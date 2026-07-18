Cómo, cuándo y dónde ver por TV el Francia vs Inglaterra por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 se despide con ese curioso partido por el tercer puesto, un Francia–Inglaterra que rebosa talento y algo de nostalgia, antesala de la gran final en Miami. Según El Confidencial, el encuentro se podrá seguir gratis en abierto en España, una oferta ideal para el último gran horario nocturno del torneo.

Este sábado 18 de julio de 2026, el Hard Rock Stadium de Miami —rebautizado para el Mundial como Estadio Miami— será el campo donde los franceses lucharán por el tercer puesto contra una Inglaterra que, a pesar de llegar herida, siempre se muestra competitiva. Más allá del significado simbólico del bronce, este partido también es una vitrina para estrellas como Kylian Mbappé o Harry Kane, quienes aún tienen en mente la Bota de Oro y las casas de apuestas vigilan cada tiro a puerta.

Horarios y dónde ver el Francia vs Inglaterra en España y otros países

El enfrentamiento se llevará a cabo hoy, sábado 18 de julio de 2026, y estará adaptado a casi todos los husos horarios del mundo, priorizando al público europeo y americano.

Para los aficionados en España, la información es clara y bastante favorable:

Hora de inicio: 23:00 en la España peninsular, 22:00 en Canarias

en la España peninsular, en Canarias TV en abierto: La 1 de TVE

Streaming gratuito: RTVE Play , disponible en móviles, tablets, Smart TV y navegador

, disponible en móviles, tablets, Smart TV y navegador Televisión de pago y OTT: DAZN y su paquete específico del Mundial 2026, además de DAZN Mundial

Así, aquellos que deseen seguir el partido desde España podrán optar entre el tradicional mando a distancia o las plataformas digitales, sin necesidad de pagar si eligen la señal pública.

Si se quiere sintonizar en otros países, los horarios y canales más destacados son:

Estados Unidos (hora del Este / Miami) : 17:00; cobertura por FOX Network y Telemundo , además de servicios como fuboTV y Tubi.

: 17:00; cobertura por y , además de servicios como fuboTV y Tubi. México (centro) : 15:00; transmisión principal a través de ViX , con posibilidad de cobertura en canales tradicionales como Canal 5 y Azteca 7.

: 15:00; transmisión principal a través de , con posibilidad de cobertura en canales tradicionales como Canal 5 y Azteca 7. Perú, Colombia, Ecuador : 16:00; señales de DirecTV Sports , DGO , Disney+ Premium y Paramount+ .

: 16:00; señales de , , y . Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 18:00; emisión en DSports, DGO, Paramount+ y otros operadores locales.

Aquí tienes una tabla útil de horarios y plataformas:

Región / país Hora local Canales principales España (peninsular) 23:00 La 1, RTVE Play, DAZN, DAZN Mundial Estados Unidos (ET) 17:00 FOX, Telemundo, fuboTV, Tubi México (CDMX) 15:00 ViX, posibles señales abiertas Perú / Colombia / Ecuador 16:00 DirecTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Argentina / Uruguay / Paraguay / Brasil 18:00 DSports, DGO, Paramount+

En todos los casos, el partido tendrá lugar en el mismo escenario: el Hard Rock Stadium de Miami, que se ha reafirmado como uno de los epicentros del Mundial 2026.

Pronósticos, apuestas y estado de ánimo de Francia e Inglaterra

El choque por el tercer puesto habitualmente mezcla dos elementos complicados: equipos dolidos anímicamente después de caer en semifinales y una cierta libertad táctica, lo que podría dar lugar a un encuentro con goles, rotaciones y jóvenes buscando su lugar en la próxima generación.

En cuanto a las apuestas, la tendencia es bastante uniforme:

Muchas casas de apuestas consideran a Francia como la favorita , aunque con una ventaja moderada.

como la , aunque con una ventaja moderada. Las cuotas medias para el 1X2 rondan:

– Victoria de Francia: entre 1.87 y 2.08

– Empate: alrededor de 3.80–3.90

– Victoria de Inglaterra: entre 3.40 y 3.93

Algunos pronósticos se atreven incluso a aventurar un marcador:

Se mencionan posibilidades de un 2-0 a favor de Francia, basándose en su mayor profundidad de plantilla y en su habilidad para manejar partidos de transición.

a favor de Francia, basándose en su mayor profundidad de plantilla y en su habilidad para manejar partidos de transición. Otros análisis destacan mercados como “Ambos marcan” y más de 2,5 goles, con probabilidades superiores al 60 %, lo que indica que se prevé un encuentro abierto y lleno de llegadas.

En el campo, los protagonistas no son otros que Mbappé como estrella francesa y Kane como figura inglesa. Algunas casas de apuestas ofrecen cuotas específicas para:

Múltiples tiros a puerta de Mbappé.

Goles de ambos delanteros en el mismo encuentro.

Todo ello se adereza con la clásica frase en el mundo de las apuestas: “Francia es favorita, pero hay que tener cuidado con Inglaterra si decide tomarse el consuelo muy en serio”. Al fin y al cabo, en un tercer puesto, la motivación pesa casi tanto como la táctica.

Curiosidades del Francia vs Inglaterra por el tercer puesto

Para dar un toque ligero al contexto del partido, algunas curiosidades ofrecen un vistazo interesante sobre lo que se juega esta noche en Miami:

Es la primera ocasión en que Francia e Inglaterra se enfrentan en un partido por el tercer puesto en un Mundial, aunque ya se han medido en fases finales anteriores.

se enfrentan en un partido por el tercer puesto en un Mundial, aunque ya se han medido en fases finales anteriores. El Hard Rock Stadium, más famoso por la NFL y grandes conciertos, se ha transformado en un escenario de fútbol durante el Mundial, siendo este duelo y la gran final del domingo parte de esta transformación.

RTVE, a través de La 1 y RTVE Play, ha decidido ofrecer en abierto las fases decisivas del torneo, incluyendo este partido por el tercer lugar y la final, lo que ha revitalizado el consumo de fútbol en la televisión pública de España.

Las casas de apuestas coinciden en que el mercado “Ambos marcan” es uno de los más atractivos del enfrentamiento, un indicativo de que no se espera un encuentro con defensas cerradas.

Diversos portales de pronósticos señalan que la probabilidad de victoria para Francia supera el 45 %, pero el margen es suficientemente estrecho como para mantener un cierto escepticismo hacia cualquier predicción definitiva.

En resumen, un partido concebido para ser disfrutado sin demasiada presión clasificatoria, pero con suficiente calidad en el terreno de juego como para que la lucha por el tercer puesto sea algo más que un mero consuelo.