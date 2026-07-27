El esloveno Pogacar entra en la leyenda y gana su quinto Tour de Francia

Tadej Pogacar no sólo persigue su lugar en la historia, lo está reescribiendo. El ciclista esloveno finalizó el Tour de Francia logrando su quinto título, igualando así el récord absoluto de la competición y concluyendo una edición donde su dominio ha parecido propio de otra época.

La victoria del corredor del UAE Team Emirates-XRG se dio en una última etapa en París, donde Mathieu van der Poel se alzó con el triunfo parcial, aunque la clasificación general ya estaba decidida mucho antes de llegar a la meta. Pogacar, que además ha logrado su tercer Tour de forma consecutiva, se une a un selecto grupo de ciclistas que incluyen a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, todos ellos con cinco títulos en la ronda francesa.

Un dominio que ya no sorprende, pero sigue pesando

La carrera dejó una impresión difícil de cuestionar: cuando Pogacar decide apretar el acelerador, el resto se ve obligado a entrar en un modo de pura supervivencia. Su ventaja sobre Remco Evenepoel, que ocupó el segundo puesto en la general, superó los seis minutos, una distancia que, en una competencia tan controlada como el Tour, habla más que cualquier discurso sobre heroicidades.

Este dato no es trivial, ya que el esloveno no solo se limita a ganar; también lo hace de maneras diversas. Ataca en montaña, responde en las cronos, dosifica esfuerzos y raramente deja una grieta visible. Esta combinación explica por qué ha logrado convertir la regularidad en un arma casi ofensiva. En un pelotón cada vez más medido en vatios, Pogacar sigue pareciendo capaz de desafiar las métricas con una sonrisa.

Cómo se ha construido el récord

La cifra de cinco Tours no es un éxito aislado, sino el resultado de una evolución casi meticulosa. A sus 27 años, el ciclista ya había dejado su huella en temporadas pasadas y llegó a esta edición con el estatus de gran favorito, respaldado por un equipo sólido y una confianza que, en el mundo del ciclismo profesional, resulta tan valiosa como la fortaleza física.

Su triunfo también confirma una tendencia clara: el Tour se ha convertido en una competencia centrada en él. El esloveno no solo suma victorias, sino que también obliga a sus rivales a competir a la sombra de su talento. Según las crónicas que han surgido tras el desenlace de la carrera, el rendimiento de Pogacar durante estas tres semanas fue tan abrumador que la última etapa se asemejó más a una celebración que a una batalla intensa.

Lo que dicen las comparaciones

Referencia Lectura deportiva Anquetil Primer gran referente del Tour moderno Merckx El estándar de la ambición competitiva Hinault Dominio y autoridad en múltiples terrenos Induráin Control absoluto y regularidad apabullante Pogacar Versatilidad total en una época de especialización extrema

Comparar a Pogacar con estos nombres no es una exageración sin fundamento; es el resultado directo de su impresionante palmarés. Igualar a los cinco campeones más grandes de la historia no garantiza que alcance la cúspide definitiva, pero sí lo sitúa en un lugar donde cualquier nuevo triunfo deja de ser una simple victoria y se convierte en la expansión de su leyenda.