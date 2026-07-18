El caso Negreira tiene consecuencias: los árbitros españoles, fuera del escenario mundial

El Mundial 2026 está alcanzando sus etapas decisivas y, mientras selecciones y figuras del fútbol luchan por la gloria, el arbitraje español se encuentra observando el torneo casi como si fuera un mero espectador. La situación que detalla ABC en su reportaje sobre cómo el caso Negreira afecta a los árbitros españoles en el ámbito del fútbol mundial marca un punto de inflexión incómodo para un colectivo que durante años fue un referente.

En esta edición del Mundial, el nombre de Alejandro Hernández Hernández solo aparece de manera anecdótica: dirigió el Brasil–Haití (3-0), fue cuarto árbitro en el Haití–Escocia, y poco más. En un calendario repleto de partidos, prórrogas y VAR, la escasez de árbitros españoles en los grandes encuentros subraya un diagnóstico claro: el estamento arbitral nacional ha perdido su relevancia en la élite internacional, y el caso Negreira se erige como el gran tabú en la conversación.

De potencia arbitral a un simple actor secundario

A lo largo de los años, las designaciones de árbitros españoles en Mundiales, Eurocopas y finales europeas eran un fiel reflejo de prestigio y confianza. La memoria de colegiados como Manuel Mejuto González, Velasco Carballo o Mateu Lahoz trazaba una línea histórica de referenciales que solían arbitrar en etapas finales y en partidos de máxima presión.

Sin embargo, el panorama en 2026 es muy distinto. Según se indica, FIFA ha decidido mantener una prudente distancia a la espera de la resolución judicial de un asunto que pone en tela de juicio al arbitraje español. Esta espera se traduce en resultados concretos: menos partidos asignados, menor responsabilidad y escasa exposición. Aunque el mensaje sea sutil, su impacto es innegable.

El contraste es notable si se compara con otros comités nacionales. Árbitros de Inglaterra, Francia o Italia continúan apareciendo en duelos de eliminación directa y en partidos apasionantes, mientras que los españoles se limitan a rondas de grupos o roles auxiliares. No se trata únicamente de un tema de calidad; es una cuestión de confianza institucional y de imagen, activos que han sido severamente dañados desde que el nombre de José María Enríquez Negreira acaparó los titulares.

El caso Negreira: tres años de incertidumbre sobre el arbitraje

El escándalo estalló cuando se hicieron públicos los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que suman 8,4 millones de euros entre 2001 y 2018, según la investigación. El club reconoció las transferencias, pero las justificó como pagos por servicios de «asesoramiento» y análisis técnicos, desmintiendo cualquier tipo de compra de decisiones arbitrales.

La causa penal mantiene imputados a Negreira, su hijo, varios expresidentes y exdirectivos del Barça, además del club como entidad . Después de tres años de un proceso largo, aún no hay sentencia firme ni prueba concluyente de compra de partidos, pero sí un relato judicial que sugiere una posible corrupción sistémica en la relación entre el club azulgrana y el estamento arbitral. Esa mera sospecha, prolongada en el tiempo y amplificada por los medios, es suficiente para deteriorar la credibilidad del colectivo arbitral español en su conjunto, a pesar de que la mayoría de los colegiados no tuviera implicación directa en los eventos.

La paradoja es patente: sin condena, pero con la reputación dañada, los árbitros españoles deben afrontar un coste que sobrepasa el ámbito legal. La etiqueta de “arbitraje bajo sospecha” se ha instaurado en el debate público, y las designaciones internacionales reflejan ese clima hostil.

Mundial 2026: nuevas tecnologías, reglas en evolución y España observando desde la distancia

Mientras el caso Negreira condiciona las narrativas, el Mundial 2026 se ha transformado en un laboratorio donde se experimenta con una revolución arbitral. La IFAB y FIFA han promovido cambios significativos: cuentas atrás de cinco segundos para los saques de banda y de puerta, pérdida de posesión o córner si se demora demasiado, y controles más estrictos para evitar la pérdida de tiempo.

El arbitraje también fortalece su capacidad disciplinaria: revisión de segundas amarillas claramente erróneas, córners que han sido mal concedidos, y sanciones específicas para quienes simulan con el fin de provocar una tarjeta a un rival. Se está evaluando e incluso probando el uso de cámaras corporales en los árbitros, un VAR más dinámico, y tecnología semiautomática para detectar el fuera de juego.

En este contexto, la escasez de representantes españoles implica más que un mero vacío de nombres. Significa quedar al margen de la vanguardia en la aplicación de las nuevas normas, de la experiencia en situaciones críticas, y de las dinámicas de comunicación con jugadores y entrenadores en un entorno de reglas renovadas. Otros comités nacionales están aprovechando ese aprendizaje; España, en cambio, permanece a la espera, con el caso Negreira funcionando como un cortafuegos político y de imagen.

Pronósticos: ¿cuánto tiempo permanecerá la irrelevancia internacional?

A corto plazo, mientras no haya una resolución judicial clara, es difícil prever un cambio drástico. FIFA continúa mostrando una postura de espera y, al menos en la práctica, ha adoptado un perfil bajo respecto a los árbitros españoles. El Mundial 2026 refuerza la sensación de una especie de cuarentena informal, aunque nadie se atreva a plantearlo abiertamente.

No obstante, el futuro no está sellado. Si la causa concluya sin una condena de corrupción, la Federación y el CTA tendrán una oportunidad para reconstruir la confianza: transparencia en los procesos de designación, separación clara entre árbitros y clubes, trazabilidad sobre las finanzas y una política activa de comunicación que aclare decisiones polémicas. Las nuevas tecnologías—VAR ampliado, cámaras corporales, detección automática del fuera de juego—pueden convertirse en aliados en esa limpieza del sistema que se anhela.

El otro escenario, una sentencia contundente, implicaría una refundación casi integral. Desde una reestructuración del Comité Técnico de Árbitros hasta una reevaluación de las relaciones con LaLiga y los clubes, así como un plan de acción para recuperar la credibilidad internacional. En ambos casos, el desafío radicará en algo tan sencillo como complicado: lograr que el resto del mundo vuelva a confiar en que los árbitros españoles son independientes, profesionales y ajenos a cualquier red de influencias.

Mientras tanto, en el terreno más frágil, las casas de apuestas observan a los árbitros españoles con una mezcla de ironía y precaución. No hay cuotas que midan el “prestigio”, pero sí mercados que consideran el estilo arbitral, la tendencia a pitar penaltis o a mostrar tarjetas. La exclusión de España del mapa mundial disminuye esa visibilidad y, de manera cruel, quizá reduzca la probabilidad de que un colegiado nacional vuelva a ser protagonista en un gran torneo… al menos por el momento.

Curiosidades sobre el caso Negreira y el arbitraje español

El primer y único partido que ha dirigido Hernández Hernández como árbitro principal en el Mundial 2026 fue un poco destacado Brasil–Haití en fase de grupos, lejos de la vitrina de las rondas finales.

como árbitro principal en el Mundial 2026 fue un poco destacado Brasil–Haití en fase de grupos, lejos de la vitrina de las rondas finales. Durante casi dos décadas, los pagos relacionados con Negreira abarcaron cuatro presidencias del Barça y llegaron hasta los 8,4 millones de euros, según la investigación.

A pesar de la magnitud del escándalo, ni el juez ni la Guardia Civil sostienen como hipótesis la “compra de partidos” concretos, lo que complica la narrativa mediática sobre corrupción deportiva directa.

España ha pasado de ser una de las grandes potencias arbitrales europeas a observar cómo un solo árbitro participa en el Mundial y en un rol marginal, un cambio difícil de imaginar hace apenas diez años.

Las nuevas normas de tiempo efectivo y la revisión ampliada del VAR se están probando intensamente en 2026… sin que los colegiados españoles estén en primera línea de ese aprendizaje.

En la memoria reciente, la imagen de árbitros españoles en finales de Champions o en partidos importantes de selecciones contrasta con la discreta presencia actual, que refleja un crédito internacional en mínimos.

En un Mundial que está revolucionando el arbitraje, España se enfrenta al reto de restaurar una confianza perdida que podría resultar más difícil que acertar una decisión de VAR en el último momento.