Madrid se tiñe de rojo: guía para seguir a los campeones del mundo en su recorrido por la ciudad

La ciudad que se detiene ante cada gran victoria vuelve a sacar las banderas de sus balcones.

Este lunes 20 de julio de 2026, los campeones del mundo harán un recorrido por las calles de Madrid con la Copa en mano, en una rúa que la Real Federación Española de Fútbol ha descrito en su comunicado oficial sobre el recorrido de la rúa de los campeones del mundo, el cual ya está disponible en su página web Real Federación Española de Fútbol. A partir de media tarde, el centro de la capital se convertirá en un gran espacio festivo.

Tras la consagración del Mundial, la agenda de los jugadores se ha llenado tanto como la defensa en la final. Recepciones oficiales, traslados, cortes de tráfico, pantallas gigantes y un autobús descapotable serán los componentes de una celebración que promete dejar imágenes memorables. Y, por supuesto, algún que otro atasco que perdurará en la memoria:

Este será el Itinerario completo, que comenzará sobre las 19:00:

Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán

Cuándo y a qué hora ver a los campeones

El día de las celebraciones comienza desde el cielo. El vuelo de la selección tiene prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas alrededor de las 12:50 horas del lunes 20 de julio. Ese aterrizaje marca el arranque de un maratón festivo, aunque los aficionados deberán esperar un tiempo para ver a los jugadores en las calles.

Primero, tendrán lugar los actos institucionales:

Recepción en la Casa Real , programada para las 17:30 horas .

, programada para las . Posteriormente, visita al Palacio de la Moncloa, en un horario similar por la tarde.

La rúa, el momento más esperado por los aficionados, está prevista para la tarde-noche del lunes. Las fuentes oficiales indican que el recorrido comenzará alrededor de las 19:00 horas, con el autobús accediendo al escenario principal sobre las 21:00 horas.

Aquel que quiera asegurarse un buen lugar en la rúa tendrá que practicar su propia «pretemporada» de paciencia: el Ayuntamiento estima que alrededor de 65.000 personas se congregarán en la zona de Cibeles.

Dónde seguir la rúa por las calles de Madrid

El diseño del recorrido busca la combinación de emblemáticos lugares, accesos amplios y espacios de gran capacidad. Según el itinerario establecido por la federación y los avances proporcionados por diversos medios, el trayecto urbano discurrirá a lo largo de un eje clásico de celebraciones y avenidas históricas:

Inicio en Moncloa y paso por la calle Princesa .

y paso por la . Continuación por Alberto Aguilera , Carranza y Sagasta .

, y . Tramo clave que abarca Génova , Jorge Juan y Goya .

, y . Segmento final recorrerá Serrano hasta llegar a la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá .

hasta llegar a la y la . Últimas curvas a través de Alfonso XII y calle Montalbán, desembocando junto al Palacio de Comunicaciones para culminar en la tradición festiva de Cibeles.

Otros itinerarios propuestos contemplaban un paso destacado por la llamada Plaza de la Selección en Colón y un enlace más directo entre Moncloa y Cibeles. No obstante, el trazado oficial prioriza un recorrido largo que maximice el contacto con los aficionados. En la práctica, cualquier de esos puntos será un buen sitio para observar a los jugadores, aunque la mayor concentración se espera en Cibeles, donde se ha dispuesto el escenario principal y una iluminación especial.

Zonas clave para el aficionado

Avenidas amplias y de fácil acceso: Princesa , Alberto Aguilera , Serrano .

, , . Zonas icónicas de celebración: Puerta de Alcalá , Cibeles .

, . Puntos con actividades paralelas: en el entorno del Palacio de Comunicaciones, con música y entretenimiento desde las 19:00.

El dispositivo también contempla un espacio adaptado para personas con movilidad reducida, con 20 plazas reservadas para usuarios y acompañantes en una zona privilegiada, una iniciativa que busca que la fiesta sea realmente para todos.

Cómo desplazarse por Madrid en el día de la celebración

Seguir la rúa será relativamente fácil; llegar hasta ella, no tanto. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un extenso operativo de movilidad y seguridad que impactará considerablemente en el tráfico y el uso del transporte público.

Las principales claves:

Cortes de tráfico en gran parte del centro entre el domingo 19 a las 15:00 horas y el martes 21 a las 05:00 horas , con especial afectación el lunes por la tarde-noche.

en gran parte del centro entre el domingo 19 a las y el martes 21 a las , con especial afectación el lunes por la tarde-noche. Restricciones en accesos a Cibeles, Alcalá, Gran Vía y áreas cercanas.

Refuerzo del Metro de Madrid en las líneas 1, 2, 3 y 4 hasta el cierre de la red.

en las líneas 1, 2, 3 y 4 hasta el cierre de la red. Cierre de la estación de Banco de España durante la tarde del lunes por motivos de seguridad, lo que obligará a utilizar paradas alternativas como Sevilla, Sol o Retiro.

La recomendación es clara: dejar el coche en casa y optar por el transporte público, permitiéndose margen de tiempo. En palabras futboleras, es mejor llegar “media hora antes y calentar en banda” que intentar entrar justo a tiempo y acabar estancado entre la multitud.

Cómo seguir la rúa por televisión y plataformas digitales

Quienes prefieran disfrutar de la fiesta sin pelear por un hueco en la calle tienen diversas opciones. La celebración se emitirá en abierto a través de Teledeporte, con una cobertura especial del recorrido del autobús y los actos institucionales. Diferentes plataformas deportivas también han anunciado la transmisión gratuita del evento, con cámaras ubicadas en varios puntos del trayecto.

Antecedentes y significado histórico

Así, España se afianza con su segundo título mundial, tras el célebre triunfo de Sudáfrica 2010, que dejó imágenes imborrables en la rúa por Madrid y los festejos en Cibeles. Aquella generación marcó un antes y un después en la historia del equipo nacional; esta, dos décadas más tarde, abre un nuevo capítulo que consolida a la Roja en la elite histórica de este torneo.

Las celebraciones en Madrid han evolucionado con el tiempo, pasando de recorridos más cortos y a menudo improvisados a planificaciones detalladas que combinan actos institucionales, interacción con los aficionados y medidas de seguridad propias de grandes eventos. La rúa de 2026 sigue esta línea: más larga, más organizada y con una mayor presencia de tecnología y comunicación en tiempo real.

Desde el punto de vista cultural, estas festividades funcionan como un termómetro del estado de ánimo del país. Después de un Mundial que se vivió en pantallas gigantes en plazas como Colón y con audiencias masivas, la rúa cierra el círculo: del sofá y el bar, a la calle y la fuente. Madrid, una vez más, se convierte en el escenario de la banda sonora futbolera del verano.

Curiosidades de la rúa y sus protagonistas

El dispositivo municipal para la celebración es similar al utilizado en grandes eventos, como la Cabalgata de Reyes, pero con adaptaciones específicas para el flujo de público futbolero.

La estimación de 65.000 aficionados en Cibeles equivale a más de dos estadios Wanda Metropolitano llenos y casi un Bernabéu en su máxima capacidad.

en Cibeles equivale a más de dos estadios Wanda Metropolitano llenos y casi un Bernabéu en su máxima capacidad. La estación de Banco de España se ha convertido en un símbolo de grandes noches deportivas: si está cerrada, es señal de que la fiesta en Cibeles seguirá por largo rato.

se ha convertido en un símbolo de grandes noches deportivas: si está cerrada, es señal de que la fiesta en Cibeles seguirá por largo rato. La conexión Moncloa–Cibeles reproduce el eje simbólico entre el poder político y la celebración popular: del Gobierno y la Casa Real a la plaza de los aficionados.

Algunos jugadores han bromeado sobre quién será el primero en subirse a la barandilla de Cibeles; la tradición suele señalar a los capitanes, pero siempre hay algún suplente con ganas de brillar.

Las apuestas informales entre los aficionados incluyen desde qué canción sonará más veces hasta quién se atreverá a soltar un “¡sí, hombre!” cuando se le acerque un micrófono.

El autobús descapotable de la selección ha sido reforzado en la zona de la Copa, no tanto por seguridad sino para evitar que un mal bache genere recuerdos excesivamente memorables.

Se anticipa que más de un jugador aprovechará la rúa para sacar su móvil y transmitir en directo, creando un curioso juego de planos cruzados: la televisión los graba mientras ellos graban a la afición.

Porque en Madrid, cuando la selección conquista un Mundial, la rúa no es solo un recorrido: es el desenlace de un relato colectivo que se escribe a gritos, cánticos… y algún atasco inolvidable.