Pedrerol se despide de ‘El Chiringuito’ tras 13 años en Atresmedia y se va por un pastón a Mediaset

El fútbol nocturno en la televisión está cambiando de bando. Josep Pedrerol, figura inconfundible de las madrugadas deportivas en España, cierra su extensa etapa en Atresmedia y se lanza a una nueva aventura en la competencia. La reconfiguración del panorama de tertulias, debates y controversias está al caer, justo después de la celebración del Mundial 2026, tal y como se anticipó en El Español.

La noticia llega en un momento clave del torneo y trae consigo un aspecto fundamental: la despedida se realiza de mutuo acuerdo con Atresmedia, aunque no implica el fin definitivo de ‘El Chiringuito’. La marca podría trasladarse a un nuevo plató, si las negociaciones fluyen como se prevé en los pasillos de la industria audiovisual.

Un ciclo que se culminará con el Mundial 2026

El grupo de San Sebastián de los Reyes y el periodista catalán han decidido tomar caminos separados tras más de una década colaborando, y lo hacen justo al concluir el Mundial 2026, que tiene lugar en Estados Unidos, México y Canadá. El contrato de Pedrerol con Atresmedia finaliza el 19 de julio de 2026, y el último episodio de ‘El Chiringuito’ en Mega está programado para el lunes 20, en un especial que se emitirá después de la gran final del torneo.

Este cierre posee un fuerte simbolismo: el programa que transformó las noches en un bar de fútbol televisivo dice adiós a la cadena que lo catapultó, con una importante cita global como telón de fondo. Trece años de tertulias, exclusivas, discusiones en vivo y monólogos cara a cámara culminarán con un programa especial. Será, más allá del fútbol, una despedida en clave mediática de uno de los productos más distintivos de la televisión deportiva española.

¿Hacia Mediaset? Lo que se conoce hasta ahora

Lo que realmente provoca más expectación no es solo la salida, sino el destino del presentador. Diversos medios del sector sugieren que Mediaset está cerrando el fichaje de Pedrerol para liderar un nuevo formato nocturno en Telecinco o Cuatro. La idea es aprovechar el espacio que deja vacío Atresmedia para fortalecer su programación nocturna con un programa de debate futbolístico, que sería un heredero directo del estilo de ‘El Chiringuito’, con reconocidos tertulianos y un tono muy similar.

De acuerdo con la información proporcionada por distintos medios deportivos y televisivos, el grupo italiano no solo pretende reclutar al presentador, sino también a gran parte de su equipo habitual, con el objetivo de trasladar el “universo chiringuitero” casi de forma íntegra a su programación. Esta operación encajaría perfectamente con la estrategia de Mediaset de recuperar posición en audiencias nocturnas, especialmente en días sin fútbol en abierto. Hasta el momento, tanto Mediaset como el propio Pedrerol han mantenido en secreto el acuerdo, pero en la industria se da por hecho que las negociaciones están muy avanzadas y solo faltan las firmas definitivas.

En términos de apuestas televisivas, los rumores sitúan el estreno del nuevo formato a comienzos de la siguiente temporada, una vez que se cierre el Mundial y se reorganicen las parrillas. La “cuota de pantalla” que dejará Mega podría convertirse en un impulso para Telecinco en un horario donde, hasta ahora, la oferta deportiva en abierto era bastante escasa. La respuesta del público, si las tertulias logran aumentar el share o si se desinflan, dependerá, como siempre, de los espectadores… y del próximo clásico.

Impacto en Atresmedia y el ecosistema de tertulias

Para Atresmedia, la despedida de Pedrerol implica una reorganización de la franja nocturna de Mega y, posiblemente, una revisión del modelo de tertulia futbolística tal como se ha conocido en los últimos años. La cadena se queda sin un formato emblemático que le proporcionaba una identidad muy marcada y una comunidad de seguidores leales, especialmente durante jornadas de Champions, clásicos y debates sobre el mercado de fichajes. Sustituir el combo presentador + marca + elenco habitual no será tarea sencilla.

En el ecosistema de tertulias, este cambio puede actuar como un verdadero seísmo. Si ‘El Chiringuito’ o un formato muy parecido llega a Mediaset, se abrirá un nuevo tablero competitivo en el prime time deportivo, con un grupo perdiendo su buque insignia nocturno (Atresmedia), mientras que otro podría fortalecerse con un producto ya probado y con una marca consolidada (Mediaset). Además, actores como plataformas digitales y canales de streaming también se verán obligados a reaccionar para retener a la audiencia joven apasionada del fútbol, que tiende a comentar los programas en redes sociales en tiempo real.

Esta decisión también refleja la evolución del mercado: el debate futbolístico ha pasado de ser un complemento en la programación, a convertirse en un contenido estratégico que puede mantener a los espectadores en sus pantallas hasta altas horas de la noche y generar conversación en redes, podcasts y clips virales. La figura del presentador, con su estilo editorial y su habilidad para manejar la tensión del directo, ha adquirido un valor equivalente a los derechos de emisión de competiciones.

Cronología básica del cambio de etapa

Para ordenar el movimiento, esta tabla resume las fechas clave conocidas hasta ahora:

Fecha Hito principal 10-14 julio 2026 Se hace pública la decisión de no renovar el contrato con Atresmedia de mutuo acuerdo 19 julio 2026 Finaliza el contrato de Josep Pedrerol con Atresmedia 20 julio 2026 Último ‘El Chiringuito’ en Mega, especial tras la final del Mundial 2026 Verano 2026 Se negocia y, según distintos medios, se ultimará su fichaje por Mediaset para un nuevo formato nocturno

Esta secuencia clarifica que la estrategia consiste en cerrar una etapa coincidiendo con el evento futbolístico más importante del calendario, mientras se inicia otra para la nueva temporada, enfocándose en la franja donde el consumo deportivo sigue siendo más activo.