidades francesas, incluyendo miembros del gobierno, han reaccionado con dureza, denunciando un componente xenófobo y exigiendo respeto hacia la multiculturalidad que define hoy tanto al país como a su selección. El contexto no ayudaba a la moderación; mientras Francia avanza en el Mundial como una de las grandes favoritas, cualquier comentario sobre nacionalidad y “pureza” del equipo campeón del mundo en 2018 se convierte en munición discursiva. Así, el texto de Rajoy ha abierto un frente político y mediático durante esta cita global.

La intervención de Borja Iglesias: diversidad como riqueza

Aquí es donde entra Borja Iglesias, quien desde la concentración de España ha sido preguntado por el asunto. Su respuesta combina sorpresa, crítica y una voluntad de rebajar la tensión. El atacante ha señalado que la multiculturalidad de Francia es “una riqueza” y ha expresado su sorpresa ante que, a estas alturas, aún se necesite discutir estos temas, dirigiéndose al tono del comentario de Rajoy.

Iglesias admitió que no piensa que el ex presidente “lo dijera con mala intención”, pero lamenta el mensaje que se proyecta al aludir de esa manera a una selección integrada por futbolistas de distintos orígenes. Esta combinación de matiz y firmeza ha calado en redes y medios, convirtiéndolo en la voz de un vestuario que vive la diversidad y sabe que reducir identidades a eslóganes es una simplificación peligrosa.

El enfoque se amplía hacia el propio Mundial 2026, en el que la mezcla cultural se observa en las gradas, las ciudades y las selecciones. Un torneo que se ofrece como celebración de la inclusión no puede permitirse discursos que cuestionen la legitimidad de quienes visten una camiseta nacional. Por eso, que un futbolista como Iglesias, acostumbrado a posicionarse en cuestiones sociales, responda al comentario de Rajoy no es casual.

La prensa ha subrayado sus palabras, recogiendo su intervención no como la de un jugador sin protagonismo en el campo, sino como la voz de un mensaje que reivindica el fútbol como espejo de sociedades plurales, lejos de debates simplificados.

¿Y ahora qué? Política, fútbol y un Mundial que no espera

De cara a lo inmediato, el balón sigue rodando. Francia continúa avanzando en el Mundial, mientras España intenta mantener su competitividad en un campeonato cada vez más exigente. Las casas de apuestas ven a los galos como favoritos al título, aunque un torneo a partido único puede dar giros inesperados.

La controversia de Rajoy seguramente tendrá un recorrido en el terreno político y mediático. La columna en El Debate se une a un archivo de opiniones que se revisan cada vez que el fútbol de selecciones toca el tema de la representación y las identidades nacionales. Iglesias ha logrado poner sobre la mesa que la diversidad es un valor fundamental que, en pleno siglo XXI, aún necesita ser recordado.