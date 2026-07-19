La Copa del Mundo 2026: el trofeo de oro macizo que vale 22 millones y no se lleva nadie a casa

La final del Mundial 2026, programada para este domingo 19 de julio, promete un momento memorable: la elevación de una obra de arte asociada al fútbol que, según Vozpópuli, podría alcanzar los 20 millones de dólares. La imagen de los ganadores alzando la Copa del Mundo en el MetLife Stadium pondrá el broche de oro a un torneo que ha transformado un trofeo de 36,8 centímetros en un verdadero fenómeno mundial.

Ese instante durará solo unos segundos. Sin embargo, tras el brillo del oro hay medio siglo de historia, un diseño que se ha convertido en un ícono del pop, cifras contradictorias que giran en torno a su valor auténtico y una narrativa de lujo que la FIFA sabe manejar con maestría. Esta copa es un objeto artístico, un activo económico, un arma publicitaria y un emblema político del fútbol global.

De Gazzaniga al MetLife: anatomía de un ícono

La copa actual debutó en 1974, reemplazando a la venerable Jules Rimet, y desde entonces ha acompañado cada Mundial, actuando como un personaje más en la narrativa futbolística. Creada por el escultor italiano Silvio Gazzaniga, simboliza a dos figuras humanas que se elevan en espiral al sostener el planeta, una metáfora visual que resalta el fútbol como un idioma universal. Su diseño se forjó en la casa GDE Bertoni en Milán, y, tras casi 50 años, ha viajado incansablemente entre continentes.

En términos técnicos, los datos son bastante concretos:

Altura: 36,8 centímetros

Peso total: aproximadamente 6,17 – 6,175 kilogramos

Material principal: oro de 18 quilates (cerca del 75 % de pureza)

(cerca del 75 % de pureza) Base: unos 13 centímetros de diámetro, adornada con dos anillos de malaquita verde

No se trata de oro macizo de 24 quilates, ni es completamente sólida: el trofeo es hueco por dentro, lo que ayuda a reducir peso y costos, aunque sigue teniendo un peso simbólico considerable. La esencia de la historia no radica solo en los gramos de metal, sino en todo lo que se ha construido a su alrededor.

¿Cuánto cuesta realmente la Copa del Mundo?

Aquí es donde comienza un cóctel de cifras, y no precisamente el más organizado. Las estimaciones, tanto técnicas como periodísticas, ofrecen diferentes niveles de análisis:

Cálculo “material”:

– El precio del oro y el trabajo artesanal: entre 250.000 y 300.000 dólares, según distintas valoraciones y estimaciones similares a la documentación técnica oficial.

Cálculo “histórico y de mercado”:

– Considerando su rareza, marca, historia y la demanda potencial de coleccionistas, Vozpópuli fija la cifra en unos 20 millones de dólares, que equivalen a alrededor de 17,5 millones de euros.

Cálculo “económico-financiero” más cauteloso:

– Otros medios y analistas sitúan el valor total del trofeo en un rango más bajo, entre 130.000 y 700.000 dólares, dependiendo del criterio utilizado y la importancia que se le dé a la inflación, el precio del oro y el contexto del mercado.

En definitiva: como pieza de joyería y metal precioso, la copa tiene un valor de cientos de miles de dólares. Sin embargo, como objeto único, respaldado por una marca global y con cada campeón de la historia inscrito en su base, el mercado del lujo podría elevar su precio a varias decenas de millones. Por ello, más que un precio, se considera un “activo simbólico” que la FIFA no está dispuesta a ofrecer a la venta.

Trofeo único, réplicas y el protocolo de la gloria

A pesar de las cifras desorbitadas que se mencionan, la realidad logística es bastante más sencilla. La copa original es única y nunca se queda a vivir con la selección ganadora. El protocolo establece un recorrido riguroso:

La selección campeona levanta el trofeo original en el campo, ante las cámaras. Luego de la ceremonia, la copa regresa al control de la FIFA. El campeón recibe una réplica oficial, conocida como “Trofeo de los Ganadores de la Copa Mundial de la FIFA”, que queda en manos de la federación triunfadora.

La copa auténtica permanece en Suiza, bajo la custodia de la FIFA, y solo se exhibe en eventos oficiales específicos: sorteos, presentaciones, giras promocionales o ceremonias de inauguración y clausura del Mundial. A su alrededor existe un vasto ecosistema de réplicas autorizadas para los aficionados, elaboradas con diversos materiales y rangos de precio, que nutren el comercio del merchandising a escala global.

La final del 2026: apuestas, narrativas y el valor del gesto

Este domingo 19 de julio, el MetLife Stadium será el escenario de una reinterpretación del antiguo ritual. Las casas de apuestas ajustan cuotas sobre quién será el favorecido para levantar el trofeo, pero en este contexto, el valor económico se entrelaza con una buena dosis de ironía: se habla de millones por un trofeo que el campeón ni siquiera conservará en su poder, y que solo es protagonista durante unos minutos.

El trofeo cuantifica una escala de poder colosal: más de 50 millones de dólares en premios directos para los equipos participantes, más los patrocinios, derechos de televisión, licencias comerciales y una industria que mueve miles de millones en Norteamérica y a nivel global. En ese marco, debatir si su valor es de 250.000, 300.000 o 20 millones resulta casi un detalle; lo que realmente interesa es que todo el sistema que gira a su alrededor multiplica esa cifra mil veces.

Además, el trofeo se conecta con otros simbolismos económicos del Mundial 2026, como el proyecto de monedas conmemorativas de oro y plata que se impulsa en México, intentando capitalizar el torneo también desde el ámbito numismático. Así, el fútbol se entrelaza con la cultura del coleccionismo, la inversión en metales preciosos y el marketing patriótico, mientras la copa se erige como el símbolo visual de toda esta estructura.

Curiosidades del trofeo más famoso del fútbol