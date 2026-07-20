Los paralelismos entre las dos estrellas mundialistas de España

La historia de la segunda estrella de España en el Mundial de 2026 parece extraída de un guion ya conocido, con múltiples referencias al camino recorrido en Sudáfrica 2010, como si el fútbol jugara con la idea de un destino que se ha ido forjando durante años. Y es que las similitudes entre los dos triunfos mundialistas son abundantes y provoca un verdadero vértigo en cualquier aficionado.

Tras la celebración de la victoria frente a Argentina en el MetLife Stadium y con la segunda estrella ya bordada en el escudo, el debate está lejos de limitarse al ámbito futbolístico: se discute sobre ciclos, generaciones doradas y, por supuesto, sobre casualidades que roban la atención y que, sin duda, han dado pie a numerosas charlas en vestuarios, tertulias y peñas.

De Sudáfrica a Estados Unidos: dos Mundiales que comienzan igual

El primer gran paralelismo se encuentra en el calendario. Tanto el Mundial de Sudáfrica 2010 como el de Norteamérica 2026 comenzaron el 11 de junio, con el mismo partido inaugural: Sudáfrica–México. Lo que a primera vista podría parecer un detalle insignificante se ha transformado en uno de los símbolos que unen ambos torneos, especialmente porque establece el tono de una competición que, en ambos casos, finalizó con La Roja en lo más alto.

A esta coincidencia temporal se suma otra de contexto: en 2010, España llegó a la cita como campeona de Europa tras conquistar la Eurocopa 2008; en 2026, aterriza en Estados Unidos como actual campeona continental, presentando un discurso muy similar sobre la madurez del equipo y la fusión entre una generación consolidada y nuevos talentos. El mismo aterrizaje de Luis de la Fuente en territorio estadounidense ha sido retratado como una «foto calca» de la llegada de Luis Aragonés en 2008, inaugurando así la primera era dorada.

Las rutas hacia la gloria: grupos, rivales y marcadores que se parecen

El trayecto competitivo de España en ambos Mundiales solidifica la sensación de repetición. En Sudáfrica 2010, la selección comenzó perdiendo, pero se reinventó para avanzar como primera de grupo, encadenando victorias por resultados ajustados que hicieron crecer el mito del 1-0. En 2026, la historia se ha narrado de manera similar: fase de grupos salpicada de sustos controlados, un crecimiento paulatino y un equipo que domina a través del juego, la presión y la gestión del ritmo hasta llegar a los cruces en su mejor versión.

Existen coincidencias particularmente sorprendentes:

En octavos de final , en ambas ediciones apareció Portugal , que fue derrotada por el mismo marcador: 1-0 a favor de España.

, en ambas ediciones apareció , que fue derrotada por el mismo marcador: a favor de España. En cuartos de final de 2026 , España se enfrentó a Bélgica y ganó 2-1 en Los Ángeles, logrando así avanzar a semifinales «por segunda vez en su historia»; la primera, en 2010, también culminó en título.

, España se enfrentó a y ganó 2-1 en Los Ángeles, logrando así avanzar a semifinales «por segunda vez en su historia»; la primera, en 2010, también culminó en título. En ambas competiciones, el máximo goleador del equipo alcanza la final con cinco goles, un número que se convierte en otro símbolo de este paralelismo.

Desde un punto de vista estadístico, también se observa un patrón que revela un equipo sólido en defensa y eficiente en ataque: en la clasificación para 2026, España anotó 21 goles y solo concedió 2 en seis partidos, cifras que evocan la robustez que mostraba el conjunto de Del Bosque antes de embarcarse en el viaje a Sudáfrica.

Dos finales, dos rivales de renombre y el mismo desenlace

El desenlace del guion se produce en las finales. En 2010, España superó a Países Bajos en la prórroga y se alzó con su primer Mundial gracias al gol de Andrés Iniesta, poniendo fin a una generación inolvidable. En 2026, la selección se impone por 1-0 ante Argentina en el MetLife Stadium el 19 de julio, en un choque de máxima tensión que se resuelve, una vez más, por un gol de diferencia, reiterando el relato del «marcador corto, éxito grande».

Los mercados de apuestas parecían vislumbrar algo, aunque no se trataba de destino. Antes del torneo, las principales casas de apuestas con licencia en España colocaban a España como segunda o tercera favorita al título, con una cuota en torno al +450, lo que representaba una probabilidad implícita cercana al 18%. Si bien no era un favoritismo arrollador, bastaba para posicionar a La Roja en un lugar destacado, justo detrás de selecciones como Argentina, Francia o Inglaterra. A estas alturas, más de un apostador presume de haber “creído en las señales”, aunque un sano escepticismo recuerda que el fútbol no entiende de supersticiones… al menos hasta que las cifras comienzan a alinearse.

Contexto histórico: de una estrella a un palmarés que se reescribe

Con esta segunda estrella, España deja de ser una campeona esporádica para reafirmarse como una potencia histórica. Hasta 2010, la selección solo había conseguido un Mundial y varios títulos de Eurocopa. Ahora, con la victoria en 2026 y la continuidad de los éxitos continentales, la narrativa ya habla de una selección capaz de mantener proyectos ganadores en ciclos largos, un privilegio reservado a muy pocos.

La historia de fondo ofrece un perfecto contraste: 16 participaciones en Copas del Mundo hasta 2022, un solo título y múltiples decepciones en cuartos. 2026 redefine ese concepto y, al hacerlo, permite entender mejor estas coincidencias. La repetición de rivales, calendarios y marcadores se convierte en un hilo conductor narrativo, pero detrás hay un exhaustivo trabajo en preparación física, evolución táctica y gestión del talento que explica por qué España ha vuelto a alcanzar la cima.