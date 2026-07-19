Slavko Vincic: Detenido en 2020 en una red de prostitución y hoy árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina

La selección de Slavko Vinčić como árbitro para la final del Mundial 2026, que enfrentará a España y Argentina esta noche, domingo 19 de julio de 2026, ha convertido el duelo en un cóctel explosivo repleto de fútbol y polémica.

El pasado del colegiado esloveno, incluye su detención en mayo de 2020 por su conexión con una red de prostitución, tráfico de drogas y armas.

El marco no ayuda a disminuir la tensión: el MetLife Stadium, rebautizado para la ocasión como Estadio Nueva York Nueva Jersey, acogerá a una España en su mejor momento competitivo y a una Argentina ansiosa por revalidar su estatus como campeona del mundo. Todo esto con un árbitro que llega marcado por un episodio que muchos daban por superado.

La designación de la FIFA ha captado casi tanto interés como las alineaciones, convirtiéndose en el centro de discusiones, previas televisivas y apuestas.

EL ESTILO ARBiTRAL Y LA EXPERIENCIA

Con 46 años y árbitro internacional de la FIFA desde 2010, su currículum incluye la final de la Champions League 2024 (Real Madrid-Borussia Dortmund), la final de la Europa League 2022 y, ahora, la final del Mundial 2026.

No destaca por ser extremadamente estricto: su tendencia es dejar jugar, aplicando con soltura la ventaja al juego fluido.

Su disciplina es media-alta: promedia entre 3,9 y 4,2 tarjetas amarillas por partido.

¿Cuánto cobra el equipo arbitral por pitar la final? Según The Times, cada árbitro del Mundial ganará la cifra récord de 100.000 dólares (unos 87.000 euros) por su participación en el torneo, una cantidad que representa aproximadamente el doble de lo que cobraron los árbitros en el Mundial de Brasil 2014. Asimismo, supera ampliamente el fijo de 70.000 dólares que percibía un árbitro principal en Qatar 2022. Este aumento refleja tanto el formato ampliado de 48 equipos, el mayor escrutinio que conlleva, como la determinación de la FIFA de atraer a los mejores árbitros del fútbol. Todo esto sin contar las bonificaciones. Los árbitros que participen en las rondas eliminatorias ganarán más en cada etapa sucesiva, y los que esta noche dirijan la final el 19 de julio recibirán la mayor remuneración. En fase de grupos, el árbitro principal cobraría entre 3.000 y 5.000 dólares por partido, mientras que en los cruces de eliminación directa el pago por designación aumenta hasta los 10.000 dólares por encuentro (8.800 euros). Es decir por pitar el España – Argentina, Vincic se embolsa 98 euros por cada minuto de juego. Una cifra que hay que añadir a la cifra inicial y a lo que ya se ha embolsado por los partidos que ha arbitrado en el torneo y que ya suman unos 104.000 euros. En el caso de los auxiliares y del equipo VAR, todos cobran menos que el árbitro principal. Por la final, el resto del staff ganará 5 mil dólares (unos 4.380 euros).

De la redada en Bosnia a la élite mundial

Vinčić, nacido el 25 de noviembre de 1979 en Maribor (Eslovenia), es árbitro internacional de la FIFA desde 2010 y acumula más de 113 partidos internacionales en 39 competiciones. Pero fue el 29 de mayo de 2020 cuando su nombre saltó a los titulares por motivos ajenos al fútbol: aquel día la policía de Bosnia y Herzegovina irrumpió en una cabaña de la localidad de Bijeljina en el marco de una operación contra una red de prostitución, tráfico de drogas y armas ilegales. En la redada fueron detenidos 26 hombres y 9 mujeres, y se confiscaron 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo. Entre las arrestadas figuraba la modelo serbia Tijana Maksimović, conocida como Tijana Ajfon, señalada como líder de la trama, que más tarde se declararía culpable de un delito de proxenetismo internacional.

Vinčić, que se encontraba en el lugar como invitado, fue interrogado como testigo y liberado esa misma noche sin cargos. «Acepté una invitación a almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la policía y sucedió lo que sucedió», declaró el árbitro al medio esloveno Vecer, negando cualquier vínculo con las actividades ilícitas y asegurando que no conocía a ninguna de las personas detenidas. La Federación Eslovena de Fútbol respaldó a su colegiado y cerró el caso de inmediato: «Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado», señaló el organismo, que no abrió expediente disciplinario alguno. La justicia bosnia tampoco formuló cargos contra él.

Aquella imagen de Vinčić vinculado, aunque fuera como testigo, a un episodio de prostitución y drogas ha quedado grabada en su trayectoria y se reaviva cada vez que asume un partido de gran relevancia, como es el caso de la final del Mundial.

A pesar del escándalo, su carrera no solo ha perdurado, sino que ha florecido. Menos de un año después del incidente ya dirigía la semifinal de la Liga Europa entre Arsenal y Villarreal, y en 2022 pitó la final de esa misma competición en Sevilla, con victoria del Eintracht Frankfurt sobre el Rangers en la tanda de penaltis. En 2024 llegó su gran consagración: la UEFA lo designó para dirigir la final de la Champions League en Wembley, convirtiéndose en el segundo árbitro esloveno en lograrlo tras Damir Skomina. Ahora, con su presencia en varios partidos de este Mundial 2026, se consagra como el primer árbitro esloveno en pitar una final mundialista. Para la federación de su país, su presencia en Nueva Jersey es motivo de orgullo histórico; para una parte de la opinión pública, sigue siendo fuente de intenso debate sobre la imagen y la ética en el arbitraje internacional.

España, Argentina y un árbitro que divide

Desde el ámbito estrictamente futbolístico, el historial de Vinčić con ambas selecciones añade una capa adicional de complejidad al partido. Con España, su balance es muy positivo, habiendo arbitrado varios encuentros con victorias para la Roja, lo que genera confianza en el seno del equipo español. Con Argentina, en cambio, pesa el recuerdo de la derrota sufrida ante Arabia Saudí en la fase de grupos de Qatar 2022 —el propio Vinčić dirigió aquel partido—, un antecedente que algunos aficionados argentinos traen a colación con preocupación.

Las casas de apuestas no han dejado pasar la oportunidad de aprovechar el contexto. La balanza se inclina ligeramente hacia España en muchas plataformas, aunque la mayoría advierte que una final entre dos campeonas del mundo se mueve en aguas de alta volatilidad y emocionalidad, especialmente con un árbitro bajo el escrutinio público. Se han creado apuestas curiosas: el número de tarjetas, la probabilidad de revisar el VAR antes del descanso, o incluso si el nombre de Vinčić se convierte en tendencia global antes del minuto 30. La atmósfera general, más allá de las bromas, es de escepticismo sobre el efecto que el pasado del árbitro puede tener en los jugadores involucrados.

La FIFA ha defendido su elección esgrimiendo argumentos de mérito y experiencia. Vinčić, por su parte, se ha declarado «honrado» por el nombramiento, asegurando que su enfoque está en «dirigir el partido más importante» de su carrera e intentando pasar página sobre un episodio que considera cerrado. No obstante, el eco mediático de aquella detención de mayo de 2020 persiste en cada previa, reavivando el debate sobre los criterios éticos y de reputación en la selección de árbitros para eventos de tanta trascendencia.

El equipo arbitral y el papel del VAR

La final será dirigida por un equipo arbitral compuesto en su totalidad por eslovenos en el terreno de juego: Slavko Vinčić como árbitro principal, con Tomaz Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes. En la sala del VAR, el alemán Bastian Dankert supervisará las decisiones tecnológicas, en un Mundial donde el videoarbitraje ha vuelto a cobrar protagonismo. Las apuestas sobre el número de intervenciones del VAR durante la final proliferan en los portales especializados, y más de uno se pregunta, con una sonrisa traviesa, si Vinčić optará por valerse de la pantalla para reducir riesgos cuando la presión llegue a su punto máximo.

España llega al encuentro con una propuesta ofensiva y colectiva, mientras que Argentina mantiene su fusión de experiencia, talento y contundencia: dos equipos que exigen del árbitro una lectura táctica precisa y control emocional en cada jugada, cada reclamación y cada posible caída dentro del área. La gestión de las áreas será uno de los aspectos más vigilados, especialmente con delanteros capaces de generar situaciones límite y defensas que tocan el límite de la legalidad en cada contacto.

Curiosidades y detalles llamativos de Vinčić y la final

Será el primer árbitro esloveno en pitar una final de un Mundial de fútbol, y la final de hoy podría ser, según informan medios de su país, el último partido de su carrera a nivel de selecciones. España nunca ha perdido cuando él ha sido el árbitro, mientras que Argentina guarda el doloroso recuerdo de la derrota ante Arabia Saudí en 2022, dirigida precisamente por Vinčić.

En la redada de Bijeljina de mayo de 2020 en la que fue detenido e interrogado como testigo, la policía confiscó más de 10.000 euros, 14 paquetes de cocaína, 10 armas y tres chalecos antibalas, aunque él salió sin cargos esa misma noche.

Su nombre ha generado titulares en múltiples idiomas, desde el castellano hasta el esloveno o el portugués, convirtiéndolo en uno de los protagonistas involuntarios del Mundial. En su país se le describe como un perfil «tranquilo y estable, con una única mancha en su carrera», correspondiente a aquella operación policial de 2020. El partido en el MetLife Stadium se disputará ante más de 80.000 espectadores y con audiencias televisivas que alcanzan cifras multimillonarias, un escenario donde cada gesto del árbitro estará bajo el escrutinio más intenso.

En resumen, España y Argentina disputarán la Copa del Mundo con un balón, 22 futbolistas y un árbitro cuya historia añade un matiz de novela negra a la gran noche del fútbol.