De Ibiza a China pasando por Marbella: el verano dorado de los campeones del mundo

La celebración tras el título mundial ha dado lugar a postales veraniegas: yates en Ibiza, selfies en la Gran Muralla y paseos discretos por Marbella, mientras la selección española continúa siendo el gran tema del verano. El recorrido de destinos que plantea el reportaje de Infobae sobre las vacaciones de los futbolistas de la Selección española tras el Mundial, de Ibiza a China pasando por Marbella: así son las vacaciones de los jugadores de la Selección española, muestra a un grupo que ha logrado desconectar sin perder el foco mediático.

En esta semana del 27 de julio de 2026, el balón reposa, pero los protagonistas están en primera línea, aunque sea en bañador y chanclas. Los campeones manejan un verano que combina descanso físico, exposición pública prudente y un calendario comercial que empieza a parecerse a un segundo torneo, donde las marcas luchan por los minutos de los recién coronados.

Ibiza, el vestuario trasladado al mar

El centro de la fiesta se encuentra en Ibiza, convertida en estos días en una especie de concentración sin balón. Ferran Torres y Marcos Llorente han optado por la isla pitiusa como primer destino tras levantar el trofeo, compartiendo imágenes en yate, haciendo paradas en calas exclusivas como Cala Jondal y disfrutando de la gastronomía en restaurantes de lujo donde el brindis parece casi obligado. La escena evoca una mini burbuja mundialista: mismos compañeros, otro uniforme, pero la misma complicidad, potenciada por las redes sociales.

Los medios locales relatan unas jornadas de navegación y alta gastronomía, con los internacionales paseando por el puerto junto a otros compañeros y amigos del vestuario. A la par, programas de entretenimiento televisivo han retratado a varios jugadores disfrutando de cenas en uno de los restaurantes que más caviar comercializa en el mundo, recibiendo aplausos espontáneos de otros comensales, aún resonando el eco de su reciente triunfo. El mensaje es evidente: el turismo de lujo y el fútbol de élite se entrelazan sin ningún tipo de vergüenza en la isla.

China, entre ocio y escaparate global

Mientras una parte del grupo hace escala en las Baleares, otros se han desplazado al extremo opuesto del mapa. Pedri ha transformado su descanso en una gira por China, participando en actos promocionales vinculados a su marca deportiva y recorriendo lugares que combinan turismo y marketing. Pekín, la Gran Muralla y ciudades como Suzhou aparecen en las imágenes del canario, que viaja en compañía de su familia y su pareja, llevando una apretada agenda entre sesiones fotográficas, clínicas de fútbol y encuentros institucionales.

Este tipo de viajes refuerza el rol de la nueva selección como producto global. Las marcas aprovechan el tirón del Mundial y los futbolistas, conscientes del momento oportuno, mezclan un descanso relativo con una presencia constante en lugares estratégicos, especialmente en Asia, donde la demanda de estrellas europeas sigue en aumento. No se trata precisamente de una desconexión total, pero sí de un cambio radical respecto a la presión competitiva de junio.

Saint-Tropez, Marbella y el verano más vip

Entre tanto ajetreo, otros campeones han decidido refugiarse en destinos clásicos del lujo del Mediterráneo. Lamine Yamal, uno de los jugadores más destacados del torneo, ha escogido Saint-Tropez para unas vacaciones más tranquilas junto a su pareja, lejos del bullicio masivo de Ibiza, pero sin renunciar al glamour de un enclave exclusivo. Esta elección confirma una tendencia: parte del grupo busca lugares más controlados, donde la privacidad cobre protagonismo, aunque la exposición en redes nunca desaparezca por completo.

Marbella y la Costa del Sol también figuran en la ruta veraniega de algunos internacionales, en un verano donde hoteles de cinco estrellas, beach clubs y urbanizaciones privadas se convierten en pequeños refugios post Mundial. Los compromisos con eventos sociales –como la presencia de Pedro Porro en la última edición de La Velada, organizada por Ibai Llanos y repleta de celebridades– muestran cómo los jugadores navegan ya sin interrupciones entre el ecosistema deportivo y el universo influencer.

La otra cara del descanso: pueblos, paellas y un anonimato relativo

No todo es lujo y aviones privados. Parte del grupo ha optado por un verano más cercano a la tierra. Pau Cubarsí, nombrado mejor jugador joven del Mundial, ha celebrado su éxito con una paella entre amigos en Catalunya, manteniendo ese toque de normalidad que tantas veces exigen los jóvenes talentos. El gesto se alinea con una tradición muy española: el gran título se festeja en el barrio, con los amigos de siempre y sin etiquetas de VIP.

Algo similar le ha ocurrido a Gavi, quien ha regresado a su localidad natal de Los Palacios, donde ha sido homenajeado de una manera tan local como pintoresca: recibiendo su peso en tomates, una imagen que combina orgullo rural y humor popular. Otros compañeros, como Dani Olmo o Joan Garcia, han preferido mantener bajo secreto los detalles de sus días de descanso, dejando solo pequeñas pistas en redes sociales. En tiempos de sobreexposición, el silencio puede ser también una forma de contar una historia.

Pronósticos, mercado y el siguiente balón

Mientras las imágenes de playas copan los titulares, el verano presenta otro reto abierto: el mercado. Los destinos escogidos a veces funcionan como termómetro para posibles traspasos. Reuniones informales, encuentros de representantes en los mismos hoteles y agendas compartidas con directivos forman parte del ruido habitual de estas fechas, aunque por ahora, las vacaciones de los campeones se asemejan más a una recompensa que a un preludio de grandes movimientos.

Las casas de apuestas lo ven de forma práctica: el descanso tras el Mundial puede ser crucial para conservar la forma física y mental de cara a la próxima temporada de clubes y los compromisos de la selección en otoño. Nadie pone en duda que el título ha elevado el valor de los jugadores, pero el verdadero examen comenzará cuando las instantáneas de yates den paso otra vez a los entrenamientos y, sobre todo, a la primera lista oficial del seleccionador para los próximos partidos.

Curiosidades veraniegas de los campeones del mundo

Ibiza como “Ciudad Deportiva” informal: en algunos días de julio, la isla ha llegado a reunir a más de media docena de internacionales españoles entre playas, restaurantes y chiringuitos.

Saint-Tropez como refugio de estrellas precoces: la elección de Lamine Yamal refuerza el idilio entre el enclave francés y los jóvenes talentos del fútbol europeo, que ya son habituales en sus muelles de lujo.

Tomates de oro para Gavi: el peculiar homenaje de Los Palacios, premiando al jugador con su peso en tomates, se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del verano futbolístico español.

Paella de campeón para Cubarsí: el defensa ha celebrado su premio como mejor jugador joven del Mundial sin grandes alardes, con una comida entre amigos que ha ganado protagonismo en redes por su sencillez.

China, nuevo escenario de pretemporada emocional: el viaje de Pedri ha tenido más de gira comercial que de descanso, pero ha cimentado su rol como uno de los grandes embajadores internacionales del fútbol español.

En suma, el mapa vacacional de los campeones del mundo evidencia que, al menos este verano, el verdadero calendario lo marcan el océano, la gastronomía y la habilidad de desconectar sin dejar de ser noticia.