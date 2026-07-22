Los frustrados hinchas argentinos estallan contra Cucurella por elegir ‘Malbec’ como canción en la fiesta del Mundial

La resaca del Mundial de 2026 continúa provocando revuelo fuera del terreno de juego. Marc Cucurella ha caldeado el ambiente entre los aficionados argentinos al sonar “Malbec” durante la fiesta de campeones en Madrid.

Esta elección ha sido percibida como un nuevo detonante emocional, tras la amarga final perdida por la Albiceleste.

La controversia no se origina únicamente en un tema musical. De acuerdo a la información, el defensor español eligió la misma canción que había utilizado en la celebración de la Eurocopa 2024, pero ahora el significado cambia por completo.

En Argentina, esta selección ha sido vista como una provocación desmedida, un rencor añadido tras el 1-0 en la prórroga a favor de España. En un momento de duelo tan intenso, cada detalle, por insignificante que parezca, cobra un protagonismo exagerado, incluso una canción que celebra la fiesta, el barrio y la confianza con un acento rioplatense.

Basado Cucurella eligiendo Malbec para entrar a la fiesta de la Selección 🔥#DAZNMundial pic.twitter.com/jzSmNFzop4 — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

La canción, el gesto y la reacción

La situación es bastante simple: Cucurella apareció en el escenario con “Malbec”, un tema que resuena con la cultura argentina y que, en medio de la euforia española, no ayudó a calmar los ánimos al otro lado del océano. Desde diversos sectores en Argentina, este gesto se interpretó como una burla, lo que fue intensamente comentado y discutido en redes sociales y medios de comunicación.

La respuesta de la afición se alinea con el clima que se ha generado tras la final. Argentina llegó a ese encuentro con la ilusión de una nueva oportunidad en el Mundial, solo para enfrentarse a una dolorosa derrota, sintiendo la frustración de haber estado tan cerca de la victoria por largos tramos del partido. En ese ambiente, la música de un campeón ajeno puede convertirse, casi sin querer, en un símbolo de superioridad competitiva.

Tienen que usar nuestros temas para cantar porque no tienen nada bueno en ese país pic.twitter.com/vTvg0P0GpH — Ingrid 🇦🇷 (@iingridrod) July 21, 2026

Una final con heridas aún abiertas

La victoria de España por 1-0 en la prórroga, gracias al gol de Ferran Torres, consagró a la selección española como campeona del mundo y dejó a Argentina lidiando con la amargura de perder una vez más la oportunidad de alzar un nuevo título. El relato deportivo es claro, pero el aspecto emocional ha seguido un curso independiente: silencio en Buenos Aires, incredulidad en ciertos medios y una notable dificultad para asumir la derrota.

La celebración española en Madrid, con millones de aficionados disfrutando del festejo, intensificó el contraste con la situación en Argentina. No es extraño que una final así genere conversaciones prolongadas, pero en este caso el debate ha derivado en una cuestión casi folklórica: ¿acaso una canción es una provocación o simplemente una elección adecuada para celebrar un triunfo? La respuesta probablemente dependa menos de la letra y más del estado de ánimo de quien la escucha tras perder.

Jajajajaja ¿Cómo vas a festejar con MALBEC? Osea es un tema que se escribió para festejar cuando ganamos en Argentina. Les juro que espero que haya siso una burla pero siento que no les da… canten una de Quevedo, no sé https://t.co/AmNYd3lkVI — Reina del alba 💜 (@micags) July 21, 2026

Qué dicen los antecedentes

Cucurella ya había recurrido a esa misma canción durante la celebración de la Eurocopa 2024, lo que indica que no se trata de un capricho decidido para incomodar a nadie. Sin embargo, el simbolismo suele tener más peso que la intención cuando se aborda la temática del fútbol internacional y las rivalidades repletas de orgullo. Así, una canción ligada a la identidad argentina ha terminado por intensificar el malestar de algunos aficionados que ven detrás de cada gesto una segunda derrota, esta vez fuera de las estadísticas.

Además, el debate sobre la reacción del público argentino ha ampliado la discusión hacia un panorama más grande: medios a nivel regional e internacional han examinado no solo la final, sino el clima de tensión que ha rodeado el torneo y las interpretaciones más visceralmente cargadas del resultado. En este contexto, Cucurella se convierte en el villano ideal para una narrativa que, en esencia, ya llegaba repleta de cargas emocionales desde la propia final.

Pronóstico: más ruido que daño

Lo más probable es que este episodio acabe convirtiéndose en un tema más de redes sociales, programas de radio y columnas de opinión, donde siempre hay espacio para transformar una canción en una ofensa de proporciones históricas. No parece que tenga consecuencias deportivas significativas, aunque sí puede alimentar la rivalidad entre hinchadas, especialmente mientras la derrota siga presente en la mente de todos.

Es razonable suponer que la polémica se irá desvaneciendo a medida que avance el tiempo y el fútbol ofrezca nuevos temas de conversación. Sin embargo, a corto plazo, este incidente refuerza un patrón habitual: cada vez que Argentina y España se encuentran en el terreno emocional, cualquier gesto, por mínimo que sea, se convierte en un combustible explosivo. Y si encima suena un tema titulado “Malbec”, el incendiarse parece ser casi un hecho inevitable.

Cucurella eligió la misma canción en la Eurocopa 2024.

eligió la misma canción en la Eurocopa 2024. “Malbec” está vinculado a la cultura musical argentina.

está vinculado a la cultura musical argentina. La final culminó con España como campeona y Argentina con una dura derrota en la prórroga.

y Argentina con una dura derrota en la prórroga. Este episodio ha tenido más repercusión en redes que en el ámbito estrictamente deportivo.

En este tipo de polémicas, el contexto suele tener más peso que la intención original.

Este episodio ilustra cómo en el fútbol una canción puede resonar como una celebración, una ironía o incluso como un soplo de gasolina; la diferencia radica, en muchas ocasiones, en quién la escucha primero.