Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Francia vs España de la semifinal del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Francia y España este martes 14 de julio de 2026 no es simplemente una semifinal del Mundial. Se trata de la última entrega de una rivalidad que ha dejado huella en el fútbol europeo del siglo XXI, y que ahora se trasladará al AT&T Stadium de Dallas para determinar quién será el primer finalista de la Copa del Mundo. La cita, que El Debate analizó en profundidad en su previa sobre el choque entre ambas selecciones, llega con la selección de Luis de la Fuente en un gran momento, mientras que la Francia de Mbappé ha suscitado algunas dudas tras un torneo más pragmático que deslumbrante.

En suelo español, el partido se percibe casi como un asunto de Estado. Habrá transmisión en abierto, plataformas de streaming, bares repletos de aficionados y numerosas casas organizando “mini fan zones”. La sensación predomina en el aire de que el equipo ha evolucionado tras el éxito obtenido en la Eurocopa 2024. Para la selección francesa, esta es una oportunidad dorada para reivindicar a una generación que parecía destinada a la gloria, pero que ha tropieza en momentos cruciales. Todo esto se enmarca en una fecha que resuena con fuerza: martes 14 de julio de 2026, un día que evoca inevitablemente aquella final de París de 1984, aunque esta vez con roles invertidos y en un escenario estadounidense.

Horarios del Francia vs España: que nadie se pierda el inicio

La FIFA ha programado el Francia–España para las 21:00 horas en España peninsular, y a las 20:00 en Canarias. Se trata del prime time por excelencia de la televisión española, diseñado para captar tanto a los aficionados más fervientes como a aquellos espectadores ocasionales que solo sintonizan durante las grandes citas.

A nivel global, el duelo se adapta a las diferentes zonas horarias, lo que refuerza su estatus como partido-mundial:

España : 21:00 (20:00 en Canarias)

: 21:00 (20:00 en Canarias) Argentina, Uruguay, Paraguay : 16:00

: 16:00 Chile, Bolivia, Venezuela : 15:00

: 15:00 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá : 14:00

: 14:00 México y Centroamérica : 13:00

: 13:00 Estados Unidos (Este): 15:00; Centro: 14:00; Pacífico: 12:00

En Dallas, el horario marcará las 14:00 locales, un detalle que añade un factor importante: el calor, el techo cerrado del estadio y un ritmo de partido que podría beneficiar a aquellos que manejen con más estrategia las pausas y posesiones. La logística televisiva se ha organizado para que el encuentro llegue con señal estable a casi todo el mundo, reflejando un Mundial que se ha convertido en un auténtico fenómeno global.

Dónde ver el Francia vs España por TV y streaming en España

En España, la oferta de transmisión es amplia, pero con dos grandes actores que dominan el panorama. Los derechos del Mundial 2026 se comparten entre RTVE y DAZN: la plataforma emite el torneo completo bajo suscripción, mientras que el ente público brinda una selección de encuentros, incluidos todos los de la selección española.

Para seguir esta semifinal, el menú para disfrutar del Francia–España desde territorio español incluye:

Televisión en abierto :

: – La 1 (RTVE), que contará con narración principal y programación especial desde las 20:55.

Plataformas de pago y streaming :

: – DAZN y DAZN Mundial (incluida en algunos paquetes de Movistar Plus+).

(incluida en algunos paquetes de Movistar Plus+). – RTVE Play , con emisión gratuita en streaming.

, con emisión gratuita en streaming. – Movistar Plus+ , que integra la señal de DAZN Mundial.

, que integra la señal de DAZN Mundial. – La 2 Cat y BarTV Mundial (M300) para bares y locales asociados.

Los aficionados españoles podrán optar por una narración más tradicional a cargo de RTVE, o una más analítica en DAZN, con sus equipos de comentaristas habituales. Desde un enfoque económico, se presenta una verdadera lucha de audiencias: el partido de la selección en abierto se enfrenta al poder de las plataformas, un termómetro perfecto del consumo deportivo contemporáneo.

Cómo verlo desde América y el resto del mundo

El entusiasmo por el Francia–España va más allá de las fronteras europeas. En Sudamérica, donde la cultura futbolística siempre se deja ver en las semifinales, incluso sin la presencia de ningún equipo local, la cobertura es extensa y variable según el país. En términos generales:

Sudamérica (Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador) :

: – Combinaciones de Telefé, TyC Sports, DSports, DirecTV Sports, Disney+ Premium, DGO y Paramount+, además de canales abiertos como América TV o Teleamazonas.

México :

: – Televisión abierta a través de Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7, complementada por TUDN y la plataforma ViX Premium.

Estados Unidos :

: – Transmisión en inglés por FOX y FOX One, y en español mediante Telemundo y Peacock, además de servicios como fuboTV.

La variedad de operadores ilustra la estrategia del Mundial 2026: una presencia global, con TV abierta garantizando un amplio alcance y plataformas que refuerzan el modelo de suscripción. Para los aficionados neutrales, puede resultar un pequeño rompecabezas encontrar el canal adecuado; y desde el punto de vista comercial, es una mina de oro en términos de datos de audiencia.

Pronósticos, cuotas y el inevitable escepticismo

Las casas de apuestas han tratado el Francia–España como un duelo de equilibrio casi quirúrgico. La mayoría de las apuestas otorga una ligera ventaja a España, impulsada por su sólido rendimiento en las rondas anteriores y la sensación de tener un bloque robusto. Esto contrasta con una Francia que parece depender en exceso de la inspiración de Mbappé y de las intervenciones de Griezmann.

Las cuotas suelen moverse en este guion habitual:

Victoria de España: cuota baja-media, como ligera favorita.

Empate: cuota intermedia, con un posible escenario de prórroga muy considerado.

Triunfo de Francia: algo más elevada, apuntando a un equipo menos estable en el torneo.

Todo esto, aderezado con objetivos adicionales para los apostadores: el total de goles, tarjetas, córners, disparos de Mbappé o Yamal, y apuestas especiales sobre penaltis o prórrogas. La incertidumbre es alta, y si se observa con tranquilidad, esos “pronósticos seguros” que circulan en las redes parecen más el entusiasmo de bar que un análisis objetivo.

Curiosidades del Francia vs España en Dallas

El AT&T Stadium será el escenario de la primera semifinal de este Mundial, y ya ha visto a España superar a Portugal en octavos, un detalle que algunos aficionados consideran como un amuleto estadístico.

será el escenario de la primera semifinal de este Mundial, y ya ha visto a España superar a Portugal en octavos, un detalle que algunos aficionados consideran como un amuleto estadístico. El partido se llevará a cabo el 14 de julio , una fecha que coincide para Francia con su celebración nacional, lo que añade un componente simbólico nada despreciable para la afición gala.

, una fecha que coincide para Francia con su celebración nacional, lo que añade un componente simbólico nada despreciable para la afición gala. Es la segunda vez que España y Francia se encuentran en una semifinal de un gran torneo en esta década, tras la Eurocopa 2024, donde el equipo español salió vencedor, alimentando así el relato de “bestia negra” para los franceses.

La organización espera ver una mezcla de colores vibrante en las gradas: aficionados españoles, franceses y un numeroso público mexicano y estadounidense, que han adoptado este Mundial como propio.

En México, uno de los puntos más destacados es el FIFA Fan Fest del Zócalo , donde se han congregado miles de aficionados de diferentes nacionalidades para disfrutar de todos los partidos del torneo.

, donde se han congregado miles de aficionados de diferentes nacionalidades para disfrutar de todos los partidos del torneo. Gran parte de las narraciones en español en América compartirá un mismo enfoque: cómo detener a Mbappé y cómo sacar lo mejor de los jóvenes españoles, sin que la presión del contexto mundialista les pese.

En España, la discusión sobre si es mejor seguir el partido por La 1 o por DAZN se ha convertido en un ritual previo, entre quienes defienden la tradición del ente público y los que apuestan por la profundidad estadística que ofrecen las plataformas.

Una semifinal que entrelaza historia, televisión global y un torrente de nervios, en un escenario tan futurista como ideal para escribir un nuevo capítulo del clásico entre Francia y España.