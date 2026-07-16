José Legrá, el puma que puso al boxeo español en el mapa

En las luminosas tardes de La Habana y en los modestos barrios de Madrid, el nombre de José Legrá evocaba hazañas extraordinarias: había pasado de ser limpiabotas y repartidor de periódicos a un destacado doble campeón mundial del peso pluma.

Así lo recuerda el perfil publicado en Hoy, que hace un recorrido por su trayectoria titulado “limpiabotas a campeón del mundo” en José Legrá, ícono del boxeo.

Esta historia, tan improbable como brillante, se cerró la noche del martes 14 de julio, cuando el legendario “puma de Baracoa” falleció en Madrid a los 83 años, tras ser diagnosticado con una grave enfermedad24.

La noticia, confirmada por la Real Federación Española de Boxeo y su círculo más cercano, impactó a varias generaciones de aficionados que aprendieron a pronunciar “Legrá” como sinónimo de elegancia, velocidad y orgullo hispanocubano en el ring1. Ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, fue allí donde se apagó la vida de uno de los pugilistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en España2.

La despedida de una leyenda del boxeo español

Las primeras reacciones reflejaron un acuerdo poco común en el ámbito deportivo: José Legrá fue mucho más que un simple campeón; fue el rostro que permitió al boxeo español hacerse un hueco en el escenario internacional3. Desde la Federación y entre viejos rivales, se destaca que sin su aparición en los años sesenta, España habría tardado significativamente más en hacerse notar en las carteleras de campeonatos mundiales1. Amigos y colegas lo describen como un hombre “de sonrisa inagotable, andar ligero y corazón inmenso”, un deportista que nunca olvidó sus raíces y mantuvo el contacto con la gente común, de la que provenía4.

En sus últimos años, la leyenda compartía anécdotas en residencias de ancianos y en actos de homenaje, donde su memoria seguía tan afilada como su jab en los tiempos de juventud. En esos espacios, contaba cómo el chico que llegó a España prácticamente sin nada, proveniente de Baracoa (Cuba), terminó llenando plazas de toros y grandes pabellones bajo el apodo de “el puma de Baracoa”, una mezcla de marketing y biografía real: era rápido, escurridizo y parecía siempre llegar un segundo antes que su adversario4.

Entre las voces que despiden al campeón, emergen tres características: su carisma, su humildad y su estilo deslumbrante. Sus colegas recuerdan a un boxeador “moderno” para su época, con desplazamientos constantes, defensas bajas y un ritmo que trascendía los cánones más convencionales del boxeo europeo4. Muchos recuerdan que, cuando Legrá peleaba, las veladas no eran solo un acontecimiento deportivo, sino un fenómeno social en el que las gradas se llenaban de curiosos que quizás no conocían las reglas, pero sí sentían la electricidad que emanaba de aquel hombre pequeño y ágil3.

De limpiabotas a campeón del mundo del peso pluma

La vida de José Adolfo Legrá Utría parece sacada de un guion de cine. Nacido el 19 de marzo de 1943 en Baracoa, en la zona más oriental de Cuba, creció en un entorno humilde donde el trabajo infantil y la lucha por subsistir eran la norma4. Antes de dedicarse seriamente al boxeo, sobrevivió como limpiabotas, repartidor de periódicos y guía turístico, oficios que le enseñaron a moverse por las calles, a negociar y a observar con detalle.

Su llegada a España en los años 60 cambió su realidad, pero el camino seguía siendo complicado: había que ganarse el respeto en un entorno deportivo receloso con los recién llegados y soportar el peso de las expectativas que recaen sobre los boxeadores “exóticos”3. Se nacionalizó español en 1966, un paso esencial que le permitió competir bajo bandera española y luchar por los grandes títulos que acabarían definiendo su carrera. Durante esta etapa, se consolidó en los gimnasios más emblemáticos de Madrid, donde entrenadores locales perfeccionaron su técnica sin eliminar su instinto caribeño3.

Ya a finales de esa década y en la siguiente, su transformación fue radical: el ex limpiabotas se convirtió en uno de los deportistas más queridos del país, reconocido en la calle y buscado en tertulias tanto radiofónicas como televisivas4. Aquella popularidad, sin embargo, tenía sus contradicciones, como la famosa anécdota relacionada con el franquismo: a diferencia de otros campeones, no aceptó un estanco como regalo de Franco, prefiriendo “seguir viviendo del boxeo y de la gente”, tal como recogen las crónicas de la época. Esa combinación de independencia y simpatía le ganó el afecto de muchos, incluso de aquellos que nunca pisaron un ring.

Títulos, récords y huella deportiva

En el ámbito deportivo, José Legrá ocupa un lugar destacado en la historia del boxeo español. Fue dos veces campeón mundial del peso pluma del WBC, primero en 1968 y nuevamente en 19724. Su primer título lo obtuvo ante el galés Howard Winstone en julio de 1968, una noche que los cronistas señalaron como la verdadera consagración internacional del boxeo español10. Cuatro años después, se coronó nuevamente al enfrentar al mexicano Clemente Sánchez, reafirmando que no era un campeón efímero, sino un verdadero luchador capaz de reconquistar el trono en una división muy competitiva.

Su palmarés también incluye el cinturón europeo del peso pluma, que defendió en múltiples ocasiones, y un impresionante récord de aproximadamente 150 combates profesionales, con 129 victorias, 49 de ellas por nocaut, 11 derrotas y cuatro empates. Esta longevidad en la competición, poco común en categorías ligeras, solidificó su estatus como figura de referencia en España, y también en Latinoamérica, donde muchos jóvenes boxeadores lo veían como un ejemplo de éxito migratorio hacia los circuitos europeos.

Su impacto va más allá de las cifras: abrió caminos para campeones posteriores en España y demostró que era posible pelear y ganar títulos mundiales desde un país que no contaba con una larga tradición en cinturones de gran relevancia. En las décadas siguientes, su nombre se mencionó junto al de otros históricos como Sangchilli, Perico Fernández o José Durán, pero en él se encontraba algo más que victorias: representaba un puente entre Cuba y España, entre la precariedad y el reconocimiento, entre el deporte y la cultura popular4.

Among the recognitions he received were tributes from federations, awards for his career, and commemorative events organized by municipalities and sports entities, especially in Madrid and in places linked to his notable bouts1. Tras su fallecimiento, se organizan nuevos actos en su memoria, con la intención de reunir a antiguos rivales, promotores y aficionados que vivieron su etapa dorada en los años 60 y 701.

Ficha biográfica y legado

Nombre completo: José Adolfo Legrá Utría

José Adolfo Legrá Utría Fecha y lugar de nacimiento: 19 de marzo de 1943, Baracoa (Cuba)4

19 de marzo de 1943, Baracoa (Cuba)4 Fecha y lugar de fallecimiento: 14 de julio de 2026, Hospital Gómez Ulla, Madrid (España)2

14 de julio de 2026, Hospital Gómez Ulla, Madrid (España)2 Nacionalidad: Cubana y española (nacionalizado español en 1966)

Cubana y española (nacionalizado español en 1966) Disciplina: Boxeo profesional, peso pluma6

Educación y formación deportiva

Infancia en un entorno modesto en Baracoa, combinando trabajo y primeros pasos en el boxeo.

Formación pugilística en Cuba y perfección técnica en gimnasios españoles en los años 603.

Hitos de carrera

Nacionalización española y acceso a campeonatos europeos y mundiales . Primer título mundial WBC del peso pluma contra Howard Winstone . Recuperación del cinturón mundial frente a Clemente Sánchez . Múltiples defensas del título europeo del peso pluma y consolidación como referente del boxeo español10.

Obras y logros más reconocidos

Doble campeón mundial WBC del peso pluma (1968 y 1972)4.

Campeón de Europa del peso pluma con varias defensas exitosas10.

Récord profesional de 129 victorias, 49 por nocaut, 11 derrotas y 4 empates.

Premios y reconocimientos

Considerado una de las grandes leyendas del boxeo español por la prensa y las federaciones nacionales1.

Protagonista de numerosos homenajes y veladas conmemorativas en España1.

Familia y entorno personal

Pasó sus últimos años rodeado de amigos y antiguos compañeros que le brindaron apoyo y compañía, incluso cuando la enfermedad limitó sus fuerzas.

Su familia y círculo íntimo estuvieron a su lado en el hospital en sus últimos días, según relatan las crónicas más recientes8.

En las hemerotecas permanecen las imágenes de un hombre pequeño, con una sonrisa amplia, brazos alzados y cinturones brillantes en su pecho; en la memoria colectiva sigue vivo el puma que demostró que un limpiabotas podía alcanzar la cima del mundo gracias a su talento, valor y una fe inquebrantable en sí mismo.