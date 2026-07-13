¡Madrid acelera! Un gran premio para mandar en la Fórmula 1 europea

El regreso de la Fórmula 1 a la capital no solo se mide en curvas y chicanes, también en ambición política y económica.

Este lunes 13 de julio se celebró en Madrid el encuentro Nueva Economía Fórum, con participación de José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema y presentado por Isabel Díaz Ayuso.

El protagonista lo deja claro en su entrevista con un titular espectacular: “El Gran Premio de referencia en Europa tiene que ser Madrid”.

Con el Gran Premio de España de Fórmula 1 programado del 11 al 13 de septiembre de 2026, la ciudad se prepara para un circuito semiurbano en torno a Ifema y Valdebebas. Este proyecto no solo marcará el calendario mundial, sino que también pretende ser un motor económico significativo para Madrid. A fecha de hoy, 13 de julio de 2026, el avance del proyecto es prometedor, aunque existen dudas sobre su sostenibilidad a medio plazo.

De Jarama a MadRing: antecedentes de un regreso esperado

Madrid regresa al Mundial de la Fórmula 1 más de cuatro décadas después de su última carrera en el Jarama, que dejó a Barcelona como sede casi exclusiva del GP de España. La expiración del contrato en Montmeló en 2026 ha abierto las puertas a un acuerdo que asegura el nuevo Gran Premio en Madrid hasta al menos 2035. Con un trazado urbano alrededor de Ifema Madrid, se busca posicionar a la capital como sede de grandes eventos automovilísticos.

Además, el dossier presentado por la Comunidad de Madrid considera la Fórmula 1 como una inversión clave para la marca ciudad. No solo atraerá audiencias globales, sino que se espera un aumento en el turismo de alto poder adquisitivo y una imagen proyectada de la región como un hub empresarial y tecnológico.

El impacto económico: cifras que aceleran

Las estimaciones sobre el impacto económico son contundentes. Se prevé que la Fórmula 1 genere en Madrid un impacto anual de unos 450 millones de euros, creando más de 8.000 empleos directos e indirectos. Según la Cámara de Comercio y consultoras, se espera que el evento aporte cerca del 0,2 % del PIB de la Comunidad de Madrid y el 0,4 % del PIB de la capital.

Las proyecciones de público son igualmente optimistas. Se espera que el evento atraiga a 110.000 espectadores en sus primeros años, con una posible elevación a más de 140.000 en el quinto año. Tal afluencia se complementa con un fuerte componente internacional, ya que se prevé que un 45 % de los asistentes sean extranjeros.

No obstante, los sectores que más se beneficiarán del Gran Premio son claros:

Hoteles y alojamiento , con más del 30 % del impacto estimado.

, con más del 30 % del impacto estimado. Comercio y restauración , que incluyen el ocio nocturno.

, que incluyen el ocio nocturno. Transporte y servicios profesionales asociados a la F1.

La infraestructura del circuito también busca ser utilizada para congresos y ferias, contribuyendo al papel de Ifema Madrid como motor económico regional.

Demanda y apuestas al límite

Aunque aún falta para la primera carrera, la demanda ha sido notable. Las primeras fases de venta han registrado un “sold out técnico” en varias categorías. Los precios de las entradas han elevado la atención en el público, con paquetes que alcanzan los 600-700 euros. Algunos operadores ofrecen experiencias VIP que rivalizan con alojamientos de lujo, objetivo del GP madrileño para atraer tanto a aficionados tradicionales como a un turismo deportivo de alta gama.

En lo que respecta a apuestas, aunque las casas especializadas todavía manejan cuotas exploratorias, la expectativa local es estrenar el trazado con una imagen impecable. No se descarta que la carrera, una vez en marcha, genere un espectáculo tan atractivo como impredecible.

Riesgos y críticas en la línea de meta

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Algunos análisis destacan los riesgos financieros del proyecto, incluyendo posibles pérdidas y un potencial descenso en la popularidad de la Fórmula 1. Grupos críticos cuestionan el uso de recursos públicos y el impacto medioambiental de tener un evento motorizado en una ciudad que busca ser verde.

Los informes resaltan escenarios de “fracaso potencial”, como la retirada de patrocinadores o desajustes entre ingresos y gastos necesarios en infraestructura. A pesar de estas dificultades, de los Mozos se mantiene optimista, convencido de que el tirón internacional y el efecto arrastre de otros negocios en Ifema permitirán que el modelo sea sostenible.

Curiosidades en torno al nuevo Gran Premio madrileño

MadRing , el nombre del circuito, alude a un “anillo” urbano, buscando una marca reconocible.

, el nombre del circuito, alude a un “anillo” urbano, buscando una marca reconocible. El trofeo del GP combina estética arquitectónica con una fuerte identidad.

La carrera se programará para domingo de 15:00 a 17:00, optimizando el consumo global de televisión.

Una parte significativa del público llegará en vuelos cortos, generando rivalidad entre aerolíneas por los paquetes “F1 Madrid”.

Se espera que el GP tenga una fuerte presencia en redes sociales, usando la Fórmula 1 para promocionar Madrid.

La iniciativa también busca impulsar el sector MICE, consolidando a Ifema como centro global de eventos.

Si el sueño de De los Mozos se hace realidad, la Fórmula 1 se convertirá en un elemento esencial del paisaje madrileño.