Mundial 2026: el negocio que enriquece a FIFA y pone en jaque a los anfitriones

La celebración del fútbol que comenzará el 11 de junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá se perfila no solo como un evento deportivo, sino como una colosal operación económica. En esta dinámica, unos se embolsan grandes sumas y otros, por el contrario, esperan que los números salgan bien. El análisis divulgado por BBC Mundo en su artículo quiénes ganaron y quiénes perdieron dinero con el Mundial 2026 lo pone claro: el torneo está destinado a ser la edición más rentable de su historia… aunque no beneficiará a todos por igual.

Con fecha del 20 de julio de 2026, en pleno desarrollo del Mundial y a un paso de la final programada para el 19 de julio, las cifras han cobrado un protagonismo notable. No se trata solo de quién levantará el trofeo, sino de quién se quedará con la mejor parte de un sabroso pastel que se estima en más de 11.000 millones de dólares en ingresos proyectados para todo el ciclo del torneo.

FIFA, la gran ganadora del Mundial 2026

En el esquema financiero del Mundial 2026, la FIFA se erige como la indiscutible ganadora. Se espera que la entidad obtenga cerca de 9.000 millones de dólares solo en 2026, en el marco de un ciclo que suma casi 13.000 millones de dólares, de acuerdo con las previsiones de expertos como Deutsche Bank Research. Estas ganancias provienen en su mayoría de:

Derechos de transmisión

Patrocinios globales

Venta centralizada de entradas

Licencias y promoción

El modelo es simple y efectivo: la FIFA controla todos los aspectos comerciales del torneo y reparte una pequeña parte en premios y compensaciones, mientras que los organizadores deben proveer estadios, infraestructuras y servicios públicos. Para esta edición ampliada a 48 naciones y 104 partidos, el regulador del fútbol estima que de los 9.000 millones de euros que obtendrá, más de 7.700 millones provendrán directamente del evento.

Por otro lado, el dinero destinado a federaciones y clubes ha experimentado un aumento significativo. La FIFA distribuirá 871 millones de dólares en premios y ayudas para la preparación, un récord absoluto en la historia de la competición. El campeón se llevará 50 millones de dólares, la cifra más alta hasta la fecha, mientras que cada selección tendrá garantizados al menos 12,5 millones por su participación y preparación para el torneo. En el caso de los clubes, el sistema de compensación por jugadores internacionales (CBP) alcanzará los 305 millones de euros, también un nuevo récord.

Cuánto ganan las selecciones, ronda a ronda

La estructura de premios sigue la lógica de “cuanto más avanzas, más cobras”, convirtiendo al Mundial en el torneo más lucrativo del mundo para las federaciones:

Fase Premio aproximado (USD) Preparación (bonus fijo) 1,5–2,5 millones Fase de grupos, eliminados (puestos 33º–48º) 9–10 millones Dieciseisavos de final 11 millones Octavos de final 15–16,5 millones Cuartos de final >20 millones Cuarto puesto 27–28 millones Tercer puesto 29–30 millones Subcampeón 33–35 millones Campeón 50 millones

Estas cifras superan en más de un 50% los premios otorgados en Qatar 2022, lo que consolida un avance económico que favorece, en particular, a las grandes federaciones con estructuras comerciales robustas.

Países anfitriones: impacto récord… y riesgo real

Mientras la FIFA asegura sus beneficios, los países organizadores afrontan otro reto. Estados Unidos, México y Canadá proyectan una derrama económica conjunta cercana a los 30.500 millones de dólares (26.400 millones de euros), pudiendo influir en el PIB global con cifras entre 40.000 y 40.900 millones de dólares.

Según los informes económicos, se estima:

80.100 millones de dólares en producción económica total vinculada al torneo.

en producción económica total vinculada al torneo. 13.900 millones en gastos directos relacionados, la mayor parte en turismo.

en gastos directos relacionados, la mayor parte en turismo. 824.000 empleos equivalentes a tiempo completo generados por el Mundial, de los cuales unos 184.000 se ubican en EEUU.

Sin embargo, tras estos datos alentadores, se encuentra una realidad más compleja:

El impacto es específico y muy localizado , concentrándose en ciertas localidades y sectores (hostelería, transporte, consumo).

, concentrándose en ciertas localidades y sectores (hostelería, transporte, consumo). Los gastos en infraestructura, seguridad, logística y promoción deben ser cubiertos por las administraciones nacionales, estatales y municipales.

Algunos análisis cuestionan la rentabilidad neta real para las ciudades, una vez que se restan los costos y se considera el uso limitado de ciertas instalaciones tras el torneo.

En Estados Unidos, se prevé un impacto económico para el PIB que se aproxima a los 17.200 millones de dólares, contando más de 11.000 millones en gastos de aficionados en viajes, alojamiento y consumo durante la competición. Comparativamente, México tendrá un efecto más modesto, con un impacto calculado en aproximadamente 2.543 millones de dólares, diez veces menos que el estadounidense.

Ganadores y perdedores en la economía del Mundial

En este panorama global, los perfiles de ganadores y perdedores económicos del Mundial 2026 se pueden describir de la siguiente manera:

Principales ganadores

FIFA : asegura beneficios millonarios con un modelo de riesgo casi inexistente, sustentado en derechos de TV, patrocinios y venta de entradas.

: asegura beneficios millonarios con un modelo de riesgo casi inexistente, sustentado en derechos de TV, patrocinios y venta de entradas. Grandes marcas deportivas y comerciales (Adidas, Nike, Puma, bebidas, apuestas, videojuegos): se benefician de la exposición global y del incremento de ventas ligado al torneo.

(Adidas, Nike, Puma, bebidas, apuestas, videojuegos): se benefician de la exposición global y del incremento de ventas ligado al torneo. Selecciones de élite y federaciones fuertes : la combinación de premios, patrocinios y merchandising hace del Mundial su fuente principal de ingresos.

: la combinación de premios, patrocinios y merchandising hace del Mundial su fuente principal de ingresos. Clubes que aportan más jugadores internacionales: con compensaciones diarias que pueden superar los 5.000 dólares por jugador, el torneo representa una línea de negocio significativa.

Posibles perdedores o ganadores “a medias”

Ciudades anfitrionas con gastos inflados : si los costos en estadios, movilidad o seguridad superan los beneficios inmediatos, el legado económico puede resultar cuestionable.

: si los costos en estadios, movilidad o seguridad superan los beneficios inmediatos, el legado económico puede resultar cuestionable. Pequeñas federaciones : aunque el mínimo garantizado es históricamente elevado, el salto real en ingresos es menor si no se cuenta con una buena estructura comercial y éxito deportivo.

: aunque el mínimo garantizado es históricamente elevado, el salto real en ingresos es menor si no se cuenta con una buena estructura comercial y éxito deportivo. Sectores con actividad desplazada: en algunas áreas, el gasto turístico se concentra en las sedes del torneo y puede restar clientes a otros destinos en la misma época.

Las casas de apuestas, por su parte, se preparan para otra Copa del Mundo en paralelo. Con el volumen de apuestas deportivas en aumento, se señala que varios sectores también se beneficiarán del evento. Si aciertan o no en sus pronósticos ya es otro cantar; lo que queda claro es que el negocio está asegurado.